Ulgowe przejazdy kolejowe dla nowej grupy pasażerów. Toczą się prace nad ich wprowadzeniem. Resort jest na tak, ale kto za to zapłaci?

Ulgowe przejazdy kolejowe dla nowej grupy pasażerów. Toczą się prace nad ich wprowadzeniem. Resort jest na tak, ale kto za to zapłaci?

08 grudnia 2025, 12:34
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Ulgowe przejazdy kolejowe dla nowej grupy pasażerów. Toczą się prace nad ich wprowadzeniem. Resort jest na tak, ale kto za to zapłaci?
Ulgowe przejazdy kolejowe dla nowej grupy pasażerów. Toczą się prace nad ich wprowadzeniem. Resort jest na tak, ale kto za to zapłaci?
Czy nowa grupa pasażerów będzie miała prawo do ulgowych przejazdów kolejowych? Toczą się prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań. Choć Ministerstwo Infrastruktury jest na tak, to otwarte pozostają pytania dotyczące finansowania.

Ulgowe przejazdy kolejowe dla nowej grupy pasażerów

Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami będącymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Mają one ścisłe powiązania z samorządem, na którego terenie działają na rzecz lokalnej społeczności, jednak jednocześnie z formalnego punktu widzenia są bytami od niego niezależnymi. Podstawowe zadania OSP skupiają się oczywiście wokół prowadzenia działań ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże i dotyczą ochrony przeciwpożarowej. Jednak katalog aktywności, które zgodnie z przepisami mogą podejmować jest znacznie szerszy i obejmuje m.in. również: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także integrowanie społeczności lokalnej. Co do zasady rola ochotniczych straży pożarnych w życiu lokalnej społeczności jest nie do przecenienia i stanowią one istotny element „układanki” samorządowej. Nie dziwi więc istnienie sejmowej podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych, która obecnie pracuje m.in. nad wprowadzeniem ulgowych przejazdów kolejowych dla czynnych strażaków ratowników uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, resort infrastruktury popiera ten pomysł i dostrzega nie tylko zasadność, ale i możliwość wprowadzenia takiej ulgi, jednak jednocześnie podkreśla konieczność powiązania tego rodzaju ulg z dodatkowym finansowaniem ze strony resortu finansów, które pozwoliłoby pokryć deficyt wynikający z tańszych przejazdów dla wybranej grupy społecznej.
Choć rozmowy są jeszcze na etapie wstępnym i trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach, to co do zasady deklarowane jest otwarcie na różne możliwości, w tym możliwość ustawowego objęcia strażaków OSP Kartą Rodziny Mundurowej, tak jak przedstawicieli innych służb mundurowych. Mówi się również o objęciu ulgami emerytowanych strażaków ratowników.

Rola OSP w życiu społeczności lokalnej

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. To właśnie gmina w ramach realizacji tego zadania własnego zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:

  1. obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie, w tym umundurowanie wyjściowe, i środki łączności oraz ich utrzymanie;
  2. finansowanie szkoleń innych niż szkolenia specjalistyczne strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  3. ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań;
  4. badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
  5. badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
  6. wyżywienie strażaków ratowników OSP podczas prowadzenia działań ratowniczych, udziału w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, udziału w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże trwających co najmniej 6 godzin, a także szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych trwających co najmniej 8 godzin.
Podstawa prawna

art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153)

art. 10 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 244)

Źródło: INFOR
