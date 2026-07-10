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Koniec z płaceniem za bilety. Ta grupa emerytów pojedzie za darmo przed 70. rokiem życia

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10 lipca 2026, 13:40
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy podróż podróże pociąg PKP
Koniec z płaceniem za bilety. Wielkie zmiany dla emerytów w 2026 roku. Nie musisz mieć 70 lat
Shutterstock

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Emeryci w wielu polskich miastach mogą całkowicie zapomnieć o kupowaniu biletów, i to na długo przed ukończeniem 70. roku życia. Samorządy coraz częściej wprowadzają darmową komunikację miejską dla młodszych seniorów – kluczem do darmowych przejazdów za 0 zł jest posiadanie jednego, konkretnego dokumentu. Ujawniamy aktualną listę miast, które zdecydowały się na ten krok, oraz wyjaśniamy, co dokładnie trzeba pokazać podczas kontroli, aby uniknąć mandatu.

70 lat to magiczna granica. Co musisz pokazać?

Zasada "70+ jedzie za darmo" obowiązuje niemal w każdym polskim mieście. W 2026 roku procedura jest jeszcze prostsza niż dawniej. Podczas kontroli nie musisz mieć przy sobie papierowych zaświadczeń o emeryturze. Najważniejsze dokumenty:

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  • Dowód osobisty.
  • Fizyczny plastikowy dokument.
  • Aplikacja mObywatel 2.0: Cyfrowy dowód osobisty jest w pełni honorowany przez kontrolerów we wszystkich miastach.
  • Legitymacja emeryta: W formie tradycyjnej lub elektronicznej w telefonie.

Ważne: Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem Twoich urodzin. Jeśli kończysz 70 lat w poniedziałek, we wtorek Twój dowód osobisty staje się Twoim darmowym biletem.

Miasta, które nie czekają do 70-tki. Gdzie pojedziesz za darmo wcześniej?

Samorządy coraz chętniej obniżają próg wiekowy, by zachęcić seniorów do rezygnacji z samochodów. W 2026 roku lista miast z progiem 65 lat (lub niższym) jest bardzo atrakcyjna.

  • Wrocław, Lublin, Bydgoszcz: Darmowe 65+W tych metropoliach już od kilku lat obowiązuje zasada, że 65. urodziny oznaczają koniec kupowania biletów. Co istotne - ulga ta dotyczy nie tylko mieszkańców, ale każdego seniora, który odwiedza te miasta turystycznie.
  • Szczecin: Prekursor wczesnych zniżek. Szczecin utrzymuje jedne z najbardziej przyjaznych przepisów: Kobiety od 55. roku życia mogą liczyć na 50 proc. zniżki. Mężczyźni od 60. roku życia podróżują za połowę ceny.

Bilet Seniora w 2026 roku - roczne przejazdy za "grosze"

Dla osób, które przekroczyły wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze 70 lat, idealnym rozwiązaniem są bilety roczne. Ich ceny w 2026 roku pozostają symboliczne w porównaniu do cen paliw czy biletów normalnych.

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  • Warszawa: Słynny "Bilet Seniora" dla osób 65+ kosztuje 50 zł na cały rok. To prawdopodobnie najlepiej wydane 50 zł w budżecie seniora mieszkającego w stolicy.
  • Kraków i Poznań: Oferują bilety semestralne i roczne na Kartę Mieszkańca, które pozwalają na nielimitowane przejazdy wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi.

Na co uważać? Pułapki w regulaminach

Zanim wsiądziesz do autobusu bez biletu, pamiętaj o trzech kwestiach, które w 2026 roku często są powodem mandatów:

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  • Granice stref: Darmowy przejazd w obrębie miasta nie zawsze oznacza darmowy przejazd do sąsiedniej gminy (np. wyjazd poza strefę A w aglomeracjach).
  • Aktywacja ulgi na karcie: W niektórych miastach (jak Poznań czy Warszawa) ulgę wynikającą z wieku należy raz "podpiąć" do imiennej karty miejskiej w Punkcie Obsługi Pasażera.
  • Pociągi w mieście: Darmowa komunikacja miejska nie zawsze oznacza darmowe przejazdy pociągami (Koleje Mazowieckie, SKM, Polregio), nawet jeśli poruszają się w granicach miasta. Zawsze sprawdź wspólny bilet metropolitalny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są honorowane przy darmowych przejazdach 70+ w 2026 roku?

Dowód osobisty (fizyczny), cyfrowy dowód w aplikacji mObywatel 2.0 oraz legitymacja emeryta – tradycyjna lub elektroniczna. Podczas kontroli nie są potrzebne papierowe zaświadczenia o emeryturze.

Od kiedy dowód osobisty działa jak darmowy bilet po ukończeniu 70 lat?

Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem urodzin. „Jeśli kończysz 70 lat w poniedziałek, we wtorek Twój dowód osobisty staje się Twoim darmowym biletem.”

Czy we Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy przejazdy 65+ są darmowe także dla odwiedzających seniorów?

We Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy obowiązuje „Darmowe 65+”. Ulga dotyczy nie tylko mieszkańców, ale każdego seniora odwiedzającego Wrocław, Lublin lub Bydgoszcz turystycznie.

Jakie zniżki dla seniorów obowiązują w Szczecinie w 2026 roku?

Szczecin utrzymuje przyjazne przepisy: kobiety od 55. roku życia mają 50% zniżki, a mężczyźni od 60. roku życia podróżują za połowę ceny.

Czy darmowa komunikacja miejska obejmuje pociągi SKM, Koleje Mazowieckie i Polregio w granicach miasta?

Nie zawsze. „Darmowa komunikacja miejska nie zawsze oznacza darmowe przejazdy pociągami (Koleje Mazowieckie, SKM, Polregio), nawet jeśli poruszają się w granicach miasta. Zawsze sprawdź wspólny bilet metropolitalny.”

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Źródło: INFOR
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