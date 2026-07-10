REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Kilkadziesiąt groszy taniej na litrze paliwa. Emeryci mają prosty sposób na tańsze tankowanie

Kilkadziesiąt groszy taniej na litrze paliwa. Emeryci mają prosty sposób na tańsze tankowanie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lipca 2026, 13:34
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
paliwo, senior, stacja benzynowa
Tanie paliwo dla seniorów w 2026 roku. Sprawdź, jak płacić mniej za litr
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tanie paliwo dla seniorów staje się faktem. Emeryci, którzy w przeszłości wychowali co najmniej trójkę dzieci, mogą dożywotnio płacić mniej za każdy litr na stacjach Orlen, Shell czy Circle K. Wszystko dzięki Karcie Dużej Rodziny, o której wielu seniorów wciąż zapomina. Jak łatwo odebrać dokument bez zbędnych formalności, ile dokładnie można zaoszczędzić na jednym tankowaniu oraz czy zniżkę da się połączyć z aplikacjami lojalnościowymi stacji?

Karta Dużej Rodziny kojarzy się głównie z darmowymi przejazdami dla dzieci czy tańszymi biletami do kin. Jednak dla seniorów-kierowców to przede wszystkim narzędzie do walki z drożyzną na stacjach benzynowych. Dzięki zmianie przepisów sprzed kilku lat, prawo do KDR jest dożywotnie - oznacza to, że jeśli kiedykolwiek wychowałeś troje dzieci (nawet jeśli są one już dawno dorosłe i mają własne rodziny), karta Ci się po prostu należy.

REKLAMA

REKLAMA

Ile senior może zaoszczędzić na paliwie w 2026 roku?

Zniżki na paliwo z Kartą Dużej Rodziny oferują największe sieci stacji w Polsce, m.in. Orlen, Circle K czy Shell. Kwoty upustów są stałe i zazwyczaj wynoszą:

  • 8 groszy zniżki na litrze paliwa standardowego (95, ON),
  • 10 groszy zniżki na litrze paliwa premium (Verva, V-Power, MilesPlus),
  • zniżki na LPG (zazwyczaj ok. 3-5 groszy na litrze).

Przy pełnym baku o pojemności 50 litrów, jednorazowa oszczędność to około 4-5 złotych. Dla seniora, który aktywnie korzysta z samochodu na dojazdy do lekarza, rodziny czy na działkę, w skali roku może to oznaczać kwotę rzędu 200-300 złotych, co w budżecie emerytalnym stanowi równowartość jednego lub dwóch tankowań "za darmo".

Karta Dużej Rodziny dla seniora - jak ją zdobyć w 2026 roku?

Wielu seniorów pyta: „Jak mam udowodnić wychowanie dzieci, skoro one mają po 40 lat?”. Procedura jest prostsza, niż się wydaje.

REKLAMA

  1. Kto jest uprawniony? Każdy rodzic (lub małżonek rodzica), który kiedykolwiek miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Nie ma znaczenia, ile lat mają one dzisiaj.
  2. Gdzie złożyć wniosek? W urzędzie gminy lub miasta (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) lub przez portal Emp@tia (jeśli posiadasz Profil Zaufany).
  3. Jakie dokumenty przygotować? Wypełniony wniosek o przyznanie KDR oraz oświadczenie o tym, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Urzędnik zweryfikuje dane dzieci w systemie PESEL - nie musisz przynosić ich aktów urodzenia, jeśli dane są w rejestrach państwowych.
  4. Koszt: Wydanie pierwszej karty (tradycyjnej lub elektronicznej w telefonie) jest całkowicie bezpłatne.

Pułapki i zasady korzystania ze zniżek na stacjach

Mimo że system działa sprawnie, seniorzy muszą pamiętać o kilku technicznych aspektach, aby nie spotkać się z odmową przy kasie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Karta musi być aktywna: Jeśli masz starą kartę, upewnij się, że nie wygasła (choć dla rodziców są one wydawane bezterminowo).
  • Łączenie promocji: To najważniejszy punkt. Wiele stacji (np. Orlen w ramach programu Vitay) pozwala na łączenie zniżki z KDR z własnymi kuponami promocyjnymi. Zawsze warto zapytać kasjera: "Czy zniżka z Karty Dużej Rodziny naliczy się razem z promocją z aplikacji?".
  • Limit tankowania: Niektóre sieci wprowadzają limity (np. zniżka obowiązuje do 100 litrów miesięcznie). Warto sprawdzić regulamin danej sieci stacji, by nie być zaskoczonym przy większych trasach.

Nie tylko paliwo. Oto inne "transportowe" korzyści dla seniora z KDR

Zniżki na paliwo to tylko wierzchołek góry lodowej. Senior posiadający KDR w 2026 roku może liczyć na szereg dodatkowych korzyści:

  • Tańsze przejazdy PKP: Posiadacz karty otrzymuje ustawowe zniżki: 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne (w pociągach osobowych, TLK oraz IC). Jest to oferta korzystniejsza niż standardowa "Zniżka Seniora" (30 proc.), przy czym pasażer wybiera jedną, najkorzystniejszą dla siebie ulgę. Warto pamiętać, że zniżka 37 proc. obowiązuje w 2. klasie - przy chęci podróży w 1. klasie trzeba dopłacić różnicę w cenie.
  • Bonusy na stacjach kontroli pojazdów: Choć opłata za badanie techniczne jest urzędowa i stała, wiele stacji partnerskich KDR oferuje posiadaczom karty dodatkowe korzyści, takie jak bony na paliwo, darmowe sprawdzenie stanu klimatyzacji lub zniżki na usługi serwisowe.
  • Tańsze ubezpieczenie OC/AC: Najwięksi ubezpieczyciele (np. PZU czy Link4) oferują dedykowane zniżki (zazwyczaj od 5 proc. do 10 proc.) dla posiadaczy KDR. Firmy te uznają rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, za grupę kierowców o niższym profilu ryzyka, co przekłada się na niższe składki. Pamiętaj, aby poinformować agenta o posiadaniu KDR już na etapie przygotowywania kalkulacji - zniżka rzadko nalicza się automatycznie.

Polecamy Kalkulator ilości dni

FAQ - najczęstsze pytania o tańsze paliwo dla seniorów

  1. Czy mogę pożyczyć kartę wnukowi, żeby zatankował taniej? Absolutnie nie. Karta jest imienna i przypisana do konkretnej osoby. Pracownik stacji ma prawo poprosić o dowód osobisty, by zweryfikować tożsamość. Nadużycia mogą skutkować odebraniem uprawnień.
  2. Mam Kartę Dużej Rodziny w telefonie (mObywatel). Czy to wystarczy? Tak! W 2026 roku elektroniczna wersja karty w aplikacji mObywatel jest traktowana na równi z plastikową. To wygodne rozwiązanie, bo telefon mamy zawsze przy sobie.
  3. Czy zniżka dotyczy tylko samochodów prywatnych? Tak, zniżka z KDR jest przeznaczona dla osób prywatnych. Jeśli tankujesz samochód zarejestrowany na firmę i bierzesz fakturę VAT na działalność, stacja może odmówić naliczenia upustu z KDR.
  4. Co jeśli zgubię kartę? W 2026 roku wyrobienie wtórnika plastikowej karty wiąże się z niewielką opłatą (ok. 15-20 zł), ale wersja w aplikacji mObywatel jest zawsze dostępna za darmo.

W 2026 roku Karta Dużej Rodziny stała się dla seniorów swego rodzaju "kartą lojalnościową od państwa". Choć 8 czy 10 groszy na litrze może wydawać się małą kwotą, to w połączeniu z darmowymi lekami 65+ oraz rosnącymi kwotami emerytur, stanowi realny element wsparcia siły nabywczej seniorów. Zachęcamy każdego rodzica trójki dzieci, by wyrobił kartę - nawet jeśli nie planuje dalekich podróży, przyda się ona przy zakupach spożywczych w popularnych dyskontach, gdzie zniżki sięgają nawet 10 proc.

Powiązane
ZUS sypnie groszem w czerwcu. Złóż wniosek po tej dacie, a Twoja emerytura wzrośnie o 350 zł
ZUS sypnie groszem w czerwcu. Złóż wniosek po tej dacie, a Twoja emerytura wzrośnie o 350 zł
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Zaskoczenie dla firm
Płaca minimalna w 2027 roku nie przebije 5000 zł? Eksperci pokazali wyliczenia. Zaskoczenie dla firm
Nowy podatek od 2028 roku. Paliwo droższe o 65 groszy. A tyle zapłacisz za ogrzewanie
Nowy podatek od 2028 roku. Paliwo droższe o 65 groszy. A tyle zapłacisz za ogrzewanie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe osiedla kontra upały. Gdzie szukać chłodu? Czy można kupić nowe mieszkanie z klimatyzacją?
10 lip 2026

Kupujący mieszkania zmieniają swoje priorytety. Dziś liczy się już nie tylko cena i lokalizacja, ale także komfort codziennego życia, możliwość pracy z domu, dostęp do zieleni oraz rozwiązania, które pomagają przetrwać coraz częstsze upały. Jak na te oczekiwania odpowiadają deweloperzy i jakie trendy będą kształtować nowe osiedla? Opowiada Jakub Sobczyński, Dyrektor Zarządzający Grupy Deweloperskiej Megapolis.
W MOPS 7 usług aż do 21.00. Nigdy w nocy. Niekiedy jednak w Boże Narodzenie i Wielkanoc [Zmiany od 31 sierpnia 2026 r.]
10 lip 2026

Zmiany wprowadza nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.
Stacje kontroli pojazdów znowu w tarapatach - podwyżki cen przeglądów nie pomogły zadłużeniu
10 lip 2026

Podwyżka cen przeglądu technicznego do 149 zł miała uratować stacje kontroli pojazdów – ale wystarczyło kilka miesięcy, by długi branży znów poszły w górę. Na koniec kwietnia 2026 roku zaległe zadłużenie SKP wyniosło ponad 90,3 mln zł – o 2,2% więcej niż rok wcześniej. Z terminową spłatą zobowiązań ma problem 341 stacji w całym kraju. Co ten kryzys oznacza dla naszych portfeli?
Owoce najłatwiejsze w uprawie w Polsce. Co im wystarczy, by zawsze obficie owocowały?
10 lip 2026

Owoce najłatwiejsze w uprawie w Polsce to czerwona i biała porzeczka. To krzew bezproblemowy. Poleca się ją wszystkim - nawet najbardziej początkującym ogrodnikom. Co im wystarczy, by zawsze obficie owocowały?

REKLAMA

Pracownik musi kontrolować AI. Sam przycisk „zatwierdź” może nie wystarczyć
10 lip 2026

Firma może zbudować proces, w którym sztuczna inteligencja przygotowuje rekomendację, a ostateczną decyzję formalnie zatwierdza pracownik. Na papierze człowiek pozostaje więc w centrum procesu. AI Act wymaga jednak, aby nadzór nad systemami wysokiego ryzyka był skuteczny, a nie sprowadzony do obecności osoby, która automatycznie akceptuje kolejne wyniki. Pracownik powinien rozumieć ograniczenia systemu, mieć odpowiednie kompetencje i rzeczywiste uprawnienia do zakwestionowania rekomendacji.
Firma korzysta z AI od kilku lat. Modernizacja systemu może uruchomić nowe obowiązki
10 lip 2026

System sztucznej inteligencji od kilku lat analizuje dokumenty kandydatów do pracy, wspiera ocenę klientów albo pomaga podejmować decyzje dotyczące określonych usług. Firma może uznać, że skoro narzędzie zostało wdrożone przed rozpoczęciem stosowania nowych wymogów AI Act, jego sytuacja prawna jest ustalona. Nie zawsze będzie to bezpieczne założenie. Znaczenie może mieć nie tylko data uruchomienia systemu, ale również to, co przedsiębiorstwo zrobiło z nim później. Nie tylko głęboka przebudowa, ale też dodanie nowych funkcji albo zmiana celu wykorzystania mogą spowodować konieczność ponownej oceny rozwiązania.
Windy jednak nie dla wszystkich od 20 września 2026 r. – seniorzy nadal pozostaną skazani na schody, nawet w pięcio- czy sześciokondygnacyjnym budynku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie pozostawia wątpliwości co do nowych przepisów
10 lip 2026

Od 13 czerwca 2025 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma wprowadzić obowiązek wyposażania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które posiadają trzy lub więcej kondygnacji w dźwig osobowy (czyli – w windę). W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez Krajową Radę Izby Architektów RP w ramach opiniowania ww. projektu – resort, będący autorem ww. projektu, poinformował jednak, że od powyższego wymogu będzie można odstąpić.
To może decydować o zatrudnieniu. Badanie ujawnia zaskakujące preferencje rekruterów
10 lip 2026

Kompetencje nie zawsze są jedynym kryterium podczas rekrutacji. Z najnowszych badań wynika, że wygląd, a konkretnie masa ciała, może mieć istotny wpływ na decyzje pracodawców. Ponad 80 proc. rekruterów deklaruje, że przy identycznych kwalifikacjach częściej wybrałoby kandydata o szczupłej sylwetce niż osobę z nadmierną masą ciała.

REKLAMA

Mniej mieszkań, więcej chętnych. Tak wygląda rynek najmu po czerwcu
10 lip 2026

Na rynku najmu mieszkań widać wyraźne ożywienie popytu. W czerwcu liczba dostępnych ofert zmniejszyła się z 86 do 84 tys. lokali, ponieważ nowych najemców przybywało szybciej niż mieszkań trafiających na rynek. Mimo kurczącej się oferty właściciele nie zdecydowali się jednak na podwyżki czynszów.
Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia
10 lip 2026

Gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę, może wystąpić o interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. To nowość, która weszła w życie wraz z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Jak złożyć wniosek i uiścić opłatę w wysokości 40 zł? PIP wyjaśnia krok po kroku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA