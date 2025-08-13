Emerytury czerwcowe. Jest przełom! Rząd zatwierdził projekt ustawy. A to oznacza wyższe świadczenia dla tysięcy emerytów i rencistów

Rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczący emerytur czerwcowych. Dzięki niemu, osoby które przeszły na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu w latach 2009-2019, otrzymają wyższe świadczenia. Nowe przepisy mają również wyrównać zasady waloryzacji. Oto szczegóły.

Koniec z niesprawiedliwością dla emerytów czerwcowych

Rząd zatwierdził projekt ustawy, który ma naprawić historyczną niesprawiedliwość dotyczącą sposobu obliczania emerytur dla osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019. Jak podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka, celem jest traktowanie wszystkich świadczeniobiorców jednakowo, eliminując poczucie nierówności.

To już pewne! Wyższe świadczenia dla tysięcy emerytów i rencistów

Projekt ustawy ma zrównać sytuację około 100 tysięcy emerytów i osób pobierających renty rodzinne, które urodziły się po 1948 roku i przeszły na świadczenie w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem. W ich przypadku, przy obliczaniu emerytury brano pod uwagę waloryzację roczną zamiast kwartalnej, co skutkowało przyznawaniem niższych świadczeń. Nowa metoda obliczania kwartalnych wskaźników waloryzacji składek i kapitału początkowego ma zniwelować sezonowość i tym samym wyeliminować korzystniejsze lub mniej korzystne miesiące przechodzenia na emeryturę. W praktyce oznacza to, że osoby, które do tej pory pobierały zaniżone emerytury z powodu przejścia na świadczenie w czerwcu, mogą spodziewać się podwyżek.

Emerytury czerwcowe. Jak będą naliczane nowe zasady?