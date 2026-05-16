Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki

Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki

16 maja 2026, 08:29
[Data aktualizacji 10 maja 2026, 18:38]
Maja Retman
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
Koniec pracy na etacie nie zawsze wygląda tak samo. Jedni odchodzą z własnej decyzji, inni muszą pogodzić się z wyborem pracodawcy. Niezależnie jednak od okoliczności, wielu pracowników może liczyć na finansowe wsparcie na pożegnanie. Mowa o odprawie emerytalnej gwarantowanej przez przepisy. Ile wynosi takie świadczenie? Czy pracodawca wypłaca je automatycznie, czy trzeba samemu zawalczyć o swoje pieniądze?

Polskie przepisy wyznaczają podstawowy poziom odprawy emerytalnej, ale w praktyce często jest on jedynie dolną granicą. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi kończącemu zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę przysługuje świadczenie w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

To jednak tylko minimalna kwota. W wielu firmach funkcjonują dodatkowe regulacje, takie jak układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania czy wewnętrzne porozumienia, które przewidują znacznie korzystniejsze warunki. Szczególnie w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych odprawa bywa wielokrotnością miesięcznej pensji.

Jak się wylicza wysokość odprawy emerytalnej?

Przy ustalaniu wysokości odprawy nie bierze się pod uwagę wyłącznie pensji zasadniczej. Kluczowe znaczenie ma przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających zakończenie zatrudnienia.

Oznacza to, że do obliczeń wliczane są wszystkie regularne składniki wynagrodzenia. Są to między innymi premie, dodatki funkcyjne, nagrody oraz inne świadczenia pieniężne wynikające z umowy o pracę lub przepisów wewnętrznych. W efekcie, którzy otrzymują rozbudowane wynagrodzenie – na przykład kadra kierownicza – mogą liczyć na znacznie wyższą odprawę niż wskazywałaby sama pensja podstawowa.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy

W niektórych sektorach wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Szczególnie widoczne jest to w administracji publicznej, gdzie obowiązują odrębne przepisy.

Przykładowo pracownicy samorządowi wraz z upływem lat zyskują prawo do wyższych świadczeń. Po dziesięciu latach pracy otrzymują odprawę odpowiadającą dwóm miesięcznym wynagrodzeniom, po piętnastu latach są to już trzy pensje, natomiast przy stażu wynoszącym co najmniej dwadzieścia lat świadczenie może sięgnąć równowartości sześciu miesięcznych wynagrodzeń. Pokazuje to wyraźnie, że długoletnie zatrudnienie w jednej instytucji przekłada się na realne i zauważalne wsparcie finansowe na zakończenie kariery zawodowej.

Szczególne zasady dla nauczycieli

Odrębne regulacje obejmują nauczycieli, których sytuację określają przepisy Karty Nauczyciela. W ich przypadku odprawa emerytalna również jest uzależniona od stażu pracy, ale warunki są korzystniejsze niż w ogólnych przepisach.

Pedagodzy mogą otrzymać świadczenie w wysokości dwóch lub trzech miesięcznych wynagrodzeń. Dokładna kwota zależy od liczby przepracowanych lat oraz spełnienia określonych warunków. To rozwiązanie uwzględnia specyfikę zawodu, w którym wieloletnie zatrudnienie jest standardem.

W takich sytuacjach odprawa emerytalna nie przysługuje?

Choć odprawa emerytalna jest powszechnym uprawnieniem, nie każdy pracownik może z niej skorzystać. Istnieją sytuacje wyłączające prawo do tego świadczenia.

Najważniejszą z nich jest wcześniejsze otrzymanie odprawy u innego pracodawcy – świadczenie to przysługuje bowiem tylko raz w całej karierze zawodowej. Ponadto prawo do odprawy nie powstaje, jeśli pracownik mimo uzyskania uprawnień emerytalnych kontynuuje zatrudnienie. Kluczowe znaczenie ma faktyczne rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę.

Składanie wniosku o odprawę emerytalną nie jest konieczne

Co do zasady pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby otrzymać odprawę emerytalną. Obowiązek jej wypłaty spoczywa na pracodawcy, a pieniądze powinny trafić do pracownika najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Może domagać się nie tylko samej odprawy, ale także odsetek za opóźnienie. W praktyce pierwszym krokiem jest pisemne wezwanie do zapłaty. W przypadku braku reakcji sprawa może zostać skierowana do sądu pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Komu według Kodeksu pracy przysługuje odprawa emerytalna i jaka jest minimalna wysokość?

Pracownikowi kończącemu zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę przysługuje świadczenie w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jak wylicza się wysokość odprawy emerytalnej przy zakończeniu zatrudnienia?

Kluczowe znaczenie ma przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających zakończenie zatrudnienia. Do obliczeń wliczane są wszystkie regularne składniki wynagrodzenia, m.in. premie, dodatki funkcyjne, nagrody i inne świadczenia pieniężne.

Ile wynosi odprawa emerytalna pracowników samorządowych zależnie od stażu pracy?

Po dziesięciu latach pracy pracownicy samorządowi otrzymują odprawę odpowiadającą dwóm miesięcznym wynagrodzeniom, po piętnastu latach – trzy pensje, a przy stażu co najmniej dwudziestu lat świadczenie może sięgnąć równowartości sześciu miesięcznych wynagrodzeń.

Kiedy odprawa emerytalna nie przysługuje pracownikowi z umową o pracę?

Prawo do odprawy emerytalnej wyłącza wcześniejsze otrzymanie odprawy u innego pracodawcy, bo świadczenie przysługuje tylko raz w całej karierze zawodowej. Prawo nie powstaje także, jeśli pracownik mimo uzyskania uprawnień emerytalnych kontynuuje zatrudnienie.

Czy pracownik musi składać wniosek o odprawę emerytalną i kiedy pracodawca ma ją wypłacić?

Co do zasady pracownik nie musi składać żadnego wniosku. Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej spoczywa na pracodawcy, a pieniądze powinny trafić do pracownika najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Źródło: INFOR
