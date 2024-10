Program Aktywny Rodzic podlega przepisom koordynacji. Co to oznacza w praktyce?

Program Aktywny Rodzic podlega przepisom koordynacji. W praktyce oznacza to, że wojewoda wykonuje obowiązki instytucji właściwej przewidziane przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach którego będzie przebiegała koordynacja świadczeń: "aktywni rodzice w pracy" i "aktywnie w domu".

Program Aktywny Rodzic ma ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Wnioski o świadczenia można składać do ZUS począwszy od 1 października 2024 r. To nawet łącznie 36 tys. zł na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, niezależnie od dochodów.

Babciowe to 3 nowe świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic