WZON. Tata nie wstaje z łóżka i Komisja przyznała mu 78 punktów wsparcia. Poniżenie osób niepełnosprawnych

REKLAMA

Mój Tata jest osobą niepełnosprawną. Zostało mu niewiele życia. Jest po chorobach: zawał ciężki nowotwór złośliwy, Reumatologiczne Zapalenie Stawów, zawał mózgu niedokrwienny, brak lewej nerki, ręka prawa wypadek złamana w kilku miejscach. serce pracuje w 20-tu procentach. Tata nie wstaje z łóżka i Komisja przyznała mu 78 punktów wsparcia. To jest poniżenie osób niepełnosprawnych. Odwołuje się przez kancelarię prawniczą. Ale czy wytrzyma i doczeka finału? Nie wiem zadłużenie jego jest duże bo jakby nie rehabilitacje - to lekarz powiedział - by już jego nie było pozdrawiam serdecznie (...)

Wcześniejsze listy:

Sądy o świadczeniu wspierającym

Wyrok WSA w Olsztynie z 19 listopada 2024 r. (II SA/Ol 563/24) Link

Przykład Przykład (….) w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast dorosła osoba niepełnosprawna posiadająca decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia może ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

i

Wyrok WSA w Białymstoku z 13 marca 2025 r. link (II SA/Bk 796/24). W sprawie orzekali sędziowie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Małgorzata Roleder, Marek Leszczyński /przewodniczący sprawozdawca/ Marta Joanna Czubkowska

O co chodziło w sporze o świadczenie rozstrzygniętym przez ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał niepełnosprawnej mamie świadczenie wspierające od 5 lutego 2024 r. (zob. art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym).Natomiast art. 26 ust. 1 u.ś.w. mówi tak – „prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek”. Dodatkowo „jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (kompetencja WZON), zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, to wtedy prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia”. Jest to podstawa prawna dla tego, aby świadczenie wspierające przyznać z datą wcześniejszą niż miesiąc złożenia o wniosku o to świadczenie (czyli z datą złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia).

Przykład (…) z decyzji WZON ustalającej M. Z. mamy potrzebę wsparcia na poziomie 99 pkt. Wniosek w tej sprawie został złożony 15 lutego 2024 r. WZON w decyzji jednoznacznie też wskazał, że ustala poziom potrzeby wsparcia "od dnia złożenia wniosku" (art. 65 ust. 3 u.ś.w). Decyzja została wydana w dniu 29 czerwca 2024 r., zaś wniosek o świadczenie wspierające został złożony w dniu 16 lipca 2024 r.. Dlatego świadczenie wspierające zostało wypłacone przez ZUS od 15 lutego 2024 r. Bez znaczenia pozostaje podnoszony przez Skarżącego fakt, iż świadczenie wspierające zostało wypłacone z wyrównaniem dopiero z końcem września 2024 r.

Świadczenie wspierające. Ile punktów w WZON. Jaka wartość świadczenia?

Punkty od WZON Limity wynikające z renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego 70–74

75–79

80–84

85–89

90–94

95–100 40%

60%

80%

120%

180%

220% 752 zł

1 128 zł

1 504 zł

2 255 zł

3 383 zł

4 134 zł

Świadczenie wspierające wynosi między 40 a 220 procent aktualnej wysokości renty socjalnej. Zależy nie od ZUS a do ZUS. Kluczowa jest decyzja (poziom potrzeby wsparcia) i odpowiednio duża liczba punktów: