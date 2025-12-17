4 995,65 zł mogą odzyskać przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej mało znanej ulgi podatkowej. Muszą jednak podjąć działanie jeszcze w 2025 roku
REKLAMA
REKLAMA
W ramach ulgi podatkowej na IKZE (tj. indywidulane konto zabezpieczenia emerytalnego), osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy którzy w 2025 r. osiągnęli dochód powyżej 120 tys. zł (a więc kwalifikują się do drugiego progu podatkowego 32%) – w rozliczeniu podatkowym za 2025 r., mogą odzyskać aż 4 995,65 zł. Muszą jednak dokonać wpłaty na IKZE do końca 2025 r. – pozostało już zatem niewiele czasu.
- Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – kto może z niej skorzystać?
- Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – jaki jest limit wpłat w 2025 r.?
- Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – jak ją obliczyć w 2025 r.?
- Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – co należy zrobić, aby skorzystać z niej w ramach rozliczenia podatkowego za 2025?
Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – kto może z niej skorzystać?
Od 1 stycznia 2012 r. jednym ze sposobów oszczędzania na przyszłą emeryturę, może być gromadzenie środków pieniężnych (inwestowanie ich) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
REKLAMA
REKLAMA
Wpłaty dokonane na IKZE – do wysokości, która jest określona w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. w ramach określonych poniżej limitów) – można następnie odliczyć od:
- dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
- dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%) oraz
- przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ulga przysługuje, jeśli w trakcie roku podatkowego (tj. w tym przypadku – roku 2025) dokonało się wpłat na IKZE.
Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – jaki jest limit wpłat w 2025 r.?
Maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2025 wynosi:
REKLAMA
- 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na rok 2025 określonego w ustawie budżetowej, czyli 10 407,60 zł (tj. 1,2 x 8 673 zł),
- a dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na rok 2025 określonego w ustawie budżetowej, czyli 15 611,40 zł (tj. 1,8 x 8 673 zł).
Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – jak ją obliczyć w 2025 r.?
Ulgę na IKZE odlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym od:
- dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
- dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%) albo
- przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy płacą podatek według skali podatkowej,
- tj. 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł – w przypadku dochodu do 120 000 zł i odpowiednio
- 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł – w przypadku dochodu przekraczającego 120 000 zł,
kwota, którą można zaoszczędzić, dokonując w 2025 r. wpłaty na IKZE w maksymalnej dopuszczalnej kwocie, wynosi odpowiednio:
- 1 248,91 zł (tj. 10 407,60 zł x 12%),
- a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 4 995,65 zł (tj. 15 611,40 zł x 32%).
Ulga podatkowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą odzyskać niemal 5 tys. zł, czyli ulga na IKZE – co należy zrobić, aby skorzystać z niej w ramach rozliczenia podatkowego za 2025?
Celem skorzystania z ulgi na IKZE w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r. i odzyskania maksymalnej kwoty, która opiewa na:
- 1 248,91 zł (tj. 10 407,60 zł x 12%),
- a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – 4 995,65 zł (tj. 15 611,40 zł x 32%),
jeszcze w 2025 r., a zatem do końca grudnia br. – należy dokonać wpłat na IKZE na łączną kwotę, która stanowi równowartość limitu wpłat na IKZE w 2025 r., tj.:
- 10 407,60 zł,
- a w przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 611,40 zł.
Uwaga! Jeżeli wpłaty na IKZE, były systematycznie dokonywane przez cały rok 2025 r. i ich suma opiewa już na ww. maksymalną kwotę – celem skorzystania z ulgi w maksymalnej wysokości w ramach rozliczenia roku 2025, w grudniu br. nie trzeba już dokonywać żadnych dodatkowych wpłat na IKZE. Jeżeli natomiast wpłaty na IKZE zostały dokonane w mniejszej kwocie niż ww. limit na 2025 r. – z ulgi również będzie można skorzystać w ramach rozliczenia podatku, ale będzie ona wówczas odpowiednio niższa.
Celem skorzystania z ulgi na IKZE w ramach rozliczenia podatku za 2025 r. – odliczenia wpłat na IKZE należy dokonać w zeznaniu:
- PIT-28,
- PIT-36,
- PIT-37 lub odpowiednio
- PIT-36L
– z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).
Ulgę IKZE należy przy tym udokumentować wszelkiego rodzaju dokumentami, z których wynika poniesienie takiego wydatku. Dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty. Takim dokumentem jest np. przelew bankowy.
Uwaga! Jeśli w przekazywaniu wpłat na IKZE pośredniczy pracodawca – należy natomiast posiadać dokumenty, z których wynika:
- że był on uprawniony do ich potrącania oraz
- wysokość tych wpłat.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 843)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA