1500 zł za adopcję psa, a 3000 zł za adopcję dwóch psów [świadczenie do wzięcia dla każdego – bez względu na miejsce zamieszkania i dochód]. Program wsparcia właśnie wystartował, a pula środków na jego realizację jest ograniczona

W dniu 26 lutego 2025 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę, która uruchomiła akcję adopcyjną bezdomnych zwierząt pod hasłem „Adoptuj psa seniora”, chociaż nie dotyczy ona tylko psich staruszków. W ramach ww. programu – za adopcję jednego psa ze schroniska dla zwierząt w Suwałkach – każdy może otrzymać do 1500 zł, a za adopcję dwóch psów – do 3000 zł wsparcia. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację programu jest jednak ograniczona, dlatego osoby zainteresowane przygarnięciem zwierzęcia, nie powinny zwlekać.

W dniu 26 lutego 2025 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę (nr XI/119/2025) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2025 rok, którą uruchomiła akcję adopcyjną bezdomnych zwierząt pod hasłem „Adoptuj psa seniora”. W ramach ww. programu – za adopcję jednego psa ze schroniska dla zwierząt, które znajduje się przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach – każdy (bez względu na kryterium dochodowe i miejsce zamieszkania) może otrzymać do 1500 zł, a za adopcję dwóch psów – do 3000 zł wsparcia. Aby otrzymać ww. świadczenie – adoptowany pies (lub psy) muszą jednak spełniać określone kryteria. Musi to być pies (lub psy), które:

zostały odłowione z terenu miasta Suwałk (przebywające w schronisku dla zwierząt, znajdującym się przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach : LINK),

(przebywające w : LINK), przebywa (lub przebywają) w ww. schronisku przez okres co najmniej 3 lat od daty odłowu lub jest (są) w szacowanym wieku powyżej 5 lat życia – chodzi bowiem o zwiększenie szansy na znalezienie domu dla zwierząt, które, z reguły, cieszą się mniejszym zainteresowaniem wśród osób rozważających adopcję czworonoga.

Za adopcję jednego psa, który spełnia powyższe kryteria – przyszły właściciel otrzyma od miasta rekompensatę w wysokości do 1500 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierzęcia (np. zabiegów weterynaryjnych, budowy i/lub zakupu kojca, zakup karmy itp.). W ramach programu – można adoptować do 2 psów, łączna wysokość wsparcia opiewać może zatem nawet na 3000 zł.

W jaki sposób świadczenie będzie wypłacane?

Celem otrzymania świadczenia, należy:

podpisać umowę adopcyjną z Urzędem Miejskim w Suwałkach, udokumentować poniesione koszty, związane z utrzymaniem zwierzęcia, przez okres 2 lat od daty podpisania umowy adopcyjnej oraz po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów (tj. imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających zakup towaru lub usługi) – wystąpić do Urzędu Miejskiego w Suwałkach z wnioskiem o rozliczenie rekompensaty, do którego należy załączyć ww. imienne faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające zakup towaru lub usługi, dokumentujące poniesione (w ciągu ww. 2 lat) koszty, związane z utrzymaniem zwierzęcia (np. na zabiegi weterynaryjne, budowę i/lub zakup kojca, zakup karmy itp.).

Ile środków finansowych zostało zaplanowanych na realizację programu?

Na realizację akcji „Adoptuj psa seniora” w roku 2025 – Urząd Miejski w Suwałkach, zabezpieczył w budżecie miasta 10 tys. zł. Środki te, wystarczą zatem na adopcję 6 czworonogów (przy założeniu, że każdy z ich przyszłych właścicieli, skorzysta z maksymalnej kwoty wsparcia, tj. przeznaczy na utrzymanie swojego psa co najmniej 1500 zł w ciągu 2 lat od jego adopcji). Osoby zainteresowane przygarnięciem psa, nie powinny zatem zwlekać, ponieważ po wyczerpaniu ww. puli – prawdopodobnie nie będzie można już otrzymać rekompensaty.

Kiedy program wsparcia wystartował?

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach (nr XI/119/2025) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2025 rok, która przewiduje akcję „Adoptuj psa seniora” – weszła w życie 18 marca 2025 r. Można już więc ubiegać się o adopcję psiaka, na utrzymanie którego miasto oferuje świadczenie w wysokości do 1500 zł.

Odnośnie programów adopcyjnych i oferowanego w ramach nich wsparcia – warto zasięgnąć informacji również we swoim urzędzie miasta lub gminy

Ogłoszony przez Urząd Miejski w Suwałkach program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, stanowi realizację ciążącego na radzie gminy obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Akcja adopcyjna bezdomnych zwierząt, ogłoszona w ramach ww. programu pod hasłem „Adoptuj psa seniora” – jest co prawda działaniem wykraczającym poza obligatoryjny zakres działań gminy zawiązanych z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom, nie oznacza to jednak, że Suwałki są jedynym miastem w Polsce, które wspiera adopcję zwierząt przebywających w schroniskach, oferując ich przyszłym właścicielom realne, wymierne wsparcie finansowe. Chociaż w akcji „Adoptuj psa seniora” ogłoszonej przez Suwałki – może wziąć udział każdy, bez względu na swoje miejsce zamieszkania i osiąganych dochód (warunkiem jest jedynie adopcja psa, spełniającego określone kryteria, ze schroniska znajdującego się w Suwałkach) – warto, żeby osoby, które są zainteresowane przygarnięciem czworonoga, a nie są gotowe na odbycie wycieczki na Podlasie – zasięgnęły informacji również w urzędzie miasta lub gminy własnego miejsca zamieszkania, odnośnie tego czy podobna akcja adopcyjna, nie jest prowadzona również w ich rejonie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1580)