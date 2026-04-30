Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy

Po kwietniowych "trzynastkach" czas na kolejny zastrzyk gotówki, ale mamy ważne ostrzeżenie: w 2026 roku grono uprawnionych do pełnej 14. emerytury drastycznie się skurczyło. Przez brak waloryzacji limitów dochodowych, tysiące seniorów dostaną we wrześniu przelewy mniejsze niż przed rokiem, a niektórzy zostaną z pustymi rękami.

Selektywne wsparcie. 1978,49 zł brutto, ale nie dla każdego

W 2026 roku czternasta emerytura wynosi tyle samo co najniższa emerytura po waloryzacji, czyli 1978,49 zł brutto. Jednak w przeciwieństwie do "trzynastki", która trafia do każdego w równej kwocie, "czternastka" to świadczenie wysoce selektywne. O tym, ile faktycznie trafi na Twoje konto, decyduje wysokość Twojego podstawowego świadczenia.

Pułapka "złotówki za złotówkę" oraz zamrożonego progu

Kluczem do pełnej wypłaty jest kwota 2900 zł brutto. Tylko osoby, których stała emerytura lub renta nie przekracza tego progu, otrzymają pełne świadczenie. Ponieważ próg ten od lat nie został podniesiony, każda marcowa waloryzacja sprawia, że coraz więcej seniorów traci prawo do pełnej kwoty dodatku. Dla pozostałych system jest bezlitosny. Każda złotówka powyżej limitu 2900 zł odejmuje złotówkę z Twojej "czternastki". W rezultacie, choć Twoja emerytura wzrosła w marcu, wrześniowy dodatek będzie automatycznie niższy niż w ubiegłych latach.

Ile dostaniesz "na rękę"? (Realna kwota po odliczeniu podatków)

Warto pamiętać, że kwota 1978,49 zł to suma brutto. Od czternastki pobierana jest składka zdrowotna (9 proc.) oraz podatek dochodowy (12 proc.). Senior z emeryturą do 2900 zł brutto otrzyma na rękę ok. 1560-1580 zł. Osoby wpadające w mechanizm "złotówka za złotówkę" muszą liczyć się z tym, że ich przelew będzie odpowiednio mniejszy.

Kto w 2026 roku nie dostanie ani grosza?

ZUS wyznaczył twardą granicę: jeśli wyliczona kwota dodatku (brutto) byłaby niższa niż 50 zł, urząd w ogóle nie wyśle przelewu. Na liście wykluczonych znajdują się:

Zarabiający powyżej progu: Seniorzy, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.

Przekraczający limity dorabiania: Osoby na wcześniejszej emeryturze, które dorabiają i na dzień 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę świadczenia z powodu przekroczenia limitów przychodów.

Specyficzne grupy zawodowe: Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz laureaci emerytur olimpijskich.

Kiedy i jak? Bez wniosków i formalności

Dobra wiadomość: nie musisz wypełniać żadnych formularzy. ZUS sam wyliczy kwotę i wyśle ją jednym przelewem razem z Twoją regularną emeryturą we wrześniu. Standardowe terminy to: 1, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o 14. emeryturę w 2026 roku