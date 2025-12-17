REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 4133 zł nowego świadczenia co miesiąc. A dochód nie ma znaczenia

ZUS wypłaca 4133 zł nowego świadczenia co miesiąc. A dochód nie ma znaczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 10:31
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka, świadczenie wspierające
ZUS wypłaca 4133 zł świadczenia co miesiąc, niezależnie od dochodu. Wypłaty ruszyły 4 listopada
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie finansowe, którego wysokość waha się od 751 zł do 4133 zł miesięcznie. Co ważne, jest ono niezależne od dochodów beneficjenta. Właśnie rozpoczęto wypłaty za kolejny okres. Komu i na jakich zasadach to świadczenie przysługuje? Oto szczegóły.

Zasady przysługiwania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest dedykowane osobom pełnoletnim z niepełnosprawnościami. Aby je uzyskać, beneficjent musi mieć ukończone 18 lat oraz spełniać wymogi dotyczące obywatelstwa: przysługuje obywatelom Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), pod warunkiem legalnego pobytu w Polsce i dostępu do rynku pracy. Kluczowym kryterium jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której przyznano od 70 do 100 punktów.

REKLAMA

REKLAMA

Procedura ubiegania się o świadczenie wspierające

Proces ubiegania się o wsparcie składa się z dwóch głównych etapów. Po pierwsze, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), który działa przy wojewodzie. W rezultacie tej procedury WZON wydaje decyzję określającą, na jakim poziomie kształtuje się niezbędna dla danej osoby potrzeba wsparcia. Następnie, posiadając już tę decyzję, beneficjent składa właściwy wniosek o świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten można złożyć elektronicznie, korzystając z jednej z trzech dostępnych ścieżek: poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, lub używając systemu bankowości elektronicznej. Co istotne, do wniosku składanego w ZUS nie jest wymagane dołączanie samej decyzji WZON – wystarczające jest podanie jej numeru.

Ustalanie wysokości świadczenia wspierającego i wzrost uprawnionych

Wysokość przyznawanego świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z liczbą punktów ustalonych w decyzji WZON oraz jest uzależniona od aktualnej wartości renty socjalnej. Przy obecnej kwocie renty socjalnej wynoszącej 1878,91 zł, miesięczne świadczenie wspierające może wynosić od 751,56 zł do 4133,60 zł. Szczegółowe progi punktowe i odpowiadające im kwoty prezentują się następująco:

  • osoby z 70–74 punktami otrzymują 40 proc. renty socjalnej (751,56 zł),
  • osoby z 75–79 punktami otrzymują 60 proc. (1127,35 zł),
  • z 80–84 punktami – 80 proc. (1503,13 zł),
  • z 85–89 punktami – 120 proc. (2254,69 zł),
  • z 90–94 punktami – 180 proc. (3382,04 zł),
  • natomiast osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, tj. 95–100 punktów, uzyskują 220 proc. renty socjalnej (4133,60 zł).

Wprowadzanie świadczenia wspierającego rozłożono w czasie. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2024 roku, przysługiwało ono wyłącznie osobom z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Następnie, od 1 stycznia 2025 roku, uprawnienia zostaną rozszerzone o osoby z poziomem wsparcia od 78 do 86 punktów. Ostatecznie, w trzecim i ostatnim etapie, od 1 stycznia 2026 roku, świadczenie będzie dostępne dla osób z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, czyli od 70 do 77 punktów.

REKLAMA

Niezależność od dochodu i terminy realizacji wypłat świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest przyznawane niezależnie od wysokości osiąganych dochodów beneficjenta oraz bez względu na pobieranie innych świadczeń. Wypłaty są realizowane w wyznaczonych dniach miesiąca, są to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień każdego miesiąca. Jeżeli ustalony termin płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przelew środków jest zlecany o jeden dzień roboczy wcześniej.

Powiązane
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Nowy sposób waloryzacji emerytur – gwarantowane 150 zł podwyżki.
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
Rewolucyjne zmiany w emeryturach? Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka od przyszłego roku? Są już dokładne wyliczenia i prognozy świadczeń
Rewolucyjne zmiany w emeryturach? Ich wysokość ma być liczona według nowych zasad. Ile wyniesie podwyżka od przyszłego roku? Są już dokładne wyliczenia i prognozy świadczeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT
17 gru 2025

Minister Finansów i Gospodarki podpisał cztery kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Krajowego Systemu e-Faktur. Przepisy precyzują m.in. przypadki, w których nie trzeba wystawiać faktur ustrukturyzowanych, nowe zasady faktur uproszczonych, szczegółowe reguły korzystania z KSeF (w tym ZAW-FA) oraz zmiany w JPK_VAT z deklaracją obowiązujące od 1 lutego 2026 r.
Przepis art. 29 zn. 3 KP: można skorzystać z tego uprawnienia raz w roku kalendarzowym. W 2025 r. czas do 31 grudnia
17 gru 2025

Wniosek o bardziej przewidywalne zatrudnienie - to ciekawy instrument prawny, który daje pracownikom możliwość ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia. Przepis art. 29 zn. 3 KP określa, że można skorzystać z tego uprawnienia tylko raz w roku kalendarzowym. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć, bo innym przypadku może zostać ukarany karą pieniężną do 30 000 zł. Wnioskowałeś już w 2025 r.? Przepis tak naprawdę dotyczy wielu pracowników - bo przepis jest niedookreślony.
Uczniowie zaczynają przerwę świąteczną – ponad dwa tygodnie wolne od szkoły. A następnie rozpoczną się ferie zimowe
17 gru 2025

Od 22 grudnia zaczyna się świąteczna przerwa w szkołach. W razie tzw. dni dyrektorskich część dzieci może wrócić do nauki dopiero 7 stycznia przyszłego roku. Niedługo potem w niektórych województwach zaczynają się ferie zimowe.
Kwota wolna od podatku w 2026 r. Jest już jasne w jakiej wysokości
17 gru 2025

To już pewne, kwota wolna od podatku w 2026 roku nie ulegnie zmianie. Pozostanie więc na dotychczasowym poziomie, czyli 30 tys. zł. Zapowiadana jest jednak wciąż kwota wolna na poziomie 60 tys. zł, ale to raczej odległa perspektywa.

REKLAMA

W którym województwie pracownicy zarobili najwięcej? GUS opublikował dane. Czy jest zaskoczenie?
17 gru 2025

GUS opublikował raport o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach pracowników administracji samorządu terytorialnego. Gdzie zarabiało się najlepiej? Oczywiście wiele zależy od lokalizacji, ale na podium nie ma zaskoczenia.
ZbadAI – inauguracja nowego projektu edukacyjnego. Jak wykorzystywać AI w edukacji?
17 gru 2025

ZbadAI to nowy projekt edukacyjny, który ma pomóc przygotować nauczycieli i uczniów do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji. Weźmie w nim udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13000 uczniów.
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego od 1 stycznia 2026 r., w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”. Prezydent złożył swój podpis pod projektem
17 gru 2025

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który następnie został złożony przez niego do Sejmu. Projekt ten – zakłada trwałe obniżenie cen prądu dla odbiorców indywidualnych o około 33%, co – zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Prezydenta – jest równoznaczne z tym, że „polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych, będą mogły zaoszczędzić ponad 800 zł rocznie.” W ostatnim czasie – na temat rozwiązań proponowanych przez Prezydenta – mieli okazję wypowiedzieć się sami Polacy.
W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online
17 gru 2025

W środę Sejm rozpocznie trzydniowe już ostatnie w tym roku posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów i odrzuceniem prezydenckiego weta do „ustawy łańcuchowej”.

REKLAMA

Obciążą wszystkich Polaków nową, przymusową, wysoką opłatą. Czeka nas kolejne uderzenie w domowe budżety
17 gru 2025

Jedni go karnie płacą, inni mają to w nosie, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę.
Czy KSeF utopi politycznie rządzącą większość? Będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?
17 gru 2025

Obowiązkowy KSeF, to pomysł podrzucony obecnej kolacji rządowej jeszcze przez „pisowskie rządy”, a dobrze poinformowani twierdzą, że stała za tym jakaś firma doradcza („międzynarodowa”?), która wcześniej utopiła politycznie prawicowe rządy tzw. Polskim Ładem. Wiadomo, że szykuje się zarobek dla biznesu informatycznego i tych wszystkich, którzy zarabiają na katastrofach – pisze profesor Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA