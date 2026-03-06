Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć

Kto może uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym wydatki poniesione na rynku usług medycznych? Zasady są jasne i warto je znać, jeśli chce się dokonać korzystnego rozliczenia podatku. Można rozliczyć tylko niektóre poniesione koszty i nie każdy ma do tego prawo.

U lekarzy za usługi płacimy coraz częściej i więcej

Trwa sezon rozliczeń podatkowych. Osoby, które spodziewają się zwrotu nadpłaconych zaliczek na podatek z pewnością złożyły już swoje rozliczenia lub zrobią to lada dzień. Jednak ci, którzy obawiają się konieczności dopłaty podatku, zwlekają i poszukują sposobów na obniżenie swoich należności. To właśnie w takich momentach często przychodzą na myśl zapowiedzi rządzących dotyczące wprowadzenia korzystnych dla podatników rozwiązań. Czy dotrzymali słowa, a podatnicy mogą już z nich korzystać? Tak jest między innymi z zapowiadanymi szumnie zmianami w zakresie ponoszenia kosztów związanych z wizytami u lekarzy odbywanymi na rynku prywatnych usług. Skoro NFZ nadal ich nie zwraca, to czy można przynajmniej uwzględnić je w rocznym rozliczeniu podatkowym? Niestety nie mamy w tym zakresie dla podatników dobrych wiadomości – w ostatnim czasie nic w tym zakresie nie zmieniło się na lepsze.

REKLAMA

REKLAMA

Tylko niektórzy rozliczą poniesione wydatki w zeznaniu podatkowym

Możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym pewnych kosztów poniesionych na rynku usług medycznych istnieje od lat, jednak jest zarezerwowana tylko dla ściśle określonej grupy podatników. Można je bowiem uwzględnić w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w ramach której od dochodu można odliczyć kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Z ulgi tej mogą jednak korzystać jedynie osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są takie osoby. Co istotne, również te podmioty nie mogą rozliczyć każdego wydatku, a jedynie niektóre z poniesionych kosztów. Jakie? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Chodzi o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jak wynika z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się za nie np. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, zakup, naprawę lub najem określonych wyrobów medycznych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.