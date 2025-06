Ważny apel ZUS do Polaków. Nie róbcie tego w czerwcu, bo stracicie duże pieniądze

Nadal pracować czy już nie. Z tym dylematem mierzą się ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na pożegnanie z zawodowym życiem, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Niektóre miesiące pod tym względem są po prostu fatalne. Do takich należy czerwiec. Decyzja o przejściu teraz na ZUS-owską pensję może oznaczać stratę nawet kilkuset złotych w skali miesiąca. W skali roku to naprawdę duże pieniądze.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W tym roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1965 roku i w 1960. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Niektóre miesiące są fatalne. Ten najgorszy to czerwiec.

Usłyszała dobrą radę

Agnieszce Kołodziej w tym roku stuknęło 60 lat. Z pracą zamierzała się pożegnać teraz, tuż przed wakacjami. – Uznałam, że to dobry czas, żeby wejść „na nową drogę życia” – mówi w rozmowie z Inforem. - Wcześniej jednak poszłam do ZUS, żeby porozmawiać o dopełnieniu formalności z doradcą emerytalnym. Usłyszałam jednak, żeby z decyzją wstrzymać się do lipca, bo inaczej będę w plecy nawet kilkaset złotych – dodaje.

W czerwcu pomnażają emerytalne składki

Dlaczego eksperci odradzają składanie wniosku o przejściu na emeryturę w czerwcu? To właśnie z początkiem tego miesiąca, każdego roku, ZUS podwyższa wartość składek emerytalnych zgromadzonych na indywidualnych kontach, co ma je chronić przed inflacją oraz uwzględniać zmiany gospodarcze. Cała ta operacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych składek na ubezpieczenie emerytalne przez obowiązujący wskaźnik waloryzacji, co obejmuje zarówno składki na koniec stycznia danego roku, jak i kwoty z poprzednich waloryzacji.

Tyle kosztuje nieprzemyślany pośpiech

Waloryzacja odgrywa kluczową rolę w ustalaniu podstawy, na której obliczana jest wysokość „zusowskiej pensji” po osiągnięciu wieku emerytalnego. To dlatego ci, którzy planują przejście na emeryturę i mają możliwość odłożenia w czasie złożenia wniosku, powinni rozważyć poczekanie do lipca. Jeśli zrobią to w czerwcu, ich emerytura będzie niższa. Wedle wyliczeń serwisu Interia Biznes, każdego miesiąca stracą co najmniej 270 złotych. W skali roku wychodzi 3 tys. 240 złotych.

Jak wyjaśnia prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, do waloryzacji ZUS przyjął kwoty środków zapisanych na koncie ubezpieczonego, kapitału początkowego i środków na subkoncie zapisanych na ostatni dzień stycznia 2024 roku oraz wskaźniki: 114,41 proc. dla składek emerytalnych i kapitału początkowego i 109,49 proc. dla środków na subkoncie. – Oznacza to, że w tym roku kapitał na koncie głównym wzrósł o 14,41 proc. Na subkoncie z kolei – o 9,49 proc. - tłumaczy Derdziuk.

Jak to wygląda w praktyce?

Serwis Interia odwołuje się do przykładu 60-latki. Jeśli wniosek o emeryturę złoży w czerwcu, przy kapitale w wysokości 500 tys., otrzyma 1876 złotych. Jeśli zrobi to w lipcu, dzięki waloryzacji, kapitał wzrośnie do 572 tys. a wysokość przyznanego świadczenia wyniesie 2147 zł. Im wyższy kapitał, tym więcej zyskamy na czerwcowej waloryzacji.

Tak można zwiększyć kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym

Wysokość emerytury zależy bezpośrednio od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym, liczby przepracowanych lat oraz dalszego trwania życia ustalanego przez GUS. Im więcej składek odprowadzonych w trakcie kariery zawodowej, tym wyższe świadczenie.

Co ważne, każdy dodatkowy rok pracy zwiększa kapitał oraz skraca prognozowany czas pobierania świadczenia, co wpływa na jego wysokość. Warto przy tym rozważyć opłacanie dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne, zwłaszcza jeśli ktoś ma okresy nieskładkowe.