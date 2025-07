Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Związki zawodowe nauczycieli ostro sprzeciwiają się planom Ministerstwa Edukacji Narodowej, które chce dopuścić osoby bez kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia wszystkich zajęć w przedszkolach. Związkowcy alarmują, że to groźne dla jakości edukacji, bezpieczeństwa dzieci i prestiżu zawodu nauczyciela. Mimo protestów środowiska, projekt zyskał poparcie rządu i trafił do konsultacji publicznych.