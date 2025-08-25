REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci w 2025? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 sierpnia 2025, 07:50
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Emerytura dla matek 4 dzieci 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury – tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nawet jeśli pracowały, ale nie zgromadziły pełnego stażu emerytalnego, mogą liczyć na dopłatę. Sprawdź, ile lat dolicza się za dzieci do emerytury i jak działa świadczenie dla matek 4+ w 2025 roku. Czy dodatek przysługuje również mężczyźnie wychowującemu samotnie dzieci?

rozwiń >

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2025?

Świadczenie przysługuje:

REKLAMA

  • kobiecie, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała (lub tylko wychowała) co najmniej 4 dzieci,
  • mężczyźnie po 65. roku życia, który wychował co najmniej 4 dzieci, bo ich matka zmarła, porzuciła rodzinę lub zaprzestała wychowywania.

Dotyczy to dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci adoptowanych oraz przyjętych w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Dzieci nie doliczają się bezpośrednio do lat pracy, ale spełnienie kryterium wychowania co najmniej czworga dzieci pozwala uzyskać świadczenie równe minimalnej emeryturze – nawet jeśli matka nie wypracowała pełnego stażu (20–25 lat). Przykładowo, jeśli kobieta przepracowała 8 lat, ale wychowała 4 dzieci, może otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Jaki dodatek do emerytury dla matek z czwórką dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2025 roku wynosi tyle, ile minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto miesięcznie. Jeśli matka pobiera już emeryturę lub rentę, ale niższą niż ta kwota, świadczenie jest doliczane do poziomu minimalnej emerytury.

Czy świadczenie przysługuje również osobom pracującym?

Tak. Jeśli kobieta pracowała, ale jej emerytura jest niższa niż najniższa krajowa – świadczenie uzupełniające wyrównuje kwotę do 1878,91 zł. Nie przysługuje ono jednak, jeśli emerytura jest równa lub wyższa niż minimum.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek można pobrać ze strony ZUS lub wypełnić w placówce. Należy dołączyć:

  • numer PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej,
  • akty urodzenia dzieci (jeśli nie zostały zarejestrowane w Polsce),
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Jakie dokumenty potrzebne, aby uzyskać świadczenie?

ZUS może poprosić o:

  • zaświadczeniu o dochodach,
  • informacje o pracy, gospodarstwie rolnym, rencie lub innych źródłach dochodu,
  • dane o miejscu zamieszkania i długości pobytu w Polsce po ukończeniu 16. roku życia.

Kiedy wypłacane jest świadczenie?

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję – ale nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Kiedy ZUS odmówi wypłaty świadczenia za 4 dzieci?

Świadczenie nie przysługuje:

  • osobom, które pobierają emeryturę/rentę równą lub wyższą niż minimalna,
  • osobom przebywającym w zakładzie karnym (chyba że odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego),
  • osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub porzuciły dzieci.

Co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Możesz:

  • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni,
  • wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni,
  • złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jeśli decyzję wydał oddział ZUS.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1051)

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 – mało znane świadczenia i ulgi
25 sie 2025

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to nie tylko prawo do pracy w szczególnych warunkach czy dodatkowe dni urlopu. W 2025 roku osobom z tym orzeczeniem przysługuje szereg mniej znanych świadczeń, od dopłat z PFRON i ulg podatkowych po dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i program asystenta osobistego. Warto wiedzieć, z jakiego wsparcia możesz skorzystać, bo wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z pełni dostępnych praw.
Świadczenia alimentacyjne. MRPiPS zapowiada ważną zmianę
25 sie 2025

Wprawdzie kryterium dochodowe pozostanie, ale ma podlegać corocznej waloryzacji. Aktualnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmienia się raz na trzy lata.
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany zasad ortografii. Co się zmieni?
25 sie 2025

10 maja 2024 r. Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydała komunikat, w którym poinformowała o uchwalonych zmianach dotyczących zasad ortografii. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.
Prezydencka propozycja zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci dzieli opinię publiczną
25 sie 2025

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego wprowadzenia zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką dzieci i dochodem do 140 tys. zł budzi wyraźne podziały w społeczeństwie. Według sondażu, popiera ją 47,5 proc. ankietowanych, a przeciwko jest 47,9 proc., reszta nie ma zdania.

REKLAMA

Nawet 6,3 tys. zł miesięcznie dla studentów tych uczelni. MON już uszczelnia przepisy!
25 sie 2025

Studia wojskowe kuszą wysokim uposażeniem już od pierwszego roku, jednak atrakcyjny system sprzyja nadużyciom. MON wprowadza zmiany i uszczelnia przepisy, by ograniczyć rezygnacje studentów-żołnierzy oraz straty dla budżetu państwa.
Polacy na finansowej minie. Najniższe oszczędności w Europie mogą zablokować naszą przyszłość
25 sie 2025

Czy wiesz, że aż co dziesiąty Polak nie ma żadnych oszczędności, a nasze gospodarstwa domowe odkładają dwa razy mniej niż Niemcy czy Czesi? Eksperci biją na alarm: brak poduszki finansowej to nie tylko ryzyko życia „od wypłaty do wypłaty”, ale też poważne zagrożenie dla rozwoju całej gospodarki. Bez edukacji finansowej i umiejętności ochrony pieniędzy przed cyberzagrożeniami Polska może utknąć w miejscu.
Nowy podatek za przelot samolotem od 1 listopada 2025 r. Podróż w obie strony będzie kosztowała każdego Polaka dodatkowe 300 zł
25 sie 2025

Od 1 listopada 2025 r. za przelot samolotem do Tanzanii (czyli również do popularnego wśród turystów Zanzibaru), a po zakończonej podróży - z powrotem do Polski, każdy odwiedzający ten kraj, będzie musiał zapłacić dodatkowe 90 dolarów. Wszystko za sprawą wprowadzanego przez władze Tanzanii, nowego podatku lotniczego.
500 plus dla małżeństw i niezwykłe jubileusze! Czy najstarsze pary w Polsce doczekają się gratyfikacji?
25 sie 2025

„500 plus dla małżeństw” – tak w skrócie określa się projekt jubileuszowej gratyfikacji, która ma nagradzać pary z wyjątkowo długim stażem. W Polsce nie brakuje małżeństw obchodzących złote, diamentowe czy brylantowe gody, a dziś znamy nawet parę, która wspólnie przeżyła 79 lat! Czy nowe świadczenie finansowe – od 5000 do 8000 zł – stanie się formą docenienia ich miłości i wytrwałości?

REKLAMA

KGP: 110 522 interwencji, 469 wypadków drogowych, 32 ofiary śmiertelne. [Podsumowanie tygodnia]
25 sie 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 110 522 interwencji. Byli wzywani do 469 wypadków drogowych.
ZUS zażąda zwrotu emerytur z ostatnich trzech lat! Wszystko przez zmianę w przepisach
25 sie 2025

Zmiana, która ma ułatwić życie emerytom i rencistom, dla wielu z nich okaże się bardzo kosztowna? Chodzi o zniesienie obowiązku zgłaszania do ZUS informacji o zarobkach tych, którzy dorabiają do emerytury lub renty. Brzmi dobrze? Niekoniecznie. Bo nowy system pozwoli ZUS-owi szybciej i sprawniej wykrywać przekroczenia tak zwanych limitów dorabiania. A jeśli okaże się, że senior zarobił za dużo, instytucja będzie mogła nie tylko wstrzymać wypłatę świadczenia, ale też… zażądać zwrotu pieniędzy nawet za ostatnie trzy lata.

REKLAMA