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Czy to koniec umów B2B z jednoosobowymi firmami? Nowe możliwości PIP od 8 lipca 2026 r.

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30 czerwca 2026, 15:35
umowa biznes firma
Nowe uprawnienia PIP od 8 lipca 2026 r. Czy to koniec umów B2B z jednoosobowymi firmami?
Shutterstock

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Od wielu miesięcy temat zmian w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy nie schodzi z nagłówków portali biznesowych i branżowych. W środowisku przedsiębiorców rośnie napięcie, a pytania o przyszłość popularnych umów B2B oraz kontraktów cywilnoprawnych padają coraz częściej. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją, która zmieni polski rynek pracy? Sprawdźmy, co realnie kryje się za planowanymi zmianami i jak przygotować firmę na nowy wymiar kontroli.

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O co chodzi ze zmianami w uprawnieniach PIP?

Dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy, wykrywając podczas kontroli znamiona stosunku pracy na umowie B2B czy zleceniu, miała ograniczone pole manewru. Jeśli przedsiębiorca nie zgadzał się z opinią inspektora, PIP mogła jedynie skierować sprawę do sądu pracy i tam domagać się ustalenia stosunku pracy.

Głównym powodem obecnego zamieszania są zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nadania inspektorom PIP uprawnienia do przekwalifikowania umów w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to odwrócenie ról: to PIP decyduje, że samozatrudnienie staje się etatem, a przedsiębiorca - jeśli się nie zgadza - musi odwołać się do sądu. Zmiana ta ma na celu walkę z tzw. fikcyjnym samozatrudnieniem, jednak dla biznesu oznacza całkowitą zmianę zasad i na razie - wielką niewiadomą.

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Czy umowy B2B są zagrożone? Kiedy kontrakt staje się etatem?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy swoboda zawierania umów przestaje istnieć? Prawo pozwala nam decydować, jak układamy relacje biznesowe, ale ta swoboda kończy się tam, gdzie umowa B2B zaczyna przypominać tradycyjną pracę na etacie.

Nawet najlepiej napisana umowa konstrukcyjnie nie obroni się sama, jeśli praktyka dnia codziennego pokaże co innego. Inspektorzy PIP nie będą oceniać wyłącznie "papieru", ale realny przebieg współpracy.

Kiedy B2B staje się etatem w oczach Państwowej Inspekcji Pracy?

O ryzyku mówimy wtedy, gdy spełnione są kluczowe przesłanki stosunku pracy (zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy), tj:

● Kierownictwo i podległość: Wyznaczanie przez firmę bezpośredniego przełożonego, który wydaje codzienne polecenia i rozlicza z czasu pracy.
● Miejsce i czas pracy: Sztywne określenie godzin (np. 8:00-16:00) oraz obowiązku wykonywania zadań wyłącznie w biurze zleceniodawcy.
● Osobiste świadczenie usług: Zakaz substytucji, czyli brak możliwości wyznaczenia przez kontrahenta B2B innej osoby do wykonania zadania.
● Brak ryzyka gospodarczego: Korzystanie wyłącznie ze sprzętu firmy (laptop, telefon, auto) oraz brak innych klientów.

Konsekwencje zakwestionowania umów B2B - finansowe trzęsienie ziemi

Załóżmy scenariusz, w którym PIP kwestionuje współpracę B2B i uznaje ją za etat. Co to oznacza dla firmy? Konsekwencje są natychmiastowe i niezwykle kosztowne, ponieważ działają wstecz (nawet do 5 lat w przypadku składek ZUS i 3 lat w przypadku roszczeń pracowniczych). Nawet jeśli PIP nie ma dziś “władzy”, aby prawo działało wstecz, inne organy niestety już tak - np. ZUS.

Zaległe składki ZUS: Firma musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę.

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Podatki (Urząd Skarbowy): Pojawia się konieczność skorygowania deklaracji podatkowych (PIT) i rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Z perspektywy kontrahenta B2B pojawia się też problem z odliczonym wcześniej podatkiem VAT.

Roszczenia pracownicze: Samozatrudniony, stając się pracownikiem, zyskuje prawo do zaległego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za nadgodziny oraz odpraw (jeśli dotyczy).

Kto jest najbardziej narażony na zakwestionowanie umów cywilnoprawnych?

Wielu właścicieli mniejszych firm żyje w przekonaniu: „To dotyczy korporacji, nie mojej firmy”. To ogromny błąd. Kontrole PIP coraz częściej celują w sektor MŚP, gdzie procedury bywają mniej sformalizowane, a błędy w konstruowaniu relacji B2B - łatwiejsze do wykrycia.

Jakie branże PIP kontroluje najczęściej?

Pod lupą znajdują się szczególnie sektory, w których model B2B stał się standardem rynkowym:

● Branża IT i nowoczesnych technologii - np. programiści, testerzy, project managerowie pracujący dla jednego software house'u,

● Marketing, reklama i media - np. graficy, copywriterzy, specjaliści SEO,

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● Logistyka i transport - np. kurierzy, kierowcy z własną działalnością,

● Opieka medyczna i branża beauty - np. lekarze, pielęgniarki, kosmetolodzy,

● Budownictwo - np. podwykonawcy wykonujący proste prace fizyczne.

Jak w praktyce może wyglądać nowa kontrola PIP?

Nowoczesna kontrola PIP to nie tylko przeglądanie segregatorów w dziale kadr. Inspektorzy doskonale wiedzą, czego szukać. Przedsiębiorca musi być przygotowany na to, że kontraktorzy B2B również będą przesłuchiwani. Inspektor może poprosić ich o rozmowę na osobności i zadać pytania typu: „Kto mówi Panu, co ma Pan robić?”, „Czy może Pan nie przyjść jutro do pracy bez pytania o zgodę?”, „Czyje oprogramowanie ma Pan na komputerze?”.

Co więcej, dowodami w sprawie stają się:
- Maile, wiadomości na Slacku czy Teamsach (gdzie widać zwroty typu „szefie”, „polecenie”, „urlop”).
- Logowania do systemów firmowych (rejestrujące stałe godziny pracy).
- Wpisy w strukturze organizacyjnej firmy (gdzie kontrahent B2B figuruje jako „kierownik działu” nad etatowymi pracownikami).

Co przedsiębiorca może zrobić już teraz?

Zamiast czekać na zapowiedź kontroli, działania warto podjąć natychmiast. Kluczem do bezpieczeństwa jest prewencja i audyt.

● Przejrzyj umowy. Sprawdź, czy w kontraktach B2B nie ma zapisów o „urlopach”, „okresach wypowiedzenia umowy o pracę” czy „karach za spóźnienie”.

● Zweryfikuj praktykę. Upewnij się, że Twoi menedżerowie nie traktują samozatrudnionych jak podwładnych. Zmień słownictwo: zamiast „wniosku o urlop” stosuj „informację o przerwie w świadczeniu usług”.

● Zadbaj o atrybuty samodzielności. Kontrahent B2B powinien, w miarę możliwości, korzystać z własnych narzędzi lub rozliczać się za konkretny efekt (ryczałt za projekt, stawka zadaniowa), a nie za „gotowość do pracy w godzinach 8-16”.

Samokontrola

Co ciekawe, sama Państwowa Inspekcja Pracy daje przedsiębiorcom gotowe narzędzie do obrony. Jest to oficjalna lista samokontroli składająca się z 42 pytań, która pozwala krok po kroku zweryfikować, czy relacja z kontrahentem nie wykazuje cech etatu. To doskonały punkt wyjścia do wewnętrznego audytu w firmie. Pytania można sprawdzić bezpośrednio pod tym linkiem: PIP lista samokontroli 42 pytania.

Połączone siły PIP, ZUS i US: efekt domina

Czy PIP współpracuje ze skarbówką i ZUS-em? Tak, i ta współpraca staje się coraz bardziej zautomatyzowana.

Wykrycie nieprawidłowości przez jeden urząd uruchamia efekt domina. Jeśli PIP wyda decyzję o przekwalifikowaniu umowy, informacja ta natychmiast trafi do ZUS-u w celu naliczenia składek oraz do Urzędu Skarbowego w celu weryfikacji rozliczeń podatkowych. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność toczenia bojów na trzech frontach jednocześnie.

Czy przedsiębiorcy powinni się bać?

Strach jest złym doradcą, ale lekceważenie tematu to prosta droga do kryzysu finansowego firmy. Nowe uprawnienia PIP nie oznaczają likwidacji B2B - ten model współpracy nadal jest w pełni legalny i potrzebny. Zmiany te wymuszają jednak profesjonalizację.

Wygrają ci przedsiębiorcy, którzy uporządkują dokumentację i dostosują faktyczne relacje z wykonawcami do obowiązujących przepisów. Warto w tym procesie skorzystać ze wsparcia doświadczonego biura księgowego i doradcy prawnego, aby upewnić się, że wdrożone procedury realnie chronią biznes.

Autorką jest Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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