Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce

Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce

29 marca 2026, 22:46
Adam Kuchta
Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce
Darowizna od najbliższej rodziny, przekazana za granicą i w gotówce, może wydawać się prostą sprawą, ale gdy w grę wchodzi skarbówka, pojawia się szereg pytań. Czy takie pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce? Czy mogą zostać uznane za przychód i objęte PIT? Najnowsza interpretacja pokazuje, jak jeden szczegół – miejsce zamieszkania podatnika – może całkowicie zmienić sytuację i przesądzić o braku podatku.

Darowizna z zagranicy pod lupą skarbówki – szczegóły sprawy, które mogą dotyczyć tysięcy osób

Sprawa, którą rozstrzygnęła skarbówka dotyczy migracji i pracy za granicą. Wniosek o indywidualną interpretację podatkową został złożony przez obywatelkę Ukrainy, która otrzymała darowiznę pieniężną od swojego ojca. Istotne znaczenie mają tu nie tylko relacje rodzinne, ale także miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz faktyczny przebieg przekazania środków.

Jak wskazano w interpretacji: "W marcu 2025 r. na Ukrainie została zawarta umowa darowizny środków pieniężnych pomiędzy ojcem a córką. Darczyńca: ojciec, obywatel Ukrainy, nieposiadający obywatelstwa polskiego, mieszkający na stałe na Ukrainie. Obdarowana: córka, obywatelka Ukrainy, posiadająca kartę pobytu czasowego w Polsce (osoba składająca wniosek)." Już ten fragment pokazuje, że sprawa ma charakter transgraniczny i wymaga precyzyjnej analizy przepisów.

Istotne jest również to, w jaki sposób środki miały zostać przekazane. "Umowa darowizny środków pieniężnych została zawarta jako zwykła umowa pisemna, bez notarialnego poświadczenia. Środki pieniężne będą przekazywane w gotówce na terytorium Ukrainy, co jest zgodne z obowiązującym prawem tego kraju." To oznacza, że cała operacja odbywa się poza Polską – zarówno formalnie, jak i faktycznie.

Nie bez znaczenia pozostaje także źródło pieniędzy. "Pochodzenie środków darczyńcy zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami - deklaracjami podatkowymi składanymi na Ukrainie oraz dowodami zapłaty podatku dochodowego w tym kraju." Ten element często budzi wątpliwości organów podatkowych, dlatego jego udokumentowanie ma ogromne znaczenie.

Ważny moment: gdzie mieszka podatnik i co to oznacza dla podatków?

Jednym z najważniejszych aspektów całej sprawy było ustalenie miejsca zamieszkania podatniczki dla celów podatkowych. To właśnie ten element w praktyce decyduje o tym, czy Polska w ogóle ma prawo opodatkować dane środki.

W interpretacji wyraźnie wskazano: "Na moment otrzymania środków pieniężnych obdarowana nie będzie posiadała miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce." Co więcej, sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ: "Na moment przekazania darowizny Obdarowana będzie obywatelką Ukrainy, nie będzie posiadała obywatelstwa polskiego oraz będzie zamieszkiwać na terytorium Austrii."

To oznacza, że w chwili otrzymania pieniędzy nie istnieje związek podatkowy z Polską w rozumieniu przepisów o rezydencji podatkowej. Skarbówka przypomniała przy tym fundamentalne zasady wynikające z ustawy o PIT. Jak podkreślono: "Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)." To tzw. zasada globalnego opodatkowania.

Jednocześnie ustawodawca przewidział sytuację odwrotną. "Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)." To rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie i w tej sprawie przesądziło o końcowym rozstrzygnięciu.

Czy darowizna to przychód? Skarbówka tłumaczy mechanizm krok po kroku

Jednym z głównych pytań zadanych we wniosku było to, czy otrzymane środki mogą zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Wątpliwość ta nie jest przypadkowa, bo przepisy definiują przychód bardzo szeroko.

W interpretacji przypomniano: "Przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń." Dalej organ podatkowy doprecyzował: "Za przychód należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika." To bardzo szeroka definicja, obejmująca praktycznie wszystkie możliwe korzyści majątkowe.

Jednak istotne jest powiązanie tej definicji z obowiązkiem podatkowym w Polsce. Sam fakt otrzymania pieniędzy nie oznacza automatycznie, że należy zapłacić podatek w Polsce. Istotne jest, czy istnieje tzw. łącznik podatkowy z terytorium kraju. W tej sprawie Dyrektor KIS jednoznacznie wskazał: "Nie jest Pani osobą, która ma miejsce zamieszkania w Polsce." To zdanie ma ogromne znaczenie dla całej interpretacji.

Decyzja fiskusa: jednoznaczne stanowisko w sprawie podatku PIT

Ostateczne rozstrzygnięcie okazało się korzystne dla podatniczki i może mieć szerokie konsekwencje dla podobnych przypadków. Skarbówka uznała stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. W interpretacji czytamy wprost: "Otrzymane przez Panią środki pieniężne (darowizna) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, co powoduje, że nie stanowią przychodu z innych źródeł w rozumieniu ww. ustawy."

To jedno zdanie rozstrzyga całą sprawę. Oznacza ono, że w analizowanym przypadku darowizna nie generuje obowiązku zapłaty PIT w Polsce. Organ skarbowy stwierdził: "Pani stanowisko jest zatem prawidłowe." To formalne potwierdzenie, że interpretacja przedstawiona przez podatniczkę była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Co wynika z tej interpretacji? Konkretne wnioski dla osób otrzymujących pieniądze z zagranicy

Choć interpretacja dotyczy konkretnej osoby, zawiera uniwersalne wskazówki, które mogą być istotne dla wielu osób w podobnej sytuacji. Szczególnie dla tych, którzy:

  • otrzymują wsparcie finansowe od rodziny mieszkającej za granicą,
  • zmieniają miejsce zamieszkania między krajami.

Znaczenie mają tu dwa elementy: miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz miejsce faktycznego uzyskania dochodu. To właśnie ich kombinacja decyduje o tym, czy Polska ma prawo opodatkować dane środki. Interpretacja pokazuje również, jak ważne jest precyzyjne udokumentowanie całej transakcji. W tym przypadku istotne były zarówno dokumenty potwierdzające pochodzenie środków, jak i okoliczności ich przekazania.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 19 marca 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.82.2026.5.MS2 Skutki podatkowe darowizny środków pieniężnych od ojca

Źródło: INFOR
