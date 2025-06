800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

Co dalej ze świadczeniem 800 plus? Jest pomysł nowej formy wsparcia dla seniorów. Miałoby to być nawet 800 plus na rzecz seniorów ale i 800 plus dla 50. latków. Za co? Za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. To postulat, który wzbudza skrajne emocje i może wywołać debatę publiczną na temat sprawiedliwości pokoleniowej w systemie świadczeń. Czy taki postulat ma szanse na realizację? Czym jest sprawiedliwość społeczna? Czym jest zasada lex retro non agit? Jak seniorzy udowodniliby, że rzeczywiście taką opiekę sprawowali nad dzieckiem? Czy przyniesie to więcej wydatków czy też korzyści dla polskiego budżetu? Są głosy za i przeciw - jak we wszystkim. Padł ciekawy pomysł jednorazowej rekompensaty, która byłaby formą odszkodowania, za utracony dochód, jednak wydaje się, że suma powinna obejmować jedynie damnumem emergens, bez lucrum cessans. Tak czy inaczej - 800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: kto miałby ustalić?

rozwiń >

Co dalej z 800 plus?

Pytań i kontrowersji wokół świadczenia 800 plus jest cała masa! Szczególnie teraz kiedy to świadczenie mogłoby mieć zwiększone grono beneficjentów. Czy to możliwe? Przedstawiamy proponowany scenariusz.

800 plus dla seniorów: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

Tym razem poruszamy petycję skierowaną do resortu pracy, wprawdzie już jakiś czas temu, ale temat nie cichnie, szczególnie w kontekście różnych dodatków, profitów i ulg dla seniorów - o których mówi się w ostatnim czasie. Mogłoby się wydawać, że to tylko postulaty i petycje o zmiany prawa, ale w praktyce wiele tego typu czy innych propozycji kierowanych do poszczególnych resortów czy nawet Prezydenta RP, przerodziło się w rzeczywistą zmianę ustaw czy uchwalenie całkiem nowych rozporządzeń i ustaw. W omawianej w niniejszym artykule petycji postuluje się o wprowadzenie świadczenia „800 plus” dla seniorów. Pomysł opiera się na przekonaniu, że osoby, które wychowały dzieci, powinny otrzymywać dodatek emerytalny jako rekompensatę za wcześniejsze lata, gdy takie wsparcie nie istniało.

Co oznacza: Lex retro non agit?

"Lex retro non agit" to łacińska paremia oznaczająca "prawo nie działa wstecz". Prawnicy zgodnie twierdzą, że jest to najważniejsza, fundamentalna zasada prawa, która zakazuje stosowania nowych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Czyli właśnie prawo nie działa wstecz. Jeżeli więc prawo do świadczenia 800 plus zostało uchwalone w 2016 r., to nie oznacza, że osoby, które miały dzieci np. w 2000 r. czyli 16 lat przed wejściem w życie nowych regulacji będą miały prawo do świadczeń! No ale temat świadczeń socjalnych, rodzinnych, zasiłków, wynagrodzeń i innych kwestii związanych z pieniędzmi jest na tyle ważny, że czasami ustawa ma takie kruczki i luki prawne.

Prawo działa wstecz - kiedy rząd chce? Resort pracy zapowiada zmiany w stażu pracy

Resort pracy przygotował bardzo ważny projekt nowych przepisów, które będą odpowiedzią na umowy cywilnoprawne - które są nagminnie zawierane - nawet jeśli nie ma ku temu przesłanek, bo powinna być zawarta umowa o pracę. Do stażu pracy, od którego zależy wiele uprawnień będzie się zaliczał okres pracy również w ramach tzw. "śmieciówek". Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że nowe przepisy będą działały wstecz. "Praca to praca – każda zasługuje na szacunek i uznanie! Pytacie w komentarzach, czy nowe przepisy będą działały wstecz – TAK!" - napisała na platformie X.

Czyli pewne uprawnienia mogą działać wstecz, a inne już nie? Pytają 50. latkowie i seniorzy.

Lex retro non agit a prawo seniorów do 800 plus

W rozmowach prowadzonych z osobami z pokolenia uroczonego w latach 40., 50., czy nawet 60. da się wyczuć nutę rozgoryczenia.

Przykład Wypowiedź kobiety ze Świętokrzyskiego, 72 lata, matka trójki dzieci, teraz już babcia, z minimalną rentą na koncie (bez prawa do renty wdowiej) Kiedyś to nie było 800 plus, dziecko się urodziło, była bieda, problemy z dostaniem pieluch czy jedzenia i jakoś się żyło. A teraz dostają a i tak narzekają. Tu 800 plus, tu 300 plus, tu becikowe, tu babciowe, tu zasiłki z MOPS, tu Mama 4+. Było nas siedmioro i matka na starość nic niedostawała, a robiła w polu jak wół, trzeba było zacisnąć zęby i ciułać. Tak jak ja teraz ciułam. Niech teraz nam dadzą też te 800 plus, za urodzone i wychowane dzieci. Wynagrodzenia dla samorządu, nauczycieli czy mundurowych mogą dawać wstecz, to niech i nam dadzą wstecz. W dziwnych czasach przyszło żyć, powtarza kobieta ocierając łzę.

Takich przykładów jest w całej Polsce bardzo dużo!

Przykład Czytelnicza naszego portalu Infor.pl pisze w komentarzu do artykułu: "To by było sprawiedliwe ,bo kiedy nasze dzieci były małe Państwo nic nam nie dawało, a jak już ktoś dostał rodzinne to około 30 zł, nawet na litr mleka codzienne nie starczyło. A teraz dzieci mają Raj,800+,300+ na zeszyty. Dawniej rodzic sam sponsorował swoje dzieci. Nawet książki trzeba było kupić.Teraz książki są wypożyczane - za darmo. My musieliśmy na wszystko zapracować i odkładać,aby nasze dzieci miały cokolwiek. To teraz na Nas kolej z 800+...". [pisownia oryginalna].

Przykład Małżeństwo żyjące w PRL-u i wychowujące dzieci Jak podaje forsal.pl idealnie obrazując sytuację wielu Polaków, którzy mogliby dostać 800 plus: Iwonie i Jackowi Traczykom w tym roku, w marcu zdmuchną 45 świeczek na swoim małżeńskim, jubileuszowym torcie. Jak mówią, są ze sobą ze sobą na dobre i na złe. Więcej było tego dobrego. Ich największa dumą są dorosłe już dzieci, które – Należymy do rodziców z czasów PRL-u. Łatwo nie było, ale zrobiliśmy wszystko, żeby nasza córka i synowie zdobyli wyższe wy-kształcenie. Daliśmy radę, a naszym dzieciom dobrze się po-wodzi– mówią małżonkowie. - Dzisiaj rodzinom jest łatwiej. Dostają 800 plus, 300 plus na wyprawkę szkolną, teraz jest jeszcze babciowe – dodają. Traczykowie jak dotąd nie zała-pali się na żadne pieniądze od państwa. Wszystko zawdzię-czają wyłącznie sobie. Czy teraz i oni wreszcie doczekają się jakiegoś świadczenie z plusem?”.

Trzeba przyznać, że w tej prostocie wypowiedzi, z wyczuwalnym żalem i rozgoryczeniem - jest ziarno prawdy. W rzeczywistości z taką sytuacją utożsami się wielu Polaków i Polek. To właśnie za sprawą takich osób zdecydowano się prosić o zmianę prawa.

WYWIAD. „Gdyby wtedy było 500 plus...” – rozmowa z małżeństwem J.M i G.M.

Redaktorka: Dzień dobry, bardzo dziękuję, że zgodziliście się na rozmowę. Opowiedzcie proszę, jak wyglądało wychowywanie trójki dzieci bez dodatkowych świadczeń, które dziś otrzymują młodsze pokolenia rodziców?

Pani G.M.: Dzień dobry! Nie ukrywamy, że było ciężko. Wychowywaliśmy nasze dzieci w latach 90. i na początku XXI wieku, gdy pomoc państwa była znacznie skromniejsza niż obecnie. Wszystko trzeba było zaplanować co do złotówki – ubrania, książki, zajęcia dodatkowe.

Pan J.M.: Oczywiście nie narzekamy na samo rodzicielstwo, to była nasza największa przygoda i duma! Ale gdy słyszymy, że młodsze pokolenia mogą liczyć na stałe wsparcie, nie ukrywamy, że czujemy się trochę pominięci.

Redaktorka: Rozumiem. Jak myślicie, czy gdyby wtedy istniało 500 plus albo 800 plus (oczywiście pewnie byłoby to niższe świadczenie, adekwatne do ówczesnych zarobków), Wasze życie wyglądałoby inaczej?

Pani G.M.: Bez wątpienia! Może udałoby się zapewnić dzieciom dodatkowe zajęcia, może mielibyśmy możliwość odkładania na ich przyszłość, a może po prostu byłoby mniej stresu o to, czy starczy na wszystko.

Pan J.M.: Nie chodzi o to, żeby teraz walczyć o coś na siłę, ale chcielibyśmy, żeby państwo dostrzegło, że nasze pokolenie też ponosiło ogromne koszty wychowania dzieci. Gdybyśmy mogli wstecznie otrzymać chociaż część tych pieniędzy, mogłoby to być dla nas realnym wsparciem na emeryturze.

Redaktorka: To ważny punkt. Czy macie pomysł, jak takie rozwiązanie mogłoby funkcjonować?

Pani G.M.: Może w formie jednorazowej rekompensaty? Albo chociaż zwiększonej emerytury dla rodziców, którzy wychowali trójkę lub więcej dzieci bez wsparcia?

Pan J.M.: To byłoby fair. W końcu nasze dzieci pracują teraz na przyszłość kraju, a my ponieśliśmy koszty ich wychowania.

Redaktorka: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że Wasza historia może być głosem wielu rodzin, które wychowały dzieci bez świadczeń.

Pani G.M.: My również dziękujemy!

Jeśli nie 500 czy 800 plus wstecz, to może jednorazowo rekompensata?

Padł ciekawy pomysł jednorazowej rekompensaty za trud wychowania dziecka, dzieci, bez pomocy państwa. Oczywiście nie chodzi o wielkie kwoty, bo budżet państwa nie pozwoliłby sobie z tym, ale chociaż kilkadziesiąt, no ewentualnie kilkanaście tysięcy dla rodziców, którzy mają dzieci pracujące i odprowadzające podatki w Polsce. W jakiś sposób wynagrodziłoby to koszty, które musieli ponieść, a które teraz niejako "zwracają się" na rzecz skarbu państwa.

Jednorazowa rekompensata w ramach świadczenia 800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce, byłoby formą odszkodowania, za utracony dochód, jednak wydaje się, że suma powinna obejmować jedynie damnumem emergens, bez lucrum cessans (utracone korzyści, bo nie wiadomo, jakie byłyby te korzyści w przypadku wychowywania dzieci i pobierania wówczas świadczenia).

Wydaje się, że podstawą do żądania takie świadczenia byłby art. 363. Kodeksu Cywilnego, który dotyczy sposobu naprawienia szkody. Poszczególne paragrafy stanowią:

§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania , chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

800 Plus dla Seniorów – inicjatywa, która może zmienić system wsparcia emerytalnego. Co ze sprawiedliwością pokoleniową w systemie świadczeń?

Autor petycji argumentuje, że starsze pokolenie zostało pominięte w programach wsparcia, mimo że ich dzieci teraz pracują i generują dochody dla państwa. To postulat, który wzbudza skrajne emocje i może wywołać debatę publiczną na temat sprawiedliwości pokoleniowej w systemie świadczeń. Główne punkty petycji to:

Propozycja zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, aby uwzględniała również seniorów.

Postulat dodatku 800 zł miesięcznie za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce.

W przypadku jednego dziecka wychowanego przez małżeństwo – dodatek po 400 zł dla każdego z małżonków.

Petytor uważa więc, że świadczenie 800 plus powinno dotyczyć nie tylko młodych rodziców wychowujących dzieci, ale również emerytów, którzy poświęcili lata na wychowanie swoich potomków. Państwo winno wyrównać historyczne nierówności, przyznając rodzicom dodatki emerytalne z tytułu wychowania dziecka. Według tej propozycji, seniorzy, którzy nie skorzystali z wcześniejszych rozwiązań, mogliby otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe za swoje zaangażowanie.

Ewolucja Programu 800 Plus

Program wsparcia rodzin z dzieckiem zadebiutował w 2016 roku, kiedy to wypłacano 500 zł miesięcznie od drugiego dziecka, a świadczenie na pierwsze dziecko lub jedynaka przyznawano wyłącznie przy niskich dochodach rodziców. Z biegiem lat program został zrewidowany, aż w końcu – bez względu na sytuację materialną – każdemu dziecku przysługuje obecnie 800 zł miesięcznie aż do osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Ta zmiana była częścią szerszej strategii przeciwdziałania klęsce demograficznej w Polsce. Czy państwo ma jakiś cel w tym, aby świadczenie wypłacać emerytom i rencistom wstecz? No taka rewizja przepisów jest mocno wątpliwa. Jednak z drugiej strony mocno podkreśla się, że uczciwość międzypokoleniowa wymaga, aby osoby, które swoją pracą wychowawczą stworzyły fundamenty współczesnego społeczeństwa, otrzymały należne im wsparcie ze strony państwa.

Czym jest sprawiedliwość społeczna?

W sądach, szczególnie administracyjnych ma miejsce wiele spraw, na tle realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Często odnosi się to do zasiłków, świadczeń z MOPS, emerytur, rent, ale tak czy inaczej sądy dokonują często interpretacji przepisów i tłumaczą na czym owa zasada się opiera. Nie inaczej było w sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w wyroku z dnia 6 lutego 2025 r., sygn. I OSK442/23, gdzie NSA podkreślił że czasami pozbawienie świadczenia (w tym przypadku akurat pielęgnacyjnego) narusza konstytucyjną zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji), a także zasadę sprawiedliwości społecznej, pojmowaną nie w aspekcie socjalno-ekonomicznym, lecz odnoszoną również do społecznego poczucia sprawiedliwości, które w demokratycznym państwie prawnym nie powinno być przez ustawodawcę ignorowane (art. 2 Konstytucji).

Regulując kryteria przyznawania świadczenia pieniężnego ze środków publicznych w trybie administracyjnym ustawodawca - jak wskazano w uchwale - był przy tym uprawniony do takiego skonstruowania przesłanek, które zapewniają ich konkretność i ograniczają sferę uznaniowości organu, co sprzyja zachowaniu równości i transparentności w udzielaniu świadczeń ze środków publicznych - czy tak też będzie przy ocenie 800 plus dla seniorów?

Dokładna treść petycji: 800 plus dla seniorów

Dokładna treść petycji brzmi tak: "Zwracam się z petycją, aby w uchwalonej ustawie o 800 plus dopisać artykuł o przyznaniu także dodatku do emerytury w kwocie 800zł dla emerytów, którzy wychowali swoje dzieci, wykształcili, kupili im mieszkania i nawet zasiłku rodzinnego nie otrzymywali od Państwa Polskiego. Gdy w 1996r. rządy sprawowała "LEWICA" pod kierunkiem premiera Leszka Millera, to rządzący ustawili takie kryteria dochodowe dla uprawnienia pobierania zasiłku rodzinnego na dzieci, że nikt kto pracował na umowie o pracę, to zasiłku rodzinnego w kwocie bodajże 60zł nie mógł dostać. Otrzymywali go tylko rodzice biznesmeni, bo oni w swoich biznesach wykazywali stratę i żadnych podatków nie płacili. Dzieci biznesmenów, rolników i innych ludzi którzy zatajali dochody otrzymywały też stypendia socjalne na studiach, a dzieci rodziców płacących podatki do takich stypendiów uprawnień nie miały. Gdy obecni rodzice małych dzieci dostają w ramach rozdawnictwa pisowskiego budżetowych pieniędzy na każde dziecko przez 18 lat x l2 miesięcy x800zł= 172.800 zł , to chyba emeryci którzy wychowali swoje dzieci i żadnych pieniędzy od Państwa nie otrzymywali mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800zł za każde wychowane dziecko. Gdy PIS doprowadził do tego, że wysokość średniej emerytury w stosunku do przeciętnej pensji spadła z 56% do 42 % (tabela w załączeniu) taki dodatek jest w pełni uzasadniony i sprawiedliwy społecznie. Należy także dodać, że PIS podniósł opodatkowanie emerytur z 17% do 21 % (składka zdrowotna 9%+ podatek PIT 12%). Zatem nie może być tak, że pokolenie obecnych emerytów jest ciągle poszkodowane i żadnych fruktów ze swojej ciężkiej pracy nie może otrzymywać, gdyż tylko łoży podatki i składki do budżetu państwa nic w zamian nie dostając. W tym stanie rzeczy petycja jest w pełni zasadna i konieczna. (...).".

Przytaczamy tą petycję, która jest z 2023 r., ale w całej sprawie o wątki polityczne i partyjne, celem jest zwrócenie uwagi na społeczny postulat i poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród seniorów, którzy niegdyś nie otrzymywali świadczenia.

Dokładna odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej: 800 plus dla seniorów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej w odpowiedzi z 2023 r. (więc trzeba mieć na uwadze, że wtedy był inny stan prawny) w sprawie dodatku do emerytury w kwocie 800 zł dla emerytów, którzy wychowali swoje dzieci podkreśla: "Polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu. Docenienie i podkreślenie roli rodziny, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu znajdują się w centrum jego działań. Czołowym przykładem tej polityki jest realizowany od ponad 7 lat program „Rodzina 500+”. Program „Rodzina 500+” to podstawowa finansowa forma wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu przyznawana w postaci świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Program „Rodzina 500+” jest uregulowany ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje Świadczenie wychowawcze przysługuje: 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuj i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 3) opiekunowi prawnemu dziecka, 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo 5) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447,1700 i 2140). Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2 do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego, które miały na celu zwiększenie siły oddziaływania programu „Rodzina 500+” i zapewnienie szerszego dostępu do niego. Najistotniejszą z nich było nadanie programowi powszechnego charakteru poprzez zniesienie od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było znaczące rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie wychowawcze. Obecnie zachodzi potrzeba wprowadzenia kolejnej zmiany w funkcjonowaniu programu, mającej na celu dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego do obecnych potrzeb polskich rodzin i podwyższenie jego wysokości do 800 zł miesięcznie. Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego do 800 zł miesięcznie pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu „Rodzina 500+” i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Nowa wysokość świadczenia wychowawczego będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. Jednocześnie należy wskazać, że ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje zagadnień związanych z dodatkami do emerytur.".

Jedno zdanie, bez merytorycznego odniesienia się do sprawy, takie są właśnie odpowiedzi resortu na wiele problemów społecznie ważnych i poruszanych przez obywateli!

Petycja do Prezydenta RP elekta Karola Nawrockiego, a później już po prostu Prezydenta RP - w sprawie 800 plus dla seniorów - można spróbować złożyć

Może nowo wybrany Prezydent RP zajmie się tą sprawą, bo przecież zgodnie z obowiązującymi przepisami, prezydent może zainicjować proces ustawodawczy. Można też złożyć petycję do Prezydenta RP.

Jak złożyć petycję do Prezydenta?

Jak czytamy na stronie kancelarii Prezydenta przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195). Komórką wyznaczoną w Kancelarii Prezydenta RP do realizacji zadań wskazanych w ustawie jest Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów. Petycje kierowane do Prezydenta RP można nadsyłać:

pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Prezydenta RP Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów, ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa

pocztą elektroniczną na adres: petycje@prezydent.pl

doręczać osobiście do Biura Podawczego KPRP, przy ul. Wiejskiej 10, wejście D w godzinach 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.

Kancelaria pisze: prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

Co powinna zawierać petycja?

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;

jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;

wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

800 plus dla 50. latków

W praktyce w wielu przypadkach ma miejsce taka sytuacja, że osoby, które aktualnie mają np. 50 lat, pomimo iż mają dzieci, to kiedy wszedł program w 2016 r. już nie kwalifikowali się na spełnienie jego przesłanek. Często w 2016 r. dzieci aktualnych 50. latków miały już osiągnięte18 lat lat. Pytają zatem: czy nie byłoby sprawiedliwie społecznie, tak jak dla seniorów, taki i dla nas 50. latków wprowadzić wstecz 800 plus. Ich zdaniem tak, należy tak zrobić.

800 plus dla seniorów a orzecznictwo sądowe

Kierując się tym co orzekają sądy w sprawach dot. świadczeń rodzinnych, w tym 800 plus, trzeba mieć na uwadze dość istotny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 marca 2023 r., III SA/Kr 481/22. Co powiedział sąd w tej sprawie? Sąd wskazał, że ustawodawca uzależnił przyznanie świadczenia wychowawczego od faktu utrzymywania dziecka i wspólnego z nim zamieszkiwania. Jest to usprawiedliwione celem przedmiotowego świadczenia. Charakter i cel tego świadczenia winny mieć nadrzędne znaczenie przy ustalaniu praw do niego. Świadczenie to służy zaspokojeniu potrzeb dziecka, dbałości o jego dobro i ochronę. Skierowane jest do podmiotów, które opiekę nad dzieckiem rzeczywiście sprawują. Zatem powstaje pytanie - jak seniorzy udowodniliby, że rzeczywiście taką opiekę sprawowali nad dzieckiem? Czy mają na to dowody? Czy oświadczenie dorosłego już dziecka by wystarczyło? Czy byłoby ona obiektywne? Pytań jest wiele, a samo rozwiązanie tego problemu nie byłoby łatwe.

Jeżeli chodzi o dokumenty uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego to przykładowo w tej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 marca 2023 r., I OSK 832/22 - wskazał w tezie, że świadczenie wychowawcze przysługuje wyłącznie w sytuacji legitymowania się przez wnioskodawcę dokumentami wyraźnie wskazanymi w obowiązujących przepisach.

Prawo do świadczenia wychowawczego dla rodzica małoletniego posiadającego obywatelstwo polskie a 800 plus dla seniorów i nawet 50. latków

Tak naprawdę, temat świadczenia 800 plus dla seniorów i nawet 50. latków byłby bardzo złożony, byłby bardzo złożony, bo przykładowo co, jeśli rodzice byliby cudzoziemcami, albo jeśli dziecko uzyskałoby po czasie obywatelstwo, a rodzice nie itd, itd. Problemy prawne można naprawdę mnożyć. Można oczywiście opierać się na wyrok i dotychczasowej praktyce, ale problemy wciąż by się pewnie nawarstwiały. Przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2023 r., I OSK 2115/21 w swej tezie jest taki, że do kręgu osób uprawnionych do przyznania świadczeń wychowawczych należą małoletni posiadający obywatelstwo polskie w sytuacji gdy ich rodzic (rodzice) takiego obywatelstwa nie posiadają. Arbitralne różnicowanie sytuacji obywateli polskich i w ten sposób pozbawia się część z nich dostępu do przysługującego wszystkim obywatelom zabezpieczenia społecznego, wyłącznie na podstawie kryterium obywatelstwa ich rodzica godzi zarówno gwarancje przewidziane w przepisach art. 18, art. 71 ust. 1 Konstytucji RP, jak i w sformułowany w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. W demokratycznym państwie prawym takiego rezultatu wykładni nie można zaakceptować.

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: kto miałby ustalić?

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: kto miałby ustalić? Odpowiedź wydaje się oczywista - Zakład Ubezpieczeń Społecznych ale we współpracy z urzędem skarbowym, który potwierdziłby, że dzieci seniorów czy też 50. latków odprowadzają podatek w Polsce.

Rozważana inicjatywa to doskonały przykład na to, jak zmieniające się realia demograficzne wywołują potrzebę rewizji dotychczasowych rozwiązań finansowych i spojrzenie wstecz. Czy system państwa uwzględni wartość lat poświęconych na wychowanie dzieci? To pytanie, które z pewnością wywoła szeroką debatę. A jak nasi Czytelnicy zapatrują się na to zagadnienie? Czy Polska powinna wyrównać "historyczne nierówności", przyznając rodzicom (a teraz już emerytom i rencistom) dodatki z tytułu wychowania dziecka.