REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » W tych sytuacjach przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF. Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz

W tych sytuacjach przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF. Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 czerwca 2026, 09:06
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W debacie publicznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że kontrola przepływów finansowych dotyczy przede wszystkim dużych firm, spektakularnych transakcji albo przypadków rażących nadużyć. Tymczasem system nadzoru nad finansami działa znacznie szerzej i w dużej mierze automatycznie. Obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, a jego podstawą nie jest wyłącznie wysokość kwoty, ale przede wszystkim logika i schemat przepływu pieniędzy.

rozwiń >

Automatyczny nadzór banku zamiast ręcznej kontroli

Podobnie jak w całej Unii Europejskiej, banki w Polsce mają obowiązek stosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML - anti-money laundering). W praktyce oznacza to, że każda transakcja jest analizowana przez systemy informatyczne, które oceniają jej ryzyko.

Nie chodzi wyłącznie o pojedyncze, wysokie przelewy. Algorytmy analizują m.in.:
- częstotliwość i powtarzalność transakcji,
- relacje między nadawcą a odbiorcą,
- nietypowe tytuły przelewów,
- niespójność z profilem klienta (np. nagłe zmiany zachowań finansowych),
- przepływy „okrężne” lub pozornie bez ekonomicznego uzasadnienia.

W efekcie nawet relatywnie niewielkie kwoty mogą zostać oznaczone jako potencjalnie nietypowe, jeśli odbiegają od dotychczasowego wzorca.

Dla właściciela firmy najważniejsza lekcja jest prosta: przepływy pieniężne muszą mieć sens nie tylko w Excelu, ale też z perspektywy osoby, która patrzy na firmę z zewnątrz. Bank, urząd czy inwestor nie znają intencji zarządu. Widzą dane, schematy i dokumenty. Bank nie musi znać strategii firmy, żeby wychwycić nietypowy wzorzec. Dlatego rolą finansów w rosnącej organizacji jest zadbać o to, żeby transakcje były logiczne, udokumentowane i zgodne z tym, jak firma faktycznie działa - mówi Adam Zagała, współzałożyciel Value Finance.

Coraz częściej również w firmach widać zmianę podejścia do zarządzania finansami - od czysto księgowego i reaktywnego do bardziej strategicznego. Podejście to promuje Value Finance, kładąc nacisk nie tylko na zgodność podatkową i formalną, ale także na bieżące zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz ich wpływ na kondycję i wartość przedsiębiorstwa. W tym ujęciu przejrzystość finansowa nie jest jedynie obowiązkiem, ale narzędziem wspierającym decyzje biznesowe.

W praktyce przejrzystość finansowa nie kończy się na poprawnym zaksięgowaniu dokumentów. Coraz większe znaczenie ma to, czy firma ma spójny obieg informacji między księgowością, zarządem, controllingiem i podatkami. To szczególnie ważne w rosnących organizacjach, gdzie liczba transakcji, rachunków, kontrahentów i decyzji finansowych szybko się zwiększa.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy bank raportuje transakcję?

System nadzoru opiera się na kilku poziomach raportowania. Banki są zobowiązane m.in. do:
- zgłaszania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- raportowania określonych operacji finansowych w ramach obowiązków ustawowych,
- monitorowania transakcji gotówkowych i przelewów o podwyższonym ryzyku.

Co istotne, zgłoszenie do GIIF nie oznacza automatycznie naruszenia prawa. Jest to sygnał ostrzegawczy, który może, ale nie musi prowadzić do dalszych czynności analitycznych lub kontrolnych.

Darowizny i przepływy wewnątrz firm pod szczególną obserwacją

Szczególne zainteresowanie budzą dziś darowizny, zarówno w relacjach prywatnych, jak i biznesowych. W przypadku firm temat jest szczególnie wrażliwy, ponieważ darowizna:
- nie zawsze ma bezpośrednie uzasadnienie gospodarcze,
- może być postrzegana jako transfer środków poza standardowym obiegiem operacyjnym,
- wymaga spójności z dokumentacją księgową i podatkową.

W praktyce oznacza to, że darowizna nieujęta w budżecie firmy lub niepoparta odpowiednią dokumentacją może wzbudzić pytania podczas kontroli, nie tylko bankowej, ale również podatkowej.

- W rzeczywistości wiele problemów nie zaczyna się od samego przelewu, tylko od braku dokumentu, uchwały, umowy albo jasnego opisu transakcji. Księgowość powinna być w stanie odtworzyć historię operacji, a nie zgadywać ją po fakcie. Tytuł przelewu naprawdę ma znaczenie. Jeżeli w firmie regularnie pojawiają się płatności bez jasnego opisu albo bez powiązania z dokumentacją, to później trudno się dziwić, że bank lub urząd zadaje dodatkowe pytania. Darowizny, przesunięcia środków między rachunkami czy nietypowe przelewy nie są z definicji problemem. Problemem stają się wtedy, gdy nie da się ich prosto wyjaśnić dokumentami i logicznym kontekstem biznesowym – uzupełnia Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

Gotówka, przelewy i „nietypowe wzorce”

Szczególną uwagę systemów monitorujących zwracają również:
- wpłaty gotówkowe i ich szybkie transfery na inne rachunki,
- rozbijanie większych kwot na mniejsze transakcje,
- regularne przelewy bez jasnego tytułu lub podstawy umownej,
- przepływy między wieloma rachunkami powiązanymi z jedną osobą lub podmiotem.

Z perspektywy systemów AML kluczowe nie jest czy ktoś coś ukrywa, ale czy jego aktywność finansowa mieści się w logicznym i przewidywalnym modelu.

REKLAMA

Kontrola nie oznacza automatycznie problemów

Warto podkreślić, że zwiększony monitoring nie jest równoznaczny z podejrzeniem o nieprawidłowości. System został zaprojektowany tak, aby:
- wychwytywać anomalie,
- minimalizować ryzyko nadużyć,
- wspierać instytucje państwowe w analizie przepływów finansowych.

Dla większości przedsiębiorców i osób fizycznych oznacza to jedynie konieczność większej świadomości, a nie realne ryzyko kontroli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak się przygotować i ograniczyć ryzyko nieporozumień

Z perspektywy praktycznej kluczowe są trzy elementy:

1) Spójność transakcji z działalnością lub sytuacją finansową. Przepływy powinny mieć uzasadnienie ekonomiczne i być zgodne z profilem klienta.

2) Dokumentacja. Umowy, uchwały, decyzje biznesowe - im bardziej przejrzyste źródło i cel środków, tym mniejsze ryzyko dodatkowych pytań.

3) Transparentne opisy przelewów. Tytuły transakcji mają znaczenie - mogą być pierwszym kontekstem interpretacyjnym dla analityków bankowych.

Dlatego w Value Finance duży nacisk kładzie się na połączenie księgowości z perspektywą zarządczą. Sama dokumentacja to jedno, ale równie ważne jest to, czy dane finansowe są dostępne na czas, czy przepływy pieniężne są regularnie analizowane i czy zarząd rozumie, co dzieje się z pieniędzmi w firmie.

Nowa rzeczywistość finansowa: większa przejrzystość, nie inwigilacja

System kontroli przepływów finansowych nie jest narzędziem do „masowego nadzoru”, ale do wychwytywania nietypowych schematów, które mogą wskazywać na ryzyko nadużyć. W praktyce oznacza to, że coraz większe znaczenie ma nie tylko to, ile i komu przelewamy, ale również jak i dlaczego to robimy.

W takich realiach przewagę mają firmy, które nie działają reaktywnie, dopiero gdy bank lub urząd zada pytanie, ale wcześniej budują uporządkowany system finansowy. Obejmuje on księgowość, controlling, raportowanie, analizę cash flow, podatki oraz automatyzację danych, np. w narzędziach takich jak Power BI.

W świecie rosnącej cyfryzacji finansów przejrzystość staje się nie tylko obowiązkiem, ale standardem działania zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

***

Value Finance to zewnętrzny dział finansów dla firm, który łączy kompetencje CFO, kontrolingu, księgowości, podatków i automatyzacji danych.

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka daje na to czas tylko do 25 czerwca. Po tym terminie fiskus wchodzi na pensje i emerytury
06 cze 2026

To był jeden z tych rachunków, które jeszcze kilka lat temu opłacało się niemal automatycznie. Teraz, przy rosnących kosztach życia, abonament RTV – szczególnie wśród seniorów - przegrywa z wydatkami na żywność, leki czy czynsz. Choć miesięczna opłata nie wydaje się wysoka, jej ignorowanie może prowadzić do konsekwencji znacznie bardziej dotkliwych niż sam niezapłacony rachunek.
W Sejmie: Propozycja nowego dla niepełnosprawnych i chorych dofinansowania z PFRON. Bez szans na realizację
05 cze 2026

Osoby w ciężkich stanach zdrowia zależne od działania aparatury (np. respiratory i koncentratory tlenu). Dla tych osób stała, niezakłócona dostępność energii elektrycznej jest bezwzględnym warunkiem przetrwania.działającej na prąd nie mają żadnej ochrony przed sytuacją wyłączenia prądu. Jak miałaby działać taka ochrona. Np. pracownicy socjalni z MOPS docieraliby do mieszkania osoby niepełnosprawnej w okolicznościach wyłączenia prądu (planowanego i nieplanowanego). Byłoby to możliwe, gdyby MOPS miał informacje o adresach takich osób oraz o problemach z prądem. Padł nawet postulat programu dofinansowania w PFRON przeznaczonego na dofinansowanie zakupu indywidualnych, alternatywnych źródeł zasilania (agregatów prądotwórczych, medycznych stacji zasilania) dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w warunkach domowych. Tak, aby wyeliminować ryzyka związane z wyłączeniem prądu.
Najem senioralny pełen obaw. Mieszkania gminne utrudnią życie seniorom?
06 cze 2026

Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi najmu senioralnego. Choć mamy już nowy projekt przepisów, w którym uwzględniono szereg uwag zgłoszonych na wcześniejszym etapie prac, to nadal pojawia się wiele istotnych znaków zapytania.
Kontrola PIP przed wakacjami: co Inspekcja Pracy sprawdza najczęściej? Czy zapowiada kontrolę?
05 cze 2026

Kontrola PIP przed wakacjami to w praktyce normalna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, tylko często „w sezonie urlopowym” bywa bardziej odczuwalna, bo firmy są gorzej obsadzone kadrowo i łatwiej o chaos w dokumentach.

REKLAMA

Rynek pracy. Jak to będzie po 8 lipca?
05 cze 2026

W lipcu br. rynek pracy czeka spora zmiana. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ustawodawca zamierza zabrać nas oraz Państwową Inspekcję Pracy w „podróż w nieznane”.
Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe uwzględnia się do ustalenia trzynastki czy ekwiwalentu za urlop?
06 cze 2026

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wynagrodzeniem przestojowym. W związku z tym nie może być zaliczane do ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nagrody jubileuszowej i trzynastki. Z tym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Więcej mundurowych przejdzie na emeryturę po 15 latach. Ci zaparkowani w ZUS na 200 000 zł bez zmian
06 cze 2026

Skorzystają żołnierze, którzy przed służbą w wojsku (rozpoczętą po 2012 r.) byli funkcjonariuszami Służby Celnej (w okresie przed 2013 r.). 11 lat temu Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność wdrożenia tej zasady. Pozwala ona rozszerzyć listę osób mających prawo do emerytury po 15 latach służby według zasad obowiązujących przed 2013 r.
Luka ubezpieczeniowa w Polsce wciąż jest duża. „Samochód jest dziś najlepiej ubezpieczonym członkiem rodziny” [GOŚĆ INFOR.PL]
05 cze 2026

Polacy rzadko traktują ubezpieczenia jako element świadomego zarządzania finansami. Większość właścicieli samochodów posiada obowiązkowe OC. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczeń na życie, zdrowotnych czy majątkowych. O przyczynach zjawiska oraz roli banków w zwiększaniu bezpieczeństwa finansowego Polaków mówił w GOŚĆ Infor.pl Konrad Kluska, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

REKLAMA

Ceny paliwa w weekend. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w dniach od 6 czerwca do 8 czerwca
05 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniach 6 – 9 czerwca. Sprawdzamy, ile trzeba będzie zapłacić na stacjach benzynowych.
Ceny paliw znów w górę. Rząd opublikował nowe maksymalne stawki na weekend
05 cze 2026

Od soboty do poniedziałku obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw, wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Choć regulacje mają stabilizować rynek, najnowsze stawki są wyższe niż w piątek, co oznacza dalszy wzrost kosztów tankowania dla kierowców.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA