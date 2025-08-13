REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytury czerwcowe. Jest przełom! Rząd zatwierdził projekt ustawy. A to oznacza wyższe świadczenia dla tysięcy emerytów i rencistów

Emerytury czerwcowe. Jest przełom! Rząd zatwierdził projekt ustawy. A to oznacza wyższe świadczenia dla tysięcy emerytów i rencistów

13 sierpnia 2025, 08:51
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, emerytury, emerytura
Jest przełom w sprawie emerytur czerwcowych! Rząd zatwierdził projekt ustawy. A to oznacza wyższe świadczenia dla tysięcy emerytów i rencistów
Perfect Wave
Shutterstock

Rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczący emerytur czerwcowych. Dzięki niemu, osoby które przeszły na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu w latach 2009-2019, otrzymają wyższe świadczenia. Nowe przepisy mają również wyrównać zasady waloryzacji. Oto szczegóły.

Koniec z niesprawiedliwością dla emerytów czerwcowych

Rząd zatwierdził projekt ustawy, który ma naprawić historyczną niesprawiedliwość dotyczącą sposobu obliczania emerytur dla osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019. Jak podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka, celem jest traktowanie wszystkich świadczeniobiorców jednakowo, eliminując poczucie nierówności.

To już pewne! Wyższe świadczenia dla tysięcy emerytów i rencistów

Projekt ustawy ma zrównać sytuację około 100 tysięcy emerytów i osób pobierających renty rodzinne, które urodziły się po 1948 roku i przeszły na świadczenie w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem. W ich przypadku, przy obliczaniu emerytury brano pod uwagę waloryzację roczną zamiast kwartalnej, co skutkowało przyznawaniem niższych świadczeń. Nowa metoda obliczania kwartalnych wskaźników waloryzacji składek i kapitału początkowego ma zniwelować sezonowość i tym samym wyeliminować korzystniejsze lub mniej korzystne miesiące przechodzenia na emeryturę. W praktyce oznacza to, że osoby, które do tej pory pobierały zaniżone emerytury z powodu przejścia na świadczenie w czerwcu, mogą spodziewać się podwyżek.

Emerytury czerwcowe. Jak będą naliczane nowe zasady?

Zmiany polegają na tym, że w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku (w latach 2009-2019), waloryzacja kapitału początkowego i składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego będzie odbywać się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeśli będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Należy jednak zaznaczyć, że rząd nie przewiduje wyrównania za cały okres wcześniejszego zaniżenia świadczeń. Wyrównanie ma obejmować okres od lipca 2025 roku do momentu faktycznego przeliczenia emerytury, czyli maksymalnie do sześciu miesięcy. Opóźnienie wejścia w życie przepisów uniemożliwia pełniejsze zadośćuczynienie za minione lata.

Źródło: INFOR
Infor.pl
