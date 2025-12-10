REKLAMA

Wydatki na psychoterapię osoby niepełnosprawnej mogą być odliczone jako wydatki rehabilitacyjne

Wydatki na psychoterapię osoby niepełnosprawnej mogą być odliczone jako wydatki rehabilitacyjne

10 grudnia 2025, 14:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
psychoterapia niepełnosprawność rehabilitacja
Wydatki na psychoterapię osoby niepełnosprawnej mogą być odliczone jako wydatki rehabilitacyjne
INFOR

Indywidualna psychoterapia osób niepełnosprawnych może być odliczana od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej — potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja skarbówki uznaje terapię jako element rehabilitacji, o ile została zalecona przez lekarza specjalistę, pozostaje w bezpośrednim związku z niepełnosprawnością i jest właściwie udokumentowana. Dzięki temu osoby niepełnosprawne ponoszące koszty regularnej psychoterapii mogą realnie obniżyć podatek.

Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.519.2025.2.MM jest istotna dla osób niepełnosprawnych, które korzystają z indywidualnej psychoterapii. To rozstrzygnięcie, które potwierdza, że wydatki związane z leczeniem zdrowia psychicznego mogą być traktowane jak wydatki rehabilitacyjne, a tym samym podlegać odliczeniu od podatku. Ta konkretna decyzja organu skarbowego przewiduje, że indywidualna psychoterapia osób niepełnosprawnych, zalecana przez lekarza specjalistę, spełnia wymogi odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli pozostaje bezpośrednio związana z niepełnosprawnością i jest należycie udokumentowana.

Jak wniosek o interpretację indywidualną otworzył drzwi do odliczeń za psychoterapię

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony 13 września 2025 r. i uzupełniony pismami z 19 października 2025 r. Jego treść dotyczyła jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej od 3 listopada 2008 r., opodatkowanej według skali podatkowej, oraz osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania w 2015 r. Wnioskodawczyni pytała o możliwość odliczenia wydatków na indywidualną psychoterapię behawioralno-poznawczą, która była zalecona przez lekarza psychiatrę w kwietniu 2024 r., i która miała na celu poprawę jej zdrowia psychicznego.

Wskazano, że poniesione wydatki były dokumentowane imiennymi fakturami, a jednocześnie nie zostały dofinansowane ani sfinansowane z żadnych funduszy rehabilitacyjnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, funduszu świadczeń socjalnych ani nie zostały zwrócone w żadnej formie. Wnioskodawczyni podkreśliła, że wydatki nie były uwzględniane ani w kosztach uzyskania przychodów, ani w innych ulgach podatkowych, co jest warunkiem niezbędnym do odliczenia ich w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dlaczego psychoterapia indywidualna spełnia definicję wydatków rehabilitacyjnych?

Organ podatkowy jednoznacznie przyznał, że psychoterapia indywidualna prowadzona przez osobę z kwalifikacjami psychoterapeuty i certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, bezpośrednio związana z niepełnosprawnością, może zostać uznana za wydatek rehabilitacyjny.

W interpretacji podkreślono, że: "Psychoterapia indywidualna stanowi element kompleksowego procesu rehabilitacji, którego celem jest przywrócenie jak najwyższego poziomu sprawności psychicznej i fizycznej oraz samodzielności i aktywności zawodowej. Z tego względu wydatek na psychoterapię pozostaje w bezpośrednim związku z Pani niepełnosprawnością w rozumieniu art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

To oznacza, że osoby niepełnosprawne, które regularnie korzystają z psychoterapii, mogą liczyć na realne odciążenie finansowe w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Co istotne, związek pomiędzy rodzajem niepełnosprawności a koniecznością psychoterapii musi być wykazany i udokumentowany.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by psychoterapia była odliczalna od podatku?

Interpretacja jasno wskazuje trzy główne warunki:

  1. Wydatek musi być poniesiony na zabieg rehabilitacyjny lub leczniczo-rehabilitacyjny.
  2. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy niepełnosprawnością a koniecznością terapii.
  3. Wydatek musi być udokumentowany fakturą imienną, zawierającą wszystkie wymagane elementy: dane nabywcy i sprzedawcy, opis usługi oraz kwotę zapłaty.

Dodatkowo, stosownie do przepisów:

  • Wydatki nie mogą być finansowane ze środków funduszy rehabilitacyjnych lub Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ani odliczone w ramach innych ulg podatkowych.

Spełnienie tych warunków otwiera drogę do pełnego odliczenia wydatków od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Psychoterapia jako integralna część procesu rehabilitacji

W uzasadnieniu interpretacji powołano się również na definicję rehabilitacji zawartą w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: "Rehabilitacja to proces mający na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej osiągnięcie możliwie pełnej aktywności, uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym przy użyciu środków medycznych, psychologicznych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych."

Psychoterapia indywidualna, prowadzona w ramach procesu poznawczo-behawioralnego, spełnia wszystkie te kryteria. Pomaga w redukcji stresu, napięcia i obniżonego nastroju wynikających z ograniczonej mobilności lub zależności od otoczenia. Jest zatem niezbędnym elementem rehabilitacji, który wspiera nie tylko zdrowie psychiczne, ale także zdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podkreślił, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną."

Oznacza to, że wydatki na psychoterapię, jeśli spełniają wymogi formalne, mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania, co realnie zmniejsza obciążenie podatkowe. W interpretacji podkreślono również: "Skoro psychoterapia została zalecona przez lekarza specjalistę i stanowi element kompleksowego procesu rehabilitacji, którego celem jest przywrócenie jak najwyższego poziomu sprawności psychicznej i fizycznej oraz pozostaje w bezpośrednim związku z niepełnosprawnością, wydatki na jej opłacenie mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej."

Kto może skorzystać z odliczenia? Dokumentacja, warunki formalne

Nie wystarczy jedynie korzystać z psychoterapii – dokumentacja jest absolutnie niezbędna. Faktury powinny zawierać dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Bez spełnienia tych wymogów, nawet jeśli terapia ma charakter rehabilitacyjny, skarbówka może odmówić odliczenia. Dlatego każdy wydatek musi być precyzyjnie udokumentowany, a zalecenie lekarskie należy zachować, aby móc wykazać bezpośredni związek z niepełnosprawnością.

Aby psychoterapia była odliczalna w ramach ulgi rehabilitacyjnej, osoba korzystająca z niej musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważną decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Interpretacja przypomina:

  • I grupa inwalidztwa obejmuje osoby z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji albo znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • II grupa inwalidztwa obejmuje osoby z całkowitą niezdolnością do pracy albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

"Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne stosownie do treści art. 26 ust. 7d analizowanej ustawy, jest zatem posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów" - czytamy w uzasadnieniu do interpretacji. Warto też pamiętać, że wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, co podkreśla interpretacja – odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest jedyną dopuszczalną drogą.

Wydatki na opłacenie terapii mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Decyzja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej daje jednoznaczne przyzwolenie na odliczenie wydatków na psychoterapię indywidualną osobom niepełnosprawnym, które prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. To moment, który może zmienić codzienne życie wielu osób, ich komfort psychiczny oraz sytuację finansową.

"Skoro zatem psychoterapia została Pani zalecona przez lekarza specjalistę i rzeczywiście stanowi ona element kompleksowego procesu rehabilitacji, którego celem jest przywrócenie jak najwyższego poziomu Pani sprawności psychicznej i fizycznej oraz pozostaje ona w bezpośrednim związku z Pani niepełnosprawnością, to wydatki przez Panią poniesione na opłacenie tej terapii mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w rozliczeniu podatku dokonywanym za rok, w którym zostały one poniesione."

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.519.2025.2.MM

Źródło: INFOR
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA