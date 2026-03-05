To koniec darmowych wizyt u lekarza. Od 5 marca nowe przepisy. Kogo obejmą ograniczenia?

To koniec darmowych wizyt u lekarza?

Zgodnie z zapowiedzią rządu pomoc obywatelom Ukrainy jest stopniowo wygaszana. Przepisy ustawy z 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczą szeregu uprawnień, jednak bez wątpienia tym, któremu poświęca się stosunkowo najwięcej uwagi jest prawo do bezpłatnych wizyt u lekarzy. Należy ono do grupy tych uprawnień, które nie tyle zostaną przeniesione do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, co właśnie będą – przynajmniej w części – wygaszone. Warto zauważyć, że rozwiązanie to stanowi kontynuację działań podjętych w tym zakresie już we wrześniu 2025 r., kiedy wprowadzono pierwsze ograniczenia, a uchodźcy z Ukrainy stracili prawo np. do bezpłatnego leczenia stomatologicznego, rehabilitacji, przeszczepów, zabiegów endoprotezoplastyki i usunięcia zaćmy, refundowanych leków, wyrobów medycznych czy leczenia w ramach programów lekowych. To z czego uchodźcy nadal mogli korzystać to opieka lekarza POZ, wizyty u specjalistów, badania diagnostyczne, leczenie szpitalne, czy pomoc w nagłych wypadkach.

REKLAMA

REKLAMA

Od 5 marca obowiązują nowe przepisy

Co zmieni się od 5 marca 2026 r.? Od tego dnia bezpłatna opieka będzie udzielana jedynie beneficjentom ochrony czasowej, którzy legitymują się numerem PESEL ze statusem UKR i spełniają następujące warunki:

- mają poniżej 18. roku życia,

- byli ofiarami tortur i gwałtu

- są kobietami w ciąży, w czasie porodu lub połogu

- grupom szczególnie wrażliwym zamieszkującym ośrodki zbiorowego zakwaterowania.



Ukraińcy niepracujący w Polsce, którzy nie spełniają tych warunków będą podlegały opiece medycznej jedynie w takim zakresie, w jakim podlegają jej inni niepracujący cudzoziemcy. To zaś oznacza, że jeśli nie mają ubezpieczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA i są obywatelem państwa, z którym Polska podpisała dwustronne porozumienie, mogą skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Innymi słowy, aby mieć prawo do pełnej bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, trzeba opłacać wymagane składki do ZUS. W innych przypadkach bezpłatnie będą udzielone jedynie świadczenia ratujące życie.