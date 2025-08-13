REKLAMA

Mało kto o tym wie, ale na PPK można zyskać ponad 1200 zł rocznie. Z czego to wynika? Jak to zrobić?

Mało kto o tym wie, ale na PPK można zyskać ponad 1200 zł rocznie. Z czego to wynika? Jak to zrobić?

13 sierpnia 2025, 09:05
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe
Mało kto o tym wie, ale na PPK można zyskać ponad 1200 zł rocznie. Z czego to wynika? Jak to zrobić?
Pracownicze Plany Kapitałowe są wyjątkowo korzystne dla osób z niższymi dochodami, choć niewiele z nich ma tego świadomość. Zarabiając poniżej 5599 zł brutto, można obniżyć własną składkę, nie tracąc przy tym pełnych dopłat od pracodawcy i państwa, dlatego rezygnacja z programu jest nieopłacalna. Oto szczegóły.

Ukryty atut PPK, o którym mało kto wie. Jak pracownicy z niższymi dochodami mogą sporo zyskać?

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) istnieje mało znane, lecz niezwykle korzystne rozwiązanie, dedykowane osobom o niższych zarobkach. Pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie brutto nie przekracza 120 proc. aktualnej płacy minimalnej (co obecnie odpowiada kwocie 5599 zł), mają prawo do znaczącego obniżenia swojej comiesięcznej składki, nawet do symbolicznego poziomu 0,5 proc. pensji.

W praktyce oznacza to, że pracownik osiągający dochód na granicy tego limitu może ograniczyć swój wkład do 25 złotych miesięcznie. Co najważniejsze, taka redukcja nie powoduje utraty żadnych innych korzyści systemowych – w tym pełnej wpłaty od pracodawcy i rocznej dopłaty od państwa. Ta opcja jest idealna dla osób, które starają się maksymalizować swój bieżący dochód netto, a jednocześnie nie chcą całkowicie rezygnować z budowania kapitału na przyszłość.

PPK. Mechanizm finansowy i skala korzyści

Aby w pełni zrozumieć atrakcyjność tego rozwiązania, warto porównać je ze standardowymi warunkami:

  • Standardowo: Uczestnik PPK wpłaca 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto (przy 5599 zł byłoby to 112 zł), a pracodawca dokłada od siebie 1,5 proc. (około 84 zł).
  • Przy obniżonej składce: Pracownik wpłaca zaledwie 0,5 proc. (czyli 25 zł), ale pracodawca wciąż jest zobowiązany do przekazania pełnej składki w wysokości 75 zł miesięcznie.

Dodatkowo, każdy uczestnik programu, bez względu na wysokość swoich wpłat, kwalifikuje się do rocznej dopłaty od państwa w kwocie 240 zł. Roczny bilans zysków dla osoby korzystającej z obniżonej stawki wygląda następująco:

  • Koszt własny: 300 zł (25 zł x 12 miesięcy),
  • Zysk od pracodawcy: 900 zł (75 zł x 12 miesięcy),
  • Zysk od państwa: 240 zł,
  • Łączny zysk roczny: 1140 zł przy inwestycji zaledwie 300 zł.

Dla osób o najniższych dochodach stanowi to formę dodatkowego wynagrodzenia, gdzie efektywna roczna stopa zwrotu z własnych środków przekracza 300 proc.

Dlaczego tak niewiele osób korzysta z PPK?

Mimo tak oczywistych zalet finansowych, z przywileju obniżenia składki korzysta zaledwie kilka tysięcy osób z blisko 4 milionów uczestników PPK. W 2024 roku liczba ta wynosiła średnio 3,4 tysiąca miesięcznie. Główne przyczyny tak niskiej popularności to:

  • Brak wiedzy: Dominującym problemem jest niska świadomość istnienia tej możliwości oraz niezrozumienie płynących z niej korzyści finansowych.
  • Czynniki zewnętrzne: W niektórych przypadkach pracownicy mogą być zniechęcani do udziału w programie przez pracodawców, zwłaszcza w mniejszych firmach.
  • Priorytety finansowe: Część osób, kierując się potrzebą natychmiastowego zwiększenia dochodu "na rękę", decyduje się na całkowitą rezygnację, nie wiedząc o alternatywie.

Jak obniżyć składkę na PPK?

Proces zmiany wysokości składki jest maksymalnie uproszczony. Pracownik musi jedynie złożyć u swojego pracodawcy pisemną deklarację dotyczącą finansowania wpłat podstawowych. W dokumencie tym wskazuje nową, wybraną przez siebie stawkę procentową (w przedziale od 0,5 proc. do 2 proc.). Zmiana wchodzi w życie od miesiąca następującego po złożeniu deklaracji i można jej dokonać w dowolnym momencie.

PPK. Perspektywa długoterminowa i elastyczność systemu

Chociaż natychmiastowe korzyści finansowe są głównym argumentem, nie należy zapominać o długofalowym celu PPK, jakim jest budowanie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Eksperci i związki zawodowe (m.in. OPZZ) podkreślają, że PPK staje się coraz ważniejszym uzupełnieniem świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego. Rosnące zaufanie do programu potwierdza fakt, że Polacy zgromadzili w nim już 37 miliardów złotych. Dodatkowym atutem jest elastyczność – środki z PPK można wypłacić w dowolnym momencie, co dla osób o niższych dochodach może stanowić cenną poduszkę finansową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych, nawet jeśli wiąże się to z częściową utratą bonusów.

Źródło: INFOR
