Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Program "Ślub Plus" w 2026 roku. Czy będzie 40 000 zł dla małżeństw?

Program "Ślub Plus" w 2026 roku. Czy będzie 40 000 zł dla małżeństw?

22 maja 2026, 15:15
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, ślub, wesele, obrączki
Temat programu "Ślub Plus" elektryzuje Polaków od miesięcy. W sieci regularnie pojawiają się informacje o rzekomych wypłatach 40 000 zł dla nowożeńców oraz dodatkach dla par z długim stażem małżeńskim. Jak wygląda rzeczywistość w maju 2026 roku? Na czym stanęły prace nad tymi projektami i czy można już składać wnioski?

40 000 zł na start dla młodych par. Co dalej z programem "Ślub Plus"?

Głównym źródłem internetowych plotek jest propozycja programu wsparcia dla nowożeńców, potocznie nazywana "Ślub Plus". Założenia tego pomysłu zakładały przyznanie bezzwrotnego bonu (nawet do 40 000 zł) dla par, które decydują się na zawarcie pierwszego związku małżeńskiego oraz powiększenie rodziny.

Program "Ślub Plus". Jaki jest status prac?

Na ten moment projekt nie ma formy oficjalnej ustawy i nie trafił do Sejmu. Zapowiedzi jego stworzenia pojawiły się pod koniec ubiegłego roku w kuluarach partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), jako element przygotowań do nowego programu politycznego. Oficjalne ogłoszenie pełnego programu partii zaplanowano dopiero na lato lub jesień. Oznacza to, że obecnie:

  • Nie istnieją żadne oficjalne formularze.
  • Nie można składać wniosków o "Ślub Plus".
  • Żadne urzędy nie wypłacają tych pieniędzy.

"500 plus dla małżeństw" odrzucone. Seniorzy nie dostaną dodatku za staż

Drugim projektem, który Polacy często mylą ze "Ślub Plus", była obywatelska petycja dotycząca wsparcia dla par z długoletnim stażem małżeńskim. Inicjatywa zakładała wypłatę od 5000 do 8000 zł dla osób, które przeżyły ze sobą 50, 60 czy 70 lat. Wokół tego projektu toczyły się już realne prace w parlamencie, jednak zostały one ostatecznie zakończone.

Dlaczego Senat odrzucił projekt?

Senacka Komisja Petycji podjęła decyzję o odrzuceniu i zamknięciu prac nad tym projektem. Kluczowym powodem okazały się finanse publiczne.

  • Ogromne koszty dla budżetu: Wprowadzenie takiego świadczenia kosztowałoby państwo ponad miliard złotych rocznie.
  • Efekt skumulowany: Gdyby program wszedł w życie i objął wszystkie żyjące pary z długim stażem naraz, koszty w pierwszym roku uderzyłyby w budżet kwotą kilku miliardów złotych.
  • Sytuacja makroekonomiczna: Wysoki deficyt budżetowy uniemożliwił rządzącym poparcie tak kosztownej inicjatywy socjalnej.

Co zamiast "Ślub Plus"? Jedyne oficjalne wyróżnienie

Pary, które w najbliższym czasie planują ślub lub świętują złote gody, muszą polegać na własnym budżecie. Państwo nie przewiduje obecnie żadnych bezpośrednich transferów gotówkowych z tego tytułu. Jedyną oficjalną formą docenienia małżeństw z długim stażem pozostaje Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest on przyznawany przez Prezydenta RP parom, które przeżyły w jednym związku 50 lat. Wniosek o takie odznaczenie składa się w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), jednak wiąże się ono wyłącznie z pamiątkowym medalem i dyplomem, a nie gratyfikacją finansową.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy program Ślub Plus 40 000 zł już działa? Nie, program "Ślub Plus" nie działa. Pomysł przyznawania 40 000 zł dla nowożeńców to na razie wyłącznie zapowiedź polityczna partii opozycyjnej (PiS). Nie powstała w tej sprawie żadna oficjalna ustawa, a program nie wszedł w życie.

Gdzie można złożyć wniosek o Ślub Plus? Obecnie nigdzie nie można złożyć wniosku. Ponieważ program Ślub Plus nie istnieje w sensie prawnym, żaden urząd (ani ZUS, ani MOPS) nie przyjmuje dokumentów ani nie wypłaca takich pieniędzy. Wszystkie formularze w internecie są nieoficjalne.

Kiedy ruszy program Ślub Plus? Nie ma wyznaczonej daty startu programu. Oficjalne szczegóły i założenia programu politycznego, którego elementem ma być to świadczenie, zostaną ogłoszone przez polityków najwcześniej latem lub jesienią.

Czy seniorzy dostaną 500 plus dla małżeństw za długi staż? Nie, dodatek za długoletni staż małżeński nie będzie wypłacany. Obywatelski projekt ustawy, który zakładał wypłatę od 5000 do 8000 zł dla par z co najmniej 50-letnim stażem, został oficjalnie odrzucony przez Senat z powodu zbyt wysokich kosztów dla budżetu państwa.

Jakie pieniądze można dostać od państwa za 50 lat małżeństwa? Państwo nie wypłaca żadnych pieniędzy za 50 lat małżeństwa. Jedyną oficjalną formą nagrody za złote gody jest Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany przez Prezydenta RP. Jest to odznaczenie wyłącznie symboliczne, bez premii gotówkowej.

Źródło: INFOR
