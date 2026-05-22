Jakie ceny paliwa w weekend? Minister energii ustalił ceny benzyny i diesla

Jakie ceny paliwa w weekend? Minister energii ustalił ceny benzyny i diesla

22 maja 2026, 12:36
[Data aktualizacji 22 maja 2026, 13:08]
Tomasz Kowalski
stacja paliw tankowanie dystrybutor cena maksymalna benzyna diesel olej napędowy weekend sobota niedziela poniedziałek
Wiadomo już, jakie ceny benzyny i oleju napędowego będą obowiązywać w weekend i poniedziałek. Zadowoleni będą wszyscy z wyjątkiem ministra finansów. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniach od 23 do 25 maja.

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy w weekend

W dniach od 23 do 25 maja na stacjach benzynowych w całej Polsce będą obowiązywać nowe ceny paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw kierowcy zapłacą w weekend nie więcej niż:

  • 6,46 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,98 zł za 1 litr;
  • 7,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,48 zł za 1 litr;
  • 6,85 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,35 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w piątek 22 maja

Dla porównania przypomnijmy maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy obowiązujące w piątek:

  • 6,48 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,00 zł za 1 litr;
  • 7,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,53 zł za 1 litr;
  • 6,91 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,40 zł za 1 litr.

Takie informacje lubimy dostawać: spadły maksymalne ceny detaliczne wszystkich paliw. W dniach od 23 do 25 maja cena detaliczna za 1 litr benzyny 95 będzie niższa o 2 gr. Natomiast cena za benzynę 98 i olej napędowy spadnie o 6 gr za litr. Niby to niewiele, ale zawsze taniej!

Minister energii ustala maksymalne ceny detaliczne paliw

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Czy minister energii ustala cenę LPG?

Program CPN nie obejmuje autogazu. Pojawiły się głosy, żeby także w przypadku LPG była ustalana cena maksymalna. Niestety, w ocenie Ministerstwa Finansów wzrost ceny autogazu był mniejszy niż analogiczny wzrost cen benzyny oraz oleju napędowego i nie ma potrzeby regulacji ceny tego paliwa. Resort finansów jednak zapewnia, że w razie potrzeby ewentualne rozwiązania wobec tego paliwa będą rozważane.

KAS kontroluje ceny paliw na stacjach benzynowych

Kontrole cen paliw prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 22 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 516)

