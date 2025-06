Nawet 30 tys. zł kary za podpalenia, w tym za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach

4-dniowy tydzień pracy - do 30 czerwca 2025 r. MRPiPS ogłosi zasady pilotażu. Min. Dziemianowicz-Bąk: z analiz wynikają same plusy - mniej absencji, lepsze zdrowie i efektywność pracowników)

W odpowiedzi na interpelację poselską Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że do 30 czerwca 2025 r. ogłoszone zostaną zasady pilotażu skróconego czasu pracy, który ma potrwać od 15 do 18 miesięcy. W kolejnych miesiącach będzie trwał nabór do tego programu. Ministra wskazała, że z przeglądu analiz i raportów dot. skróconego czasu pracy wynika, że w podmiotach, które wdrożyły takie rozwiązania skrócony czas pracy przynosi liczne korzyści tak pracownikom, jak i pracodawcom.