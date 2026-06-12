W piątek znowu zmieniły się ceny benzyny i diesla. W najnowszym obwieszczeniu minister energii podał maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 12 czerwca. Czy paliwa staniały?

Maksymalne ceny za benzynę i olej napędowy w dniu 12 czerwca

W piątek ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie mogą być wyższe niż:

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5,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr; 6,55 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr; 6,37 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,90 zł za 1 litr.

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Jakie zmiany w cenach paliwa w piątek

W piątek zmieniły się ceny benzyny. W porównaniu do czwartku, w piątek maksymalna cena jednego litra benzyny 95 wzrosła o 6 gr. Natomiast cena benzyny 98 spadła o 1 gr na litrze.

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W piątek zmieniła się także cena maksymalna oleju napędowego. W porównaniu do czwartku jeden litr diesla staniał o 6 gr.

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Nadal obowiązuje rządowy program CPN

Minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych w ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej). Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Rada Ministrów wprowadziła też mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do 15 czerwca.

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