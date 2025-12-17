REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online

W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online

17 grudnia 2025, 07:10
[Data aktualizacji 17 grudnia 2025, 08:36]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Sejm online 17 grudnia 2025 r.
Sejm online 17 grudnia 2025 r.
W środę Sejm rozpocznie trzydniowe już ostatnie w tym roku posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów i odrzuceniem prezydenckiego weta do „ustawy łańcuchowej”.

Sejm na żywo 17 grudnia 2025 r.

Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. Oglądaj transmisję online:

Spór o tzw. ustawę łańcuchową

Ustawa łańcuchowa zakładała wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Definiowała też kojec jako miejsce poza lokalem mieszkalnym, z którego nieprzywiązany pies nie może samodzielnie się wydostać. Zgodnie z ustawą, właściciele psów mieliby obowiązek zapewnić kojce utwardzone i w przeważającej części zadaszone, o powierzchni co najmniej 10 m kw. dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa ważącego od 20 do 30 kg oraz 20 m kw. dla psa o masie powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miała być dodatkowo zwiększana wraz z liczbą przebywających w nim zwierząt.

Ważne

Zdaniem Prezydenta, chociaż intencja wzmocnienia ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to przepisy były źle przygotowane.

Proponowane w ustawie normy dotyczące kojców są – w opinii głowy państwa – całkowicie nierealne do spełnienia. Prezydent na początku grudnia zawetował więc ustawę i przesłał do Sejmu swój projekt. Zakłada on zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, ale nie zawiera przepisów regulujących kwestię kojców.

Przypomnijmy, iż Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowanie ma się odbyć w środę w bloku głosowań zaplanowanym na godz. 18.00. We wtorek Nadzwyczajna Komisja ds. zwierząt zarekomendowała Sejmowi odrzucenie weta

W praktyce jednak uzyskanie wymaganej większości jest mało prawdopodobne. Jak informuje PAP, przeciw odrzuceniu weta opowie się m.in. klub PiS.

Co jeszcze 17 grudnia 2025 r. w Sejmie?

Oprócz ustawy łańcuchowej w porządku obrad znalazło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, iż projekt ten został złożony w taki samym brzmieniu ponownie, po zawetowaniu go przez prezydenta Karola Nawrockiego. Przewiduje on objęcie nadzorem rynku kryptoaktywów oraz wprowadza rozwiązania, które mają na celu zwiększenie ochrony klientów i inwestorów. Chodzi również o wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, m.in. przed próbami wykorzystania rynku kryptoaktywów do działań dywersyjnych w Polsce – podała kancelaria. Projekt wprowadza m.in. odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów.

Posłowie pochylą się też nad poselskim projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego. Projekt przewiduje, że w ramach jednej z instytucji państwowych zaprojektowana zostanie elektroniczna platforma służąca do obsługi procesu elektronicznego popierania list kandydatów i kandydatów wybieranych w wyborach powszechnych.

Sejm będzie też pracował nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje skrócenie czasu rozpatrzenia przez urząd wniosku o wycinkę drzewa do maksymalnie 60 dni. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

Posiedzenie Sejmu 18 i 19 grudnia 2025 r.

Na czwartek (18 grudnia) zaplanowane prace m.in. nad rządowym projektem dotyczącym zwiększenia limitów finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych.

W piątek (19 grudnia) posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek Sejm ma odwiedzić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Posłowie zajmą się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: Infor.pl, PAP, Sejm

Źródło: INFOR
