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Trzeba zapłacić podatek od takich przydomowych tarasów. Niektórych to zaskoczy i mocno zaboli

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12 czerwca 2026, 06:30
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Trzeba zapłacić podatek od takich przydomowych tarasów. Niektórych to zaskoczy i mocno zaboli
Trzeba zapłacić podatek od takich przydomowych tarasów. Niektórych to zaskoczy i mocno zaboli
Shutterstock

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Zwykły element posesji, podobnie jak podjazd czy ogród, tak większość właścicieli domów traktuje taras. Są przekonani, że nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości. Jednak w praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeden szczegół ma kapitalne znaczenie.

Trzeba płacić tę daninę czy nie trzeba. Właściciele nieruchomości często zakładają, że skoro taras znajduje się na zewnątrz budynku, nie ma żadnego wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. W większości przypadków rzeczywiście tak jest.

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Jak wyjaśniał branżowy serwis Kalkulator Budowlany, odkryty taras znajdujący się poza bryłą budynku zazwyczaj nie jest uznawany za powierzchnię użytkową. Właśnie dlatego nie jest on wliczany do powierzchni, od której naliczany jest podatek od nieruchomości.

To oznacza to, że standardowy taras wykorzystywany do wypoczynku nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami podatkowymi. Nie oznacza to jednak, że każda konstrukcja określana mianem tarasu będzie traktowana w identyczny sposób.

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Problem pojawia się wtedy, gdy taras zostaje zabudowany

Eksperci cytowani przez serwis Kalkulator Budowlany zwracają uwagę, że sytuacja może wyglądać inaczej w przypadku tarasów zabudowanych. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji całkowicie zamkniętych, wyposażonych w ściany, przeszklenia oraz dach.

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W takim przypadku przestrzeń może przestać być traktowana jako typowy taras i zostać uznana za część powierzchni użytkowej budynku. Jeżeli tak się stanie, może mieć to wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda zabudowa prowadzi do zwiększenia podatku. Znaczenie mają szczegóły techniczne, sposób użytkowania obiektu oraz indywidualna ocena konkretnej nieruchomości. Właśnie dlatego podobne przypadki często wymagają odrębnej analizy.

Zabudowany taras? Eksperci radzą sprawdzić jego status

Eksperci cytowani przez serwis Kalkulator Budowlany podkreślają, że właściciele zabudowanych tarasów powinni skonsultować swoją sytuację z właściwym urzędem gminy lub miasta. To właśnie samorządy odpowiadają za ustalanie i pobór podatku od nieruchomości.

Specjaliści wskazują, że interpretacja przepisów może zależeć od konkretnych okoliczności. Znaczenie mają zarówno obowiązujące regulacje, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych, które wielokrotnie rozstrzygały spory dotyczące kwalifikacji poszczególnych części budynków.

Uzyskanie informacji bezpośrednio w urzędzie pozwala uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku.

Nowe przepisy zmieniły definicje budynków i budowli

Skąd te wątpliwości? Od 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Nowelizacja wprowadziła zmienione definicje budynku i budowli, które mają znaczenie przy kwalifikowaniu poszczególnych obiektów.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami budynkiem jest obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty oraz dach, wraz z niezbędnymi instalacjami.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące budowli. Ustawa zawiera obecnie szczegółowy wykaz takich obiektów. Wśród nich znajdują się między innymi elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii, przyłącza oraz urządzenia techniczne służące do przesyłu lub gromadzenia mediów.

W przypadku budowli podatek wynosi 2 proc. ich wartości

Nowelizacja nie oznacza jednak wprowadzenia nowego podatku od przydomowych tarasów. Nadal kluczowe pozostaje ustalenie, czy dana konstrukcja może zostać uznana za część powierzchni użytkowej budynku. Właśnie dlatego właściciele zabudowanych tarasów powinni upewnić się, jak ich nieruchomość jest klasyfikowana przez właściwy urząd.

W przypadku tradycyjnych, otwartych tarasów nie ma natomiast podstaw do obaw o pojawienie się nowej daniny. Problemy mogą pojawić się dopiero wtedy, gdy konstrukcja zaczyna przypominać dodatkowe pomieszczenie stanowiące integralną część domu.

Źródło: INFOR
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