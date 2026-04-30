Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy

Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy

30 kwietnia 2026, 13:30
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy
Po kwietniowych "trzynastkach" czas na kolejny zastrzyk gotówki, ale mamy ważne ostrzeżenie: w 2026 roku grono uprawnionych do pełnej 14. emerytury drastycznie się skurczyło. Przez brak waloryzacji limitów dochodowych, tysiące seniorów dostaną we wrześniu przelewy mniejsze niż przed rokiem, a niektórzy zostaną z pustymi rękami.

Selektywne wsparcie. 1978,49 zł brutto, ale nie dla każdego

W 2026 roku czternasta emerytura wynosi tyle samo co najniższa emerytura po waloryzacji, czyli 1978,49 zł brutto. Jednak w przeciwieństwie do "trzynastki", która trafia do każdego w równej kwocie, "czternastka" to świadczenie wysoce selektywne. O tym, ile faktycznie trafi na Twoje konto, decyduje wysokość Twojego podstawowego świadczenia.

Pułapka "złotówki za złotówkę" oraz zamrożonego progu

Kluczem do pełnej wypłaty jest kwota 2900 zł brutto. Tylko osoby, których stała emerytura lub renta nie przekracza tego progu, otrzymają pełne świadczenie. Ponieważ próg ten od lat nie został podniesiony, każda marcowa waloryzacja sprawia, że coraz więcej seniorów traci prawo do pełnej kwoty dodatku. Dla pozostałych system jest bezlitosny. Każda złotówka powyżej limitu 2900 zł odejmuje złotówkę z Twojej "czternastki". W rezultacie, choć Twoja emerytura wzrosła w marcu, wrześniowy dodatek będzie automatycznie niższy niż w ubiegłych latach.

Ile dostaniesz "na rękę"? (Realna kwota po odliczeniu podatków)

Warto pamiętać, że kwota 1978,49 zł to suma brutto. Od czternastki pobierana jest składka zdrowotna (9 proc.) oraz podatek dochodowy (12 proc.). Senior z emeryturą do 2900 zł brutto otrzyma na rękę ok. 1560-1580 zł. Osoby wpadające w mechanizm "złotówka za złotówkę" muszą liczyć się z tym, że ich przelew będzie odpowiednio mniejszy.

Kto w 2026 roku nie dostanie ani grosza?

ZUS wyznaczył twardą granicę: jeśli wyliczona kwota dodatku (brutto) byłaby niższa niż 50 zł, urząd w ogóle nie wyśle przelewu. Na liście wykluczonych znajdują się:

  • Zarabiający powyżej progu: Seniorzy, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.
  • Przekraczający limity dorabiania: Osoby na wcześniejszej emeryturze, które dorabiają i na dzień 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę świadczenia z powodu przekroczenia limitów przychodów.
  • Specyficzne grupy zawodowe: Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz laureaci emerytur olimpijskich.

Kiedy i jak? Bez wniosków i formalności

Dobra wiadomość: nie musisz wypełniać żadnych formularzy. ZUS sam wyliczy kwotę i wyśle ją jednym przelewem razem z Twoją regularną emeryturą we wrześniu. Standardowe terminy to: 1, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o 14. emeryturę w 2026 roku

  1. Czy komornik może zabrać pieniądze z czternastki? Nie. Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych i administracyjnych. Cała wyliczona kwota netto musi trafić do Ciebie.
  2. Czy czternastka wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłek z pomocy społecznej lub dodatek mieszkaniowy? Nie. Kwota czternastej emerytury nie jest wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych czy świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych.
  3. Mam emeryturę w wysokości 3000 zł brutto. Ile dostanę czternastki? Twoje świadczenie przekracza próg (2900 zł) o 100 zł. Zatem Twoja czternastka zostanie pomniejszona o te 100 zł (1978,49 zł - 100 zł = 1878,49 zł brutto). Od tej kwoty ZUS odliczy jeszcze składkę zdrowotną i podatek.
  4. Co jeśli mam rentę rodzinną, którą dzielę z inną osobą? W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka osób, przysługuje jedna czternastka, która jest dzielona proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych.
  5. Czy muszę być na emeryturze przez cały rok, aby dostać dodatek? Nie. Ważne jest, abyś miał prawo do wypłaty świadczenia (emerytury, renty itp.) na dzień 31 sierpnia 2026 roku.
Powiązane
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Źródło: INFOR
Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!
30 kwi 2026

Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Prawie 1000 zł ekstra do pensji w maju. Pracodawca nie może odmówić. Sprawdź, czy dostaniesz przelew
30 kwi 2026

Maj 2026 roku przynosi wyjątkową okazję dla setek tysięcy pracowników w Polsce. Dzięki specyficznemu układowi kalendarza, osoby pracujące po zmroku mogą liczyć na rekordowy dodatek do wynagrodzenia. Kwota ekstra może sięgnąć niemal tysiąca złotych brutto. Jak dokładnie obliczyć swoje pieniądze, kto ma do nich prawo i dlaczego majowa stawka jest tak atrakcyjna na tle całego roku?
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.

REKLAMA

1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
30 kwi 2026

Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.
Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.
Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
30 kwi 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odmówiło rozszerzenia waloryzacji środków na książeczkach mieszkaniowych. W odpowiedzi na sejmowy dezyderat resort stwierdził, że obecny system premii gwarancyjnych wystarczająco kompensuje utratę wartości oszczędności. Sprawę zamknięto, choć dotyczy niemal miliona obywateli.

REKLAMA

Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
