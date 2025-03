Do wzięcia: od 110 tys. zł do niemal 310 tys. zł (w przypadku rodziny z dwójką dzieci) na budowę albo zakup domu lub mieszkania w tej malowniczej miejscowości

Co to znaczy zastąpić? Polega to na tym, że sąd okręgowy wydaje wyrok w sporze między ZUS a emerytem, tak jakby nie było Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego to jest niekorzystne finansowo dla emerytów? Bo na podstawie wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (o którym jest artykuł) emeryt może otrzymać podwyżkę o 1000 zł bieżącej emerytury (średnio) i wyrównanie do 60 000 – 64 000 zł (średnio). W przypadku przyjęcia fikcji, że nie ma wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. kwoty są niższe.