Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy - ile wynosi? Oto kwota

17 grudnia 2025, 10:24
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy - ile wynosi? Oto kwota
Wielu przyszłych emerytów myśli o zakończeniu pracy od razu po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego. Warto jednak wiedzieć, że sam wiek nie gwarantuje uzyskania minimalnej emerytury z ZUS. Aby ją otrzymać, konieczny jest również odpowiednio długi staż pracy. Oto szczegóły.

Wiek i staż pracy jako warunki nabycia emerytury z ZUS

W polskim systemie emerytalnym pełne prawo do świadczenia wymaga spełnienia dwóch kluczowych kryteriów: osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Ten staż gwarantuje otrzymanie świadczenia w minimalnej wysokości, obecnie wynoszącej 1871,92 zł brutto. Minimalny staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba w wieku 60 lat z udokumentowanymi 40 latami pracy bezsprzecznie spełnia warunek dotyczący stażu.

Zasady obliczania wysokości emerytury

Mimo spełnienia podstawowych warunków, faktyczna wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie ilorazu zgromadzonego kapitału emerytalnego i statystycznej wartości średniego dalszego trwania życia, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczną kwotę jest zatem zgromadzony kapitał. Kapitał ten składa się ze zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie, zwaloryzowanego kapitału początkowego (dla osób, które pracowały przed rokiem 1999) oraz środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Roczna korekta świadczeń emerytalnych. Dwie waloryzacje

Wysokość świadczeń jest corocznie korygowana poprzez zastosowanie dwóch mechanizmów waloryzacyjnych. Pierwsza, marcowa waloryzacja, podnosi już wypłacane emerytury, opierając się na wskaźniku inflacji i wzroście płac. Druga, czerwcowa waloryzacja, aktualizuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, co bezpośrednio wpływa na przyszłe wyliczenie emerytury.

Wpływ zarobków na ostateczną kwotę emerytury

Choć 40 lat stażu pracy to długi okres, który zapewnia prawo do świadczenia minimalnego, rzeczywista wysokość emerytury jest ściśle związana z poziomem zarobków i tym samym z wysokością odprowadzanych składek. Osoby, które przez całe 40 lat otrzymywały minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Natomiast ci, którzy przez ten czas zarabiali na poziomie średniej krajowej lub wyższym, zgromadzili proporcjonalnie znacznie większy kapitał, co przekłada się na znacznie wyższe świadczenie, które może wynieść nawet około 6600 zł brutto. Ostatecznie, to poziom zarobków i składek, a nie tylko staż, jest głównym czynnikiem determinującym ostateczną wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

