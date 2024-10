Palacze mają coraz gorzej! Zapłacą nowy podatek nakładany na papierosy elektroniczne i podgrzewacze do wyrobów nowatorskich

Opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy kodeks karny skarbowy. Ma on na celu opodatkowanie akcyzą wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy oraz urządzeń wielofunkcyjnych do wyrobów nowatorskich.

W opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów podało, że w ustawie o proponuje się zdefiniowanie wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz urządzeń wielofunkcyjnych – jako urządzeń do waporyzacji, które będą wyrobami akcyzowymi.

Do e-papierosów i podgrzewaczy będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych

Ministerstwo Finansów podało także, że projekt ustawy przewiduje objęcie tych urządzeń do waporyzacji rozwiązaniami stosowanymi w przypadku innych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (m.in. płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich). Do urządzeń do waporyzacji będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych (a więc odnoszące się do przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji akcyzowych, prowadzenia ewidencji, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu).

„W zakresie produkcji i przemieszczania tych wyrobów przyjmuje się rozwiązania analogiczne jak w przypadku innych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. W konsekwencji do tych wyrobów będzie miała zastosowanie na terytorium kraju procedura zawieszenia poboru akcyzy (…). Podmioty, które produkują te wyroby, magazynują je lub przeładowują i będą chciały skorzystać z instytucji zawieszenia poboru akcyzy, będą musiały uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zmienić posiadane już zezwolenia” – podało MF.

Wzrost cen ma ograniczyć dostępność jednorazowych papierosów elektronicznych, zwłaszcza dla młodszej części społeczeństwa

Resort wyjaśnił również, że w projekcie znajduje się definicja jednorazowych papierosów elektronicznych, która ma umożliwić podniesienie akcyzy od zawartego w nich płynu. „Oczekiwanym efektem zmian wprowadzanych w ustawie o podatku akcyzowym jest ograniczenie dostępności cenowej urządzeń do waporyzacji, szczególnie jednorazowych papierosów elektronicznych, zwłaszcza dla młodszej części społeczeństwa rozpoczynającej swój kontakt z używkami prowadzącymi do uzależnień skutkujących nieodwracalnymi szkodami zdrowotnymi” – wyjaśnił resort finansów w uzasadnieniu.



Z Oceny Skutków Regulacji, dołączonych do projektu ustawy, wynika, że z uwagi na wejście nowych przepisów o akcyzie od 1 lipca 2025 r., wpływy budżetowe z tego tytułu wyniosą w przyszłym roku ok. 81 mln zł (z akcyzy i podatku VAT należnego od akcyzy). W kolejnych latach wpływy w nowej regulacji mają wynosić po ok. 414 mln zł.