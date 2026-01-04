REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?

Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?

04 stycznia 2026, 18:31
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
Skarbówka i banki przez cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z urzędem skarbowym? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.

W dobie powszechnego korzystania z bankowości elektronicznej, przelewy bankowe stały się naszą codziennością. Jednak warto wiedzieć, że niektóre transakcje mogą zwrócić uwagę organów skarbowych. W Polsce istnieją przepisy regulujące monitorowanie przelewów, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do przykrych konsekwencji podatkowych. Na co więc zwracać uwagę?

Przelewy bankowe pod czujnym okiem skarbówki: Dlaczego banki mają obowiązek zgłaszania niektórych transakcji pieniężnych?

Instytucje finansowe w naszym kraju, w tym banki, mają obowiązek monitorowania oraz zgłaszania podejrzanych transakcji, w szczególności tych o wysokiej wartości. Wynika to z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje unijne dyrektywy AML (Anti-Money Laundering). Celem tych regulacji jest zapobieganie działalności przestępczej, w tym finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy.

Z przepisów tych wynika, że instytucje obowiązane (np. banki, firmy pożyczkowe, kantory, notariusze) są zobligowane do rejestrowania każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 15 000 euro (lub jej równowartości w innej walucie). Wartość ta odnosi się zarówno do pojedynczej operacji, jak i serii powiązanych transakcji, które łącznie przekraczają ten próg.

Zobacz również:

Tego typu transakcje muszą być zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który działa w ramach Ministerstwa Finansów. Zgłoszenie odbywa się w formie raportu, który zawiera szczegółowe informacje o nadawcy i odbiorcy środków, a także o celu i charakterze transakcji. GIIF analizuje zgromadzone dane pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, a w przypadku wykrycia podejrzanych operacji może wszcząć postępowanie wyjaśniające, a nawet przekazać sprawę organom ścigania.

Choć ustawowy limit zgłoszeniowy wynosi 15 000 euro, wiele banków w Polsce wprowadza bardziej restrykcyjne regulacje wewnętrzne. W ramach własnych polityk bezpieczeństwa niektóre instytucje finansowe stosują niższe limity, na przykład 10 000 euro. Oznacza to, że nawet transakcje na kwoty poniżej oficjalnego progu mogą być zgłaszane do GIIF, jeśli bank uzna je za potencjalnie podejrzane.

Jakie konsekwencje dla klientów banków? Osoby dokonujące przelewów powinny mieć świadomość, że bank może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających legalność transakcji. W skrajnych przypadkach, jeśli bank uzna operację za potencjalnie podejrzaną, może ją wstrzymać lub nawet zamrozić środki na rachunku do czasu wyjaśnienia sprawy.

Ważne

Klienci banków powinni być świadomi tych zasad oraz możliwych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących transakcji. W celu uniknięcia problemów warto zawsze dokładnie dokumentować źródło i cel większych przelewów oraz przestrzegać obowiązujących przepisów.

Jaki są aktualne limity przelewów pieniężnych w przypadku darowizn oraz obowiązki podatników?

Przekazywanie darowizn w Polsce podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten obowiązuje w przypadku przekazania majątku bez ekwiwalentu, a jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

W zależności od grupy podatkowej, limity zwolnienia wynoszą odpowiednio:

  • I grupa podatkowa: 36 120 zł – obejmuje najbliższą rodzinę, taką jak małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściowie;
  • II grupa podatkowa: 27 090 zł – obejmuje dalszą rodzinę, np. rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa (np. dzieci siostry), małżonków rodzeństwa;
  • III grupa podatkowa: 5 733 zł – dotyczy pozostałych osób niespokrewnionych.

Przekroczenie tych kwot w ciągu pięciu lat od tego samego darczyńcy obliguje obdarowanego do zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy na formularzu SD-Z2. Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona w terminie, obdarowany musi zapłacić podatek według skali progresywnej:

  • I grupa podatkowa: od 3% do 7% wartości darowizny,
  • II grupa podatkowa: od 7% do 12%,
  • III grupa podatkowa: od 12% do 20%.

Co więcej? Osoby należące do zerowej grupy podatkowej (np. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice) mogą uniknąć podatku, jeśli zgłoszą darowiznę w terminie i jeśli przekazane środki zostaną udokumentowane, np. przelewem bankowym.

Tabela: Aktualne skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Ważne

Niedopełnienie obowiązków podatkowych związanych z darowiznami może skutkować sankcjami finansowymi oraz dodatkowymi karami w przypadku wykrycia celowego unikania opodatkowania.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Regularne przelewy na niskie kwoty mogą wzbudzić podejrzenie skarbówki!

Nie tylko duże jednorazowe transakcje mogą przyciągnąć uwagę urzędu skarbowego. Regularne przelewy na niskie kwoty, zwłaszcza jeśli są dokonywane często i na rzecz różnych odbiorców, również mogą wzbudzić podejrzenia. Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe mają prawo żądać informacji na temat przepływów finansowych, jeśli uznają, że mogą one być związane z unikaniem opodatkowania.

Dodatkowo, zgodnie przepisami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy dokonujący regularnych przelewów powinni posiadać dokumentację uzasadniającą te transakcje, zwłaszcza jeśli są one związane z działalnością gospodarczą. Brak takiej dokumentacji może prowadzić do kontroli skarbowej oraz konieczności udowodnienia źródła pochodzenia środków.

Nietypowe tytuły przelewów. Tego trzeba zawsze unikać!

Tytuły przelewów o nietypowym charakterze, które mogą sugerować próbę unikania opodatkowania lub ukrycia darowizny, również mogą zwrócić uwagę organów skarbowych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niektóre przelewy mogą być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli nie ma dla nich uzasadnienia ekonomicznego.

Urząd skarbowy może również powołać się zapisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dają one organom skarbowym prawo do analizy i monitorowania transakcji bankowych pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Uprawnienia skarbówki są teraz bardzo szerokie. Może na wylot prześwietlać Twoje transakcje bankowe

Od 2022 roku urzędy skarbowe mają rozszerzone uprawnienia w zakresie kontroli kont bankowych. Zgodnie ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, organy skarbowe mogą monitorować transakcje finansowe bez konieczności informowania właściciela rachunku. Co więcej, zgodnie zapisami ordynacji podatkowej, kontrola może obejmować operacje bankowe nawet sprzed pięciu lat, a w szczególnych przypadkach może zostać przedłużona. W praktyce oznacza to, że fiskus ma możliwość prześledzenia pełnej historii przepływów finansowych osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, jeśli uzna, że istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowo, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, urząd skarbowy może nałożyć sankcje finansowe zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks karny skarbowy. Obejmują one karę w postaci grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karę pozbawienia wolności.

Jak zatem uniknąć problemów z urzędem skarbowym? Są cztery podstawowe zasady, których warto przestrzegać!

Aby zminimalizować ryzyko kontroli skarbowej, warto przestrzegać tych 4 zasad:

  1. Dokładnie opisywać tytuły przelewów: Unikaj niejasnych lub humorystycznych opisów, które mogą zostać źle zinterpretowane.
  2. Przechowywać dokumentację: Zachowuj potwierdzenia i dokumenty uzasadniające dokonane transakcje, zwłaszcza w przypadku darowizn.
  3. Zgłaszać darowizny: Jeśli wartość darowizny przekracza ustawowe limity, niezwłocznie zgłoś ją do urzędu skarbowego.
  4. Unikać podejrzanych transakcji: Rezygnuj z operacji, które mogą być interpretowane jako próba unikania opodatkowania lub prania pieniędzy.

Świadomość obowiązujących przepisów i przestrzeganie ich pozwoli na bezpieczne zarządzanie finansami oraz uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji związanych z interwencją urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1124).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1837).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 111).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 361).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 163).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 615).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 628).

Zobacz również:

Polecamy: Kontrola podatkowa i celno - skarbowa

Powiązane
Kwota wolna od podatku w 2026 roku. Jest już jasne w jakiej wysokości
Kwota wolna od podatku w 2026 roku. Jest już jasne w jakiej wysokości
Rewolucja w L4 od 2026 roku. Praca u innego pracodawcy, nowe uprawnienia ZUS i zwolnienia od pielęgniarek
Rewolucja w L4 od 2026 roku. Praca u innego pracodawcy, nowe uprawnienia ZUS i zwolnienia od pielęgniarek
Zmiany w podatkach 2026: wyższa składka zdrowotna, zamrożone progi PIT, KSeF oraz JPK_CIT
Zmiany w podatkach 2026: wyższa składka zdrowotna, zamrożone progi PIT, KSeF oraz JPK_CIT
Infor.pl
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
04 sty 2026

Darowizna w gotówce od członka najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w najnowszej interpretacji jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.
Nowe świadczenie: 1200 zł dodatku za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rząd przedstawia założenia programu
04 sty 2026

Przez lata pozostawali poza systemem, choć wykonywali jedną z najtrudniejszych ról społecznych. Poświęcali swój czas, często rezygnowali z kariery zawodowej. Teraz rząd zapowiada zmiany, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację tej grupy. Rząd proponuje nowe rozwiązanie, które ma wynagrodzić lata niesprawiedliwego traktowania przez ZUS. Sprawdzamy, czego dokładnie dotyczą zapowiedzi, kogo mogą objąć i kiedy mogą przełożyć się na realne wsparcie.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
04 sty 2026

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres i poczucie absurdu. Choroba się nie zmienia, a decyzja znów jest tylko na rok albo dwa. Tymczasem polskie prawo dopuszcza możliwość uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, czyli bezterminowego. Nie decyduje jednak sama diagnoza. Najważniejsze są rokowania medyczne oraz trwałość naruszenia sprawności organizmu. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie na stałe, w jakich przypadkach zapadają takie decyzje najczęściej i jak wygląda procedura krok po kroku.
Ważny komunikat RCB dla wszystkich właścicieli domów i zarządców nieruchomości – niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnym niebezpieczeństwem i odpowiedzialnością karną
04 sty 2026

W związku występującymi w ostatnich dniach intensywnymi opadami śniegu w wielu częściach kraju – RCB wydało komunikat, w którym przypomina o ważnym obowiązku wszystkich właścicieli domów (jak również budynków niemieszkalnych) oraz zarządców nieruchomości. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niezastosowanie się do zaleceń stwarza poważne zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu oraz może skutkować odpowiedzialnością karną.

Nowości w podatkach 2026: zmiany w systemie ROP, stawkach akcyzy i nowe regulacje klimatyczne
04 sty 2026

Rok 2026 może przynieść bezprecedensową kumulację obciążeń fiskalnych dla Polaków. Eksperci ostrzegają przed nowymi parapodatkami związanymi z gospodarką odpadami, drastycznymi podwyżkami akcyzy oraz unijnymi opłatami klimatycznymi, które przełożą się na wyższe ceny papierosów, energii, sprzętu AGD i samochodów. Część kosztów narzucanych przez Brukselę finalnie zapłacą konsumenci.
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
04 sty 2026

Kolejki, papierowe formularze i nerwowe sprawdzanie godzin otwarcia urzędu powoli odchodzą do lamusa. Ministerstwo finansów konsekwentnie przenosi sprawy podatkowe do internetu, a teraz także do smartfonów. Blisko rok temu udostępniono mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Początkowo mogły z niej korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Niedawno dostęp zyskały również organizacje – w tym spółki, fundacje oraz stowarzyszenia.
Kiedy zalegający na dachu śnieg zagraża bezpieczeństwu budynku? Wyjaśnia profesor fizyki. Kto ma obowiązek odśnieżać dach, usuwać sople i nawisy śnieżne?
04 sty 2026

Każdego roku zimą dochodzi do uszkodzeń dachów i konstrukcji spowodowanych nadmiernym obciążeniem śniegiem. Decydujące znaczenie mają tu nie same zmiany stanu skupienia śniegu, lecz dopływ dodatkowej masy w postaci kolejnych opadów – tłumaczy fizyk prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
PKPiR 2026 - limit przychodów dla uproszczonej księgowości. Które przychody trzeba uwzględnić licząc ten limit?
04 sty 2026

PKPiR 2026 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2026 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2025 r. uzyskał mniej niż 10.646.500 zł (tj. 2.500.000,- euro × 4,2586 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Średni kurs euro w NBP wyniósł 1 października 2025 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,2586 zł.

Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
100 tys. zł bez podatku, a potem tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI - na wzór szwedzkich ISK
04 sty 2026

Jest już projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mają całkowicie odmienić sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Nowe rozwiązanie rządowe - przyjęte już przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - ma nie tylko zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy w bardziej efektywny sposób niż lokaty czy depozyty bankowe, ale także skierować miliardy złotych na rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Jeśli projekt wejdzie w życie, Polacy zyskają dostęp do korzystnych ulg podatkowych i elastycznego narzędzia finansowego, które może wzmocnić zarówno ich portfele, jak i całą gospodarkę.
