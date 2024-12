Renta wdowia od 2025 r.: Praktyczne przykłady, które sporo wyjaśniają

Renta wdowia wchodzi w życie już od stycznia 2025 r. Od tej daty ZUS będzie przyjmował wnioski o to nowe świadczenie. Przyjrzyjmy się bliżej rencie wdowiej na praktycznych przykładach, które przygotował właśnie ZUS.

Renta wdowia w praktyce. ZUS wyjaśnia na kilku przykładach jak będzie funkcjonowało nowe świadczenie już od 2025 r. Z jakimi świadczeniami ZUS wypłaci rentę rodzinną? Otóż, w przypadku gdy jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, czyli: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, wojskowej renty

inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej, to od 1 lipca 2025 r. ZUS może wypłacać Ci:

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Wybór jednego z tych wariantów należy do Ciebie. Przy czym od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Przykład 1: Wdowiec chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej

Wdowiec jest uprawniony do emerytury, która wynosi 2500 zł i do renty rodzinnej w wysokości 2000 zł. Obecnie pobiera emeryturę jako świadczenie korzystniejsze. Ten pan złożył wniosek o wypłatę świadczeń w zbiegu. We wniosku wskazał, że chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej.

Odpowiedź. Łączna kwota świadczeń, którą będzie mógł pobierać, wyniesie 2800 zł (100% emerytury, czyli 2500 zł, i 15% renty rodzinnej, czyli 300 zł).

ZUS wyjaśnia, że jeśli wybierzesz 100% renty rodzinnej i masz przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej, Zakład wypłaci Ci 15% emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i 15% okresowej emerytury kapitałowej.



Przez rentę rodzinną należy rozumieć nie tylko rentę, którą otrzymujesz z ZUS, ale również rentę rodzinną, którą wypłacają Ci inne organy emerytalne lub rentowe, na przykład rentę rodzinną dla rolników, wojskową rentę rodzinną, a także policyjną rentę rodzinną.



Jeśli masz prawo do świadczeń z ZUS oraz z innej instytucji emerytalnej lub rentowej, np. z Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE), to najpierw potwierdzimy Twoje prawo do łącznej wypłaty świadczeń, a potem każda z tych instytucji będzie odrębnie wypłacała świadczenie, za które odpowiada. Twoje dane z innych instytucji ZUS pobierze we własnym zakresie.

Przykład 2: Wdowa poprosiła o wypłatę 100% renty rodzinnej z WBE oraz 15% emerytury z ZUS

Wdowa jest uprawniona do emerytury z ZUS, która wynosi 2300 zł, oraz do okresowej emerytury kapitałowej równej 240 zł. Po śmierci męża ma również prawo do renty rodzinnej z Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) – 2800 zł. Wdowa złożyła wniosek o wypłatę renty rodzinnej łącznie z emeryturą i poprosiła o wypłatę 100% renty rodzinnej oraz 15% emerytury.

Odpowiedź. WBE będzie jej wypłacało 100% renty rodzinnej, czyli 2800 zł, a ZUS będzie wypłacał 15% emerytury, czyli 345 zł, i 15% okresowej emerytury kapitałowej, czyli 36 zł.

ZUS wskazuje, że jeśli oprócz prawa do renty rodzinnej i emerytury masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to na Twój wniosek ZUS może wypłacać Ci:

100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Przykład 3: Wdowiec chce pobierać 100% renty z tytułu niezdolności do pracy, 50% emerytury oraz 15% renty rodzinnej

Wdowiec jest uprawniony do:

renty rodzinnej: 2400 zł,

emerytury: 1700 zł oraz

renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy: 2000 zł.

Pobiera obecnie jako świadczenie korzystniejsze 100% renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, czyli 2000 zł, oraz 50% emerytury, czyli 850 zł. Wypłata renty rodzinnej była zawieszona. Wdowiec złożył wniosek o tzw. rentę wdowią, w którym wskazał, że od 1 lipca 2025 r. chce pobierać: 100% renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, 50% emerytury oraz 15% renty rodzinnej.

Odpowiedź. Łączna kwota świadczeń, która będzie przysługiwała wdowcowi, wyniesie 3210 zł (100% renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, czyli 2000 zł, 50% emerytury, czyli 850 zł, i 15% renty rodzinnej, czyli 360 zł).

ZUS informuje, że w celu wypłacenia Ci renty rodzinnej wraz z Twoim własnym świadczeniem, musisz spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (jeśli jesteś kobietą) lub 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Uwaga! Prawo do wypłaty renty wdowiej ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrzesz nowy związek małżeński.

Przykład 4: Wdowa planuje wstąpić w nowy związek małżeński

Wdowa, która ma 60 lat, jest uprawniona do renty rodzinnej po małżonku, który zmarł 4 lata wcześniej, oraz do emerytury policyjnej. Ta osoba spełnia wszystkie warunki wymagane do renty wdowiej i w maju 2025 r. zgłasza w tej sprawie wniosek. Od 1 lipca 2025 r. nabędzie prawo do wypłaty renty rodzinnej łącznie z emeryturą policyjną. 6 września 2025 r. wdowa planuje wstąpić w nowy związek małżeński.

Odpowiedź. 5 września 2025 r. utraci prawo do łącznej wypłaty świadczeń i będzie pobierała jedno z nich – korzystniejsze lub to, które sama wybierze.