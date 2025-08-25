REKLAMA

Nowy podatek za przelot samolotem od 1 listopada 2025 r. Podróż w obie strony będzie kosztowała każdego Polaka dodatkowe 300 zł

Nowy podatek za przelot samolotem od 1 listopada 2025 r. Podróż w obie strony będzie kosztowała każdego Polaka dodatkowe 300 zł

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2025, 08:21
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Shutterstock

Od 1 listopada 2025 r. za przelot samolotem do Tanzanii (czyli również do popularnego wśród turystów Zanzibaru), a po zakończonej podróży - z powrotem do Polski, każdy odwiedzający ten kraj, będzie musiał zapłacić dodatkowe 90 dolarów. Wszystko za sprawą wprowadzanego przez władze Tanzanii, nowego podatku lotniczego.

Nowy podatek lotniczy obciąży kieszenie Polaków podróżujących w popularnym kierunku turystycznym

Od 1 listopada 2025 r. za przelot samolotem do Tanzanii (czyli również do popularnego wśród turystów Zanzibaru), a po zakończonej podróży - z powrotem do Polski, każdy odwiedzający ten kraj, będzie musiał zapłacić dodatkowe 90 dolarów (czyli ok. 328 zł). Podróż wyłącznie w jedną stronę kosztować będzie natomiast dodatkowe 45 dolarów (czyli ok. 164 zł). Wszystko za sprawą wprowadzanego przez władze Tanzanii, nowego podatku lotniczego.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii - wpływy z tytułu powyższej daniny, mają zostać przeznaczone na nowe systemy kontroli granicznej i obsługi pasażerów. Opłata ma być pobierana przy zakupie biletu lotniczego i widnieć jako osobna pozycja na rachunku. W przypadku odwołania podróży lub niewykorzystania biletu - podróżny ma otrzymać pełen zwrot kosztów - informuje serwis TVN24.1

Z nowego podatku lotniczego wprowadzonego przez władze Tanzanii, mają być zwolnione wyłącznie dzieci do drugiego roku życia.

Wprowadzenie nowego podatku lotniczego dla podróżujących do Tanzanii spotkało się z krytyką przewoźników lotniczych

Wprowadzenia przez władze Tanzanii nowego podatku lotniczego dla odwiedzających ten kraj, spotkało się z krytyką przewoźników lotniczych:

- W Afryce podatki, opłaty i należności są już o 12-15 proc. wyższe od średniej światowej, co czyni ją jednym z najdroższych regionów dla linii lotniczych. Dalsze nieuzasadnione podwyżki jedynie zwiększają obciążenie pasażerów i podważają rolę lotnictwa w łączeniu ludzi i gospodarek– skomentował decyzję władz Tanzanii Kamil Al Awadhi, wiceprezes regionalnego Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przed podróżą do Tanzanii warto na bieżąco śledzić komunikaty MSZ i stosować się do wydawanych zaleceń

Każdy, kto planuje podróż do Tanzanii, powinien na bieżąco śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) dotyczące bezpieczeństwa w tym kraju i stosować się do wydawanych w tym zakresie zaleceń. Zgodnie z najnowszymi informacjami:

Ważne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do południowo-wschodniej części Zjednoczonej Republiki Tanzanii przy granicy z Mozambikiem, w szczególności w pasie do 20 km od granicy w regionie Mtwara. Od października 2017 r. w północnej prowincji Mozambiku Cabo Delgado graniczącej z Tanzanią ugrupowania ekstremistyczne prowadzą ataki wymierzone w ludność cywilną. W ostatnich miesiącach zdarzenia takie, choć incydentalnie, miały miejsce także po tanzańskiej stronie granicy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, także do Regionu Przybrzeżnego (Pwani) na południe od miejscowości Kisiju i sąsiadujących z tym obszarem wysp.

W pozostałej części Tanzanii MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W Tanzanii, zwłaszcza na Zanzibarze, mogą występować niepokoje na tle politycznym, w tym zamieszki. Należy unikać miejsc, w których gromadzi się duża liczba osób, w szczególności wieców i zgromadzeń. Zalecane jest również monitorowanie lokalnych mediów w celu unikania miejsc najbardziej zagrożonych. Podczas zamieszek policja może używać gazu i innych środków przymusu w celu rozproszenia tłumu.

W Tanzanii istnieje ryzyko ataków terrorystycznych, m.in. ze strony organizacji Al-Shabaab. Na ataki narażone są miejsca publiczne, w tym uczęszczane przez cudzoziemców: środki transportu publicznego, hotele, restauracje, bary, widowiska sportowe, uroczystości religijne.

Większość wyjazdów turystycznych przebiega bezpiecznie, jednak zdarzają się kradzieże, w tym wyrywanie toreb i plecaków przez przejeżdżające motocykle i autoriksze (bajaj). Ofiarami rabunków mogą być spacerujący po plażach, zwłaszcza nocą. Odnotowano również porwania turystów w celu wymuszenia wypłacenia pieniędzy z bankomatu. W ośrodkach miejskich (także w dzielnicach bogatszych), w północnych parkach narodowych (zwłaszcza Serengeti) oraz na głównych drogach mogą zdarzać się napady, w tym z bronią. Należy korzystać wyłącznie z oznaczonych, tj. zarejestrowanych taksówek.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich przestępstw na najbliższy posterunek policji i żądania kopii raportu policyjnego.

Zaleca się unikanie noszenia przy sobie większej ilości gotówki oraz wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii i zegarków, zdeponowanie paszportu w sejfie hotelowym i noszenie przy sobie jego fotokopii.

Podczas planowania Państwa podróży warto zwrócić uwagę, że decyzją Komisji Europejskiej z dn. 3 czerwca 2025 r. wszyscy tanzańscy operatorzy lotniczy zostali wpisani na tzw. EU Air Safety List. Oznacza to, że przewoźnicy ci nie spełniają międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i w konsekwencji został na nich nałożony zakaz prowadzenia operacji na terytorium państw członkowskich UE. Więcej informacji: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en

Poza nowym podatkiem lotniczym - każdy podróżujący do Zanzibaru poniesie również inną opłatę

Poza nowym podatkiem lotniczym, których będzie obowiązywał od 1 listopada br. - już dzisiaj, każdy odwiedzający Zanzibar (z wyłączeniem rezydentów) musi liczyć się z koniecznością wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia podróżnego Zanzibar Insurance Corporation (ZIC) na czas pobytu (do 92 dni). Ubezpieczenie to można wykupić wyłącznie od wspomnianej firmy ZIC. Inne międzynarodowe polisy ubezpieczenia podróżnego nie są akceptowane. Więcej informacji na temat wymaganego przez władze Tanzanii obowiązkowego ubezpieczenia podróżnego można znaleźć na stronie Visit Zanzibar (https://visitzanzibar.go.tz/). Powyższy obowiązek został wprowadzony 1 października 2024 r. Brak zakupienia polisy od Zanzibar Insurance Corporation może się wiązać z odmową wjazdu na teren Zanzibaru.

