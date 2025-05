Co kandydaci na Prezydenta RP zamierzają zmienić w ochronie zdrowia? Szczegółowa relacja debaty prezydenckiej Trzaskowski-Nawrocki z dnia 23 maja 2025 r. [wybory prezydenckie w 2025 r.]

Zasady debaty prezydenckiej Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki z dnia 23 maja 2025 r.

W dniu 23 maja 2025 r. w Telewizji Polskiej, odbyła się debata prezydencka z udziałem dwóch kandydatów II tury wyborów prezydenckich w 2025 r. – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Rolę moderatora pełnił dziennikarz „Super Expressu” Jacek Prusinowski. Debata była transmitowana w TVP1, TVP Info, TVP Polonia, TVP VOD, TVN24, Polsat News i Polsat News Polityka. Trwała niespełna dwie godziny (dokładnie 113 minut) i była podzielona na sześć bloków tematycznych:

zdrowie,

polityka międzynarodowa,

gospodarka,

polityka społeczna,

bezpieczeństwo,

światopogląd.

W debacie tej, to kandydaci sami zadawali sobie pytania, odpowiadali na nie i ripostowali. W każdym z bloków tematycznych, mogli zadać sobie po 3 pytania, a na udzielenie odpowiedzi na każde z nich, mieli po 90 sekund. Zadający pytanie – w ciągu 30 sekund, mógł również przedstawić swoją ripostę na odpowiedź kontrkandydata. Debatę zakończyła tzw. swobodna wypowiedź każdego z kandydatów, która trwała 2 minuty.

Ochrona zdrowia – debata prezydencka z dnia 23 maja 2025 r.

I. Jako pierwszy, pytanie zadał Karol Nawrocki: po zwróceniu uwagi na długi czas oczekiwania w Warszawie na wizytę u psychiatry dziecięcego („półtora roku, dwa lata, trzy lata”), zapytał on kontrkandydata o to w jaki sposób zadba o zdrowie Polaków, „skoro nie potraci zadbać o zdrowie w Warszawie”?

Oto odpowiedź Rafała Trzaskowskiego: „Jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego (…) Zorganizowaliśmy całą sieć specjalnych przychodni, zorganizowaliśmy również stypendia dla lekarzy. Także każdy lekarz w Warszawie, jeżeli wybiera właśnie taką specjalizację psychiatrii dziecięcej, to wtedy ma stypendium z miasta stołecznego. I akurat te kolejki się właśnie w Warszawie skracają. Są dużo krótsze niż w innych miastach w Polsce.” Trzaskowski zwrócił również uwagę na możliwość skorzystania z telefonicznej porady, w ramach której pomoc można uzyskać – „czasami jeszcze tego samego dnia”.

W ramach riposty – Karol Nawrocki odpowiedział: „Bijecie rekordy w kolejkach do lekarzy. Pobiliście swój własny rekord w roku 2024. Średnia kolejka do lekarza była najdłuższa od 12 lat. Te rekordy bije Pan także w Warszawie.”

II. Kolejne pytanie – tym razem Rafał Trzaskowski do Karola Nawrockiego: „Chcę Pana zapytać o in vitro, dlatego że Pana środowisko zwalczało in vitro, zabrało ten program. Czy jeżeli doszedłby Pan do władzy – znowu walczyłby Pan z programem in vitro i próbował wetować tego typu pomysły?”

Odpowiedź Karola Nawrockiego: „Jeśli pyta Pan o in vitro – ja z całą pewnością nie będę sam wychodził z inicjatywami wokół tego programu. Te inicjatywy oczywiście się dzieją u Pana w samorządzie, w innych samorządach w Polsce. Z tego programu urodzili się już obywatele państwa polskiego. Mówiłem o tym nieraz publicznie, że nie będę wielkim przeciwnikiem. Nie będę przeciwdziałał samorządowym projektom, które się toczą, a o dzieci, które są narodzone z in vitro – będę dbał jak o wszystkich innych obywateli państwa polskiego. Natomiast na moje inicjatywy w tym temacie, ze względu na mój światopogląd – Państwo i Pan nie możecie liczyć.”

W ramach riposty – Rafał Trzaskowski wyraził opinię, że program wspierający in vitro, dzięki któremu w skali ogólnopolskiej jest ponad 12 tys. ciąż, został uratowany tylko dzięki samorządowcom i dodał – „Pan i Pana koledzy stygmatyzowali dzieci, które urodziły się z in vitro. Były non stop ataki.”

III. Kolejne pytanie – Karola Nawrockiego do Rafała Trzaskowskiego dotyczyło prywatyzacji służby zdrowia i odchodzenia warszawiaków z publicznych przychodni w Warszawie, do przychodni prywatnych.

W odpowiedzi, Rafał Trzaskowski stwierdził, że – w służbie zdrowia w Warszawie jest „naprawdę dobrze”, chociaż „sporo jest jeszcze do zrobienia”: „120 przychodni, z czego ponad 20 to są przychodnie, które są całkowicie odnowione. To są przychodnie, które mogą świecić przykładem w całej Polsce. I ten system przychodni jest jednym z najbardziej nowoczesnych. Do tego 10 szpitali. (…) Proponujemy najnowocześniejsze rozwiązania. Zadbałem o zdrowie kobiet. Zrobiliśmy Instytut Zdrowia Kobiet, gdzie zajmujemy się kobietami od dziewczynki do seniorki. Mnóstwo programów profilaktycznych. Pomagamy seniorom.”

W ramach riposty – Karol Nawrocki stwierdził, że – „35 tysięcy ludzi przeszło z przychodni publicznych do przychodni prywatnych”, a za konsultację neurochirurgiczną w Szpitalu Południowym w Warszawie, „który został wybudowany za prywatne pieniądze” trzeba zapłacić 600 zł. „Warszawa jest w procesie prywatyzacji służby zdrowia i chcecie to samo zrobić z polską służbą zdrowia” – podsumował.

IV. Kolejne pytanie zostało skierowane przez Rafała Trzaskowskiego do Karola Nawrockiego: „Ja mam pytanie o to wszystko, co działo się podczas pandemii. Dlatego, że wie Pan dobrze, że Pana koledzy na pandemii zarabiali „grube” pieniądze, ściągając ze świata za drogie maseczki czy respiratory. Doprowadzili do 200 tysięcy nadprogramowych zgonów, ciągle zmieniali decyzje, zamykali parki, nie wpuszczali ludzi na cmentarze. Czy jest Pan za rozliczeniem Morawieckiego, Szumowskiego i innych polityków PiS-u, którzy za to odpowiadają? Czy Pan ich rozliczy?”

Oto odpowiedź Karola Nawrockiego: „Jeśli chodzi o pandemię COVID (…) – ci koledzy, o których Pan przed chwilą mówił – zarządzali największą pandemią w historii Polski, a być może w historii świata. Te decyzje, szły oczywiście w różnym kierunku. Kilkukrotnie publicznie mówiłem, że jako wyborca PiS nie zgadzałem się chociażby z zamykaniem lasów czy cmentarzy. (…) Walczyli z tym kryzysem, (…) i popełniali także, w moim uznaniu, pewne błędy. Ja zamierzam rozliczyć fatalny rząd Donalda Tuska i jego środowisko z tego, że nie jesteście gotowi do rządzenia.”

V. Kolejne pytanie w segmencie, zostało zadane Rafałowi Trzaskowskiemu przez Karola Nawrockiego: „Jaki jest właściwie Pana plan na polską służbę zdrowia? O tych kolejkach już powiedzieliśmy, ale wiemy, że Pana partyjny kolega Andrzej Domański wciąż nie podpisał planu finansowego, który wysłała mu pani Izabela Leszczyna. Czytałem list NFZ-u do jednego ze szpitali śląskich. Tam nie ma zupełnie środków finansowych na to, aby zapłacić szpitalowi za przyjmowanie pacjentów. Doprowadzacie do ruiny publiczną służbę zdrowia i chcecie ją sprywatyzować. To prawda?”

Oto odpowiedź Rafała Trzaskowskiego: „Ja jeżdżę po całej Polsce. Rozmawiałem z setkami, tysiącami samorządowców, którzy opowiadali mi o tym, jak PiS... I będziemy mówili o PiS-ie, bo Pan jest politykiem PiS-u i Pan się tego nie wyprze (…). Natomiast jeżeli Pan pojeździłby po Polsce i porozmawiał z samorządowcami, którzy zarządzają szpitalami powiatowymi, to dowiedziałby się Pan, do jak tragicznej sytuacji doprowadziła poprzednia władza, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe, które bardzo często są zadłużone, na krawędzi bankructwa, w przeciwieństwie do szpitali, którymi ja zarządzam. (…) Co więcej – olbrzymie pieniądze na ochronę zdrowia z Unii Europejskiej. Co zrobili koledzy pana Nawrockiego? Zablokowali wszystkie te pieniądze. Nawet pieniądze z Unii nie byli w stanie zabrać czy dostać, gdzie miliardy właśnie były przekazywane na ochronę zdrowia. W tej chwili, wreszcie te pieniądze płyną szerokim strumieniem do polskich szpitali. W tym – tak jak powiedziałem – w warszawskim szpitalach 200 milionów złotych na walkę z rakiem. To trzeba było robić, a Wy nawet tego nie potrafiliście. Sięgnąć po pieniądze, które tam po prostu były.”

W ramach riposty, Karol Nawrocki powiedział: „Szpitalem Świętej Rodziny w Warszawie też Pan tak świetnie zarządza. I też ma środki finansowe, bo według moich danych nie ma 10 milionów złotych. (…) Jeśli chodzi o moje wizyty w Polsce, to miałem ich zdecydowanie więcej niż Pan. Odwiedziłem 300 powiatów w Polsce. Pan chyba znalazł energię na ponad 100.”

VI. Ostatnie pytanie w segmencie zdrowotnym zostało postawione przez Rafała Trzaskowskiego: „Chcę się Pana zapytać ile PiS zamknął szpitali (co właśnie doprowadziło do tego, że sytuacja się pogorszyła)? Czy wie Pan, ile PiS zamknął szpitali? Bo w 2025 roku nie został zamknięty żaden szpital.”

Oto odpowiedź Karola Nawrockiego: „Odpowiem na to pytanie, mówiąc, że w tym czasie, kiedy rządził rząd PiS, to ja byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. (…) Jeśli chodzi o mój program na służbę zdrowia, to jest zrobienie czegoś, czego nie udało się żadnemu rządowi po roku 1989 (…) – w taki sposób zreformować polską służbę zdrowia, żeby pacjenci byli zadowoleni. (…) Dlatego, jako prezydent Polski, stworzę Centrum Obsługi Pacjenta. Zintegrowany system, który skróci kolejki już od momentu diagnozy, przez diagnostykę, do pełnej rehabilitacji. To jest moja odpowiedź na problemy polskiej służby zdrowia.”

W ramach riposty, Rafał Trzaskowski nawiązał jeszcze do wcześniejszych napomkniętego przez Karola Nawrockiego tematu prywatyzacji służby zdrowia – „Pan opowiada nieprawdę, totalną nieprawdę o jakiejkolwiek prywatyzacji. To rządy PiS-u doprowadziły do tego, że niektórzy ludzie rzeczywiście szukali wsparcia w prywatnej służbie. (…) Jeżeli odwiedziłby Pan jakikolwiek szpital w Warszawie albo jakąkolwiek przychodnię, to zobaczyłyby Pan, jak sobie radzimy w Warszawie z ochroną zdrowia. Ile wydajemy pieniędzy. Wybudowałem nowy szpital. Modernizujemy wszystkie szpitale. Pozyskujemy kadrę i naprawdę ochrona zdrowia w Warszawie jest na bardzo wysokim poziomie, o czym zresztą warszawiacy mówią – choćby odpowiadając na pytania na ten temat.”

Co każdy z kandydatów – w zakresie ochrony zdrowia – ma zapisane w programie wyborczym na wybory prezydenckie w 2025 r.?

Rafał Trzaskowski, w swoim programie wyborczym na wybory prezydenckie w 2025 r. – w zakresie ochrony zdrowia – w ramach bloku „Zdrowy rozsądek w życiu społecznym” ma zapisaną deklarację, iż będzie dążył do „liberalizacji prawa aborcyjnego i będzie wspierał program in vitro”. Poparcie dla programu in vitro przez ww. kandydata, znalazło również potwierdzenie w jego wypowiedziach podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się w dniu 23 maja 2025 r.

Ponadto – Rafał Trzaskowski deklaruje „inwestycje w dostępność usług publicznych (m.in. szpitali) na równym poziomie”.

Karol Nawrocki natomiast – w swoim programie wyborczym na wybory prezydenckie w 2025 r. – w zakresie ochrony zdrowia – w ramach bloku „Dobrobyt” na zapisaną deklarację, iż będzie dążył do utworzenia Centrum Obsługi Pacjenta – „Koniec z chaosem w służbie zdrowia: zarejestruje, zmieni termin wizyty, pomoże w znalezieniu lekarza, skróci kolejki” – opisuje ww. postulat Nawrocki. O zamiarze stworzenia Centrum Obsługi Pacjenta – kandydat wspomniał również podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się w dniu 23 maja 2025 r.

Ponadto – w programie wyborczym Karola Nawrockiego – w ramach bloku „Normalne państwo” – znalazł się pomysł wprowadzenia pierwszeństwa dla obywateli Polski w korzystaniu z usług służby zdrowia (obok usług społecznych i edukacji). „Polskie państwo musi dbać przede wszystkim o swoich obywateli. Musi obowiązywać zasada pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji”.

Jakie poparcie uzyskali Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki w I turze wyborów prezydenckich w 2025 r. i kiedy odbędzie się II tura wyborów?

Zgodnie z oficjalnymi danymi PKW (ze 100% obwodów głosowania w kraju, za granicą i zlokalizowanych na statkach) – w I turze wyborów prezydenckich w 2025 r. zwyciężył Rafał Trzaskowski, zdobywając poparcie 31,36% wyborców. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki, z wynikiem 29,54%. Oznacza to przewagę Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim w wysokości 1,82 punka procentowego i II turę wyborów, która odbędzie się w niedzielę 1 czerwca 2025 r. (w godzinach między 7:00, a 21:00), w której prawo kandydowania uzyskali obaj wyżej wymienieni kandydaci.

Warto również zwrócić uwagę, w jaki sposób wyniki Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, przedstawiają się w zależności od siedziby obwodowej komisji wyborczej:

Siedziba Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki Miasto 37,15% 25,20% Wieś 21,94% 37,19% Zagranica 36,82% 16,07% Statek 38,01% 8,77%

Ze względu na liczbę mieszkańców w gminie lub mieście na prawach powiatu – Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, uzyskali natomiast następujące wyniki:

Liczba mieszkańców Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki do 5 000 19,79% 40,47% od 5 001 do 10 000 21,56% 38,36% od 10 001 do 20 000 26,46% 34,02% od 20 001 do 50 000 33,32% 28,67% od 50 001 do 100 000 36,46% 27,18% od 100 001 do 200 000 37,94% 24,85% od 200 001 do 500 000 40,99% 20,16% od 500 001 40,56% 19,08%

Z powyższych danych wynika, że Rafał Trzaskowski uzyskał większe poparcie w miastach, jak również, że im większa liczba mieszkańców – tym poparcie dla zwycięzcy I tury było większe (z wyjątkiem miast powyżej 500 001 mieszkańców, w których poparcie dla Trzaskowskiego było nieco niższe niż w miastach od 200 001 do 500 000 mieszkańców). Karol Nawrocki natomiast – większe poparcie uzyskał na wsiach, a im mniejsza liczba mieszkańców – tym poparcie dla tego kandydata było większe.