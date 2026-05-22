Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Sanatorium » Małżonkowie w sanatorium często w oddzielnych pokojach. Czy jest szansa na zmiany?

Małżonkowie w sanatorium często w oddzielnych pokojach. Czy jest szansa na zmiany?

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Wspólny pokój dla małżonków w sanatorium nie zawsze jest możliwy
Wspólny pokój dla małżonków w sanatorium nie zawsze jest możliwy
Resort zdrowia przypomina, iż NFZ nie decyduje o przydziale pokoi. Z kolei sanatorium nie ma obowiązku zapewnienia pokoju wspólnego. Jakie są aktualne przepisy i możliwości ich zmiany?

Sanatoria mogą udostępnić pokój dwuosobowy małżonkom, ale robią to zwyczajowo

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na jedną z petycji. Jej autor opisywał sytuację, w której podczas jednego z pobytów kilka małżeństw zostało zakwaterowanych oddzielnie w pokojach trzyosobowych. Sam autor petycji przyznawał, iż taka sytuacja przydarzyła mu się po raz pierwszy, dotychczas w sanatoriach otrzymywał z żoną dwuosobowy pokój. Jak wskazywał petytor w takich sytuacjach sanatoria nie miały obowiązku gwarantowania „dwójek”, a robiły to zwyczajowo.

Z tego powodu autor petycji postulował wprowadzenie takiej nowelizacji przepisów, która dawałaby prawo małżonkom (ewentualnie osobom najbliższym) prawo do pokoju dwuosobowego z łazienką. Według opisanej propozycji, przydział takiego pokoju miałby następować na pisemny wniosek małżeństwa złożony w terminie dwutygodniowym po otrzymaniu informacji przynajmniej jednego z małżonków o nadaniu numeru w kolejce.

Wspólny pokój dla małżonków w sanatorium? MZ: To kwestia złożona

W udzielonej odpowiedzi Dyrektor Maciej Karaszewski zapewnił, iż problem braku pokoi dwuosobowych dla małżeństw w sanatoriach, do których zostali razem skierowani, jest znany zarówno Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jak i Ministerstwu Zdrowia. Jak czytamy w odpowiedzi resortu, jest to kwestia złożona, bowiem punktem wyjściowym (w ogóle) do wspólnego wyjazdu małżonków na leczenie uzdrowiskowe są przede wszystkim względy medyczne leżące po stronie pacjenta oraz organizacyjne leżące po stronie danego świadczeniodawcy.

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie nie nakłada na oddziały wojewódzkie NFZ obowiązku pozytywnego rozpatrywania postulatów pacjentów w zakresie wspólnego wyjazdu i pobytu par na leczeniu uzdrowiskowym.

„Kluczowy aspekt odgrywają tu względy medyczne, tj. skierowanie wystawiane jest na konkretne schorzenie danego pacjenta (jednostkę chorobową), dlatego priorytetem dla NFZ jest dopasowanie profilu uzdrowiska do stanu zdrowia pacjenta, a nie jego więzi rodzinnych” – podkreśla Karaszewski.

I dodaje, że nawet jeśli małżonkowie zostaną skierowani w jednym terminie do tego samego uzdrowiska, to NFZ nie zagwarantuje im wspólnego pokoju. Tutaj bowiem kluczową rolę odrywają warunki organizacyjne danego ośrodka.

Przepisy o kierowaniu do sanatorium małżonków na razie bez zmian

Ministerstwo podkreśla w odpowiedzi, iż samo zobowiązanie w przepisach prawa NFZ do uwzględnienie częstych przypadków korzystania z sanatorium przez małżeństwa nie znajduje uzasadnienia, bowiem „to nie oddział NFZ decyduje o przydziale pokoi, a sanatorium nie ma obowiązku zapewnienia małżonkom wspólnego pokoju, a jedynie obowiązek zapewnienia każdemu kuracjuszowi odpowiednich warunków mieszkalnych”.

Resor przypomniał też, iż w miarę możliwości zarówno NFZ, jak i sanatoria przychylają się do wniosków pacjentów o wspólny pobyt. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy jeden z małżonków sprawuje opiekę nad drugim i pomaga mu w codziennych czynnościach.

Źródło: Petycja z 20 kwietnia 2026 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową/Ministerstwo Zdrowia

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 557)

