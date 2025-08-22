REKLAMA

Ponad 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają we wrześniu

Ponad 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają we wrześniu

22 sierpnia 2025, 06:25
Maja Retman
Maja Retman
To realne pieniądze, które dają szansę na odmianę. Kolejne wypłaty ruszają już 2 września.
Ponad 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszają we wrześniu
Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, a przelew może sięgać nawet ponad 4 tysiące złotych. Po latach próśb i apeli w polskim systemie społecznym wreszcie zostało wprowadzone świadczenie wspierające, program finansowy skierowany do dorosłych z niepełnosprawnościami, potrzebujących codziennego wsparcia. To realne pieniądze, które dają szansę na odmianę. Kolejne wypłaty ruszają już 2 września.

Bez progu dochodowego, za to z realnym wsparciem

Najważniejsze? To nie jest świadczenie uzależnione od dochodów. A jego wysokość może sięgać nawet 4133 złotych miesięcznie. Nowe wypłaty startują już 2 września — dla wielu rodzin to konkretna wiadomość, na którą długo czekali.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające

Świadczenie skierowane jest do tych którzy ukończyli 18 lat i mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Kluczowe jest to, by potrzebowali stałej lub długoterminowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Mowa o najbardziej podstawowych czynnościach życiowych. Program ma charakter elastyczny: wysokość świadczenia zależy od indywidualnej oceny potrzeb. Proporcjonalność zamiast sztywnych progów? W końcu.

Ile można dostać? Liczby, które robią różnicę

Wysokość świadczenia powiązano z aktualną kwotą renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2025 roku wynosi 1878,91 zł. W zależności od oceny potrzeby wsparcia, osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać świadczenie w wysokości od 751,56 zł przy najniższym poziomie punktowym (70–74), przez kolejne progi: 1127,35 zł (75–79 punktów), 1503,13 zł (80–84 punkty), 2254,69 zł (85–89 punktów), 3382,04 zł (90–94 punkty), aż do maksymalnej kwoty 4133,60 zł miesięcznie przy najwyższej ocenie w przedziale 95–100 punktów. To już nie „zasiłek” – to realna forma samodzielności i większego wyboru.

Jak zdobyć świadczenie? Dwa kroki do celu

Procedura przyznawania świadczenia składa się z dwóch etapów. Najpierw trzeba złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który ocenia poziom potrzeby wsparcia i przyznaje punkty w skali od 70 do 100. Następnie, posiadając już decyzję WZON, można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wspierającego. Całość można załatwić elektronicznie przez platformę PUE ZUS lub tradycyjnie — papierowo, w placówce.

Kto może się ubiegać o świadczenie wspierające

Do programu kwalifikują się osoby, które spełniają podstawowe warunki: ukończyły 18 lat, otrzymały odpowiednią liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia, są obywatelami Polski lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej bądź Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W przypadku osób spoza tych obszarów konieczny jest legalny pobyt w Polsce oraz dostęp do krajowego rynku pracy. Równie ważne jest, by osoba zamieszkiwała na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

Świadczenie wspierające. Terminy wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenia wspierające co miesiąc, w jednym z dziesięciu ustalonych terminów: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca. Termin przypisywany jest automatycznie przy przyznaniu świadczenia i nie zmienia się przez cały okres jego pobierania. Jeśli wyznaczony dzień wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, ZUS wypłaca świadczenie wcześniej — zazwyczaj w ostatni dzień roboczy przed terminem. Środki przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta, co jest szczególnie istotne dla osób z ograniczoną mobilnością i zapewnia komfort oraz terminowość.

Co dalej? Eksperci widzą jeszcze sporo do poprawy

Specjaliści podkreślają, że wprowadzenie świadczenia wspierającego to krok w dobrą stronę, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Szczególnie istotne jest uproszczenie procesu orzeczniczego, który wciąż bywa czasochłonny i skomplikowany. Eksperci zwracają także uwagę na potrzebę lepszej koordynacji różnych form pomocy i stworzenia spójnego, kompleksowego systemu wsparcia, który odpowiadałby na całościowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenie to nie wszystko – ale to bardzo dużo

Dla wielu rodzin te pieniądze to nie luksus — to konkretne wydatki na rehabilitację, zakup leków, specjalistyczny sprzęt medyczny, dostosowanie mieszkania czy zatrudnienie asystenta osobistego. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to także szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie społeczne.

Warto zacząć już dziś

Świadczenie wspierające podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego realna wartość będzie utrzymywana mimo zmieniających się warunków ekonomicznych. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie procedury — począwszy od wniosku do WZON o ocenę potrzeby wsparcia, aż po złożenie wniosku do ZUS. Każdy dzień zwłoki to czas bez pomocy, która naprawdę może zmienić życie.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

