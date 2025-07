Czego nie wolno robić na plaży? Lista 9 przykładów!

rozwiń >

Pomysłów na zaburzanie porządku przy plażowaniu może być w zasadzie tyle, ile samych plażowiczów. Zwłaszcza budzące się pod wpływem alkoholu wyobraźnia i brawura mogą podsuwać głupie pomysły. Można jednak wytypować najczęstsze przykłady naruszeń, które prezentuje poniższa lista.

1. Spożywanie alkoholu

Przepisem prawnym, który zabrania spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi on o tym, że „zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. Wysokość mandatu za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym wynosi aktualnie 100 zł i wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Często regulamin plaży zawiera zapis, że na plażę nie mogą wkraczać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających. Pamiętajmy również, że dzieci mogą bawić się w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłego, zaś ci powinni być trzeźwi. Upojenie alkoholowe może zwrócić uwagę innych wczasowiczów, a po zgłoszeniu tego na Policję, sprawa może mieć poważne konsekwencje na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego.

2. Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych

Tzw. ustawa antynikotynowa, czyli ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, nie wprowadza wprost zakazu palenia na plaży. Jednakże, zgodnie z art. 5 ust. 4 tej ustawy, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego i pary z papierosów elektronicznych. Co za tym idzie, dana plaża może być objęta zakazem palenia, jeśli zostanie wydana uchwała w tym przedmiocie. Trzeba zatem uważnie rozglądnąć się czy nie widnieje znak zakazu palenia, który w takiej sytuacji powinien być w widocznym miejscu umieszczony przy wejściu na plażę. Jeśli zakaz jest, to taki papieros może nad drogo kosztować. Zgodnie bowiem z art. 54 Kodeksu wykroczeń, kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

3. Zaśmiecanie plaży

Dotyczy to wszelkich przedmiotów. Najczęstsze to oczywiście opakowania po jedzeniu, butelki i niedopałki papierosów. Należy wspomnieć, że należy usuwać wszelkie szkło z plaży – warto to zrobić nawet po kimś innym. Rozbite szkło ukryte w piasku stanowi bowiem duże zagrożenie, dlatego warto być czujnym i usuwać je, choćby nie należało do nas. Zgodnie z art. 145 § 1 Kodeksu wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych. Wchodząc na plażę, warto upewnić się, czy nie obowiązuje na niej zakaz wnoszenia szklanych przedmiotów, a jest on bardzo częsty. W takiej sytuacji przyniesienie soku w szklanej butelce może skutkować mandatem.

4. Rozpalanie ogniska

Chcąc rozpalić ognisko na plaży, potrzebujemy do tego zgody dyrektora urzędu morskiego. Jak stanowi art. 60c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, rozpalenie ogniska bez uprzedniej wspomnianej zgody, podlega karze grzywny. Jeśli chodzi o rozpalanie grilla, to o ile nie ma na to zakazu ustawowego, może ono zakłócać spokój innych wypoczywających i może zostać uznane za stwarzanie niebezpieczeństwa pożarowego, a w konsekwencji skutkować mandatem.

5. Nieobyczajne wybryki

Istnieje przepis art. 140 Kodeksu wykroczeń, który stanowi o tym, że: „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Co będzie takim wybrykiem? Uprawianie seksu na plaży, obsceniczne gesty, obnażanie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym, a także opalanie się topless lub całkowicie nago. W Polsce z jednej strony nie obowiązuje zakaz opalania się nago, ani topless, jednak jeśli zgłosi ten fakt ktoś z innych plażowiczów, to możemy odpowiedzieć karnie, właśnie ze wskazanego wyżej przepisu. Są miejsca przeznaczone dla nudystów, dlatego warto wcześniej zrobić rozeznanie w tej kwestii, jeśli nam na tym bardzo zależy.

6. Prowadzenie działalności handlowej

Bez uzyskania stosownej zgody, nie wolno nam niczego sprzedawać, ani prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Bez tego zakazu, plaże stanowiłyby jeden wielki kiermasz, zakłócający wypoczynek plażowiczów. Ponadto, sprzedaż niesprawdzonych produktów, może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Uzyskania pozwolenia wymaga zatem wszelka działalność handlowa prowadzona w przestrzeni publicznej – w tym także na plaży. Wniosek o wydanie zezwolenia na handel składa się w lokalnym urzędzie gminy.

7. Rozbijanie namiotu na plaży

Rozstawienie namiotu chroniącego przed słońcem w ciągu dnia na plaży jest dozwolone. Sytuacja inaczej wygląda w nocy – wówczas rozbicie namiotu skutkuje nałożeniem mandatu. Co ciekawe, dopuszczalne jest spanie na plaży na kocu, ręczniku, czy w śpiworze, jednak nie w namiocie. Jeśli komuś bardzo zależy, może zawnioskować o wydanie zgody na nocowanie na plaży pod namiotem do właściwego miejscowo Urzędu Morskiego. Niestety, w praktyce trudno otrzymać taką zgodę, gdyż władze najczęściej utrzymują, że dość jest miejsc do tego przeznaczonych, takich jak pola namiotowe, kempingi, czy obozowiska.

8. Niszczenie wydm

Zanim wybierzemy drogę na plażę na skróty, zastanówmy się kilka razy. W Polsce surowo jest przestrzegany zakaz uszkadzania wydm i nadmorskiej roślinności. Cała tzw. strefa pasa nadbrzeżnego podlega ochronie. Wydmy mają za zadanie chronić brzeg przed wpływem, jakie morze wywiera na plażę i znajdujący się za nim obszar lądu. Zgodnie z art. 81 Kodeksu wykroczeń, kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Zakaz ten obejmuje nie tylko wchodzenie na wydmy, ale także załatwianie potrzeb fizjologicznych w takich miejscach.

9. Wjeżdżanie na plażę pojazdami mechanicznymi

Choć na większości plaż przejazd pojazdów jest raczej fizycznie niemożliwy, to warto pamiętać, że wszelkie samochody, quady, czy motocykle są na plaży zabronione. Zakaz nie obejmuje oczywiście uprawnionych służb. Zakaz ten ma na celu stworzenie przestrzeni niezbędnej dla ewentualnych służb ratunkowych, ale ma też znaczenie dla ochrony środowiska.

Podsumowanie

Powyższe zakazy to jedynie katalog otwarty zachowań karalnych. Należy mieć na uwadze, że bardzo częstym zakazem wynikającym z regulaminu danej plaży jest zakaz przyprowadzania zwierząt na plażę, jak również zakaz ustawiania parawanów, a także zakaz kąpieli w określonych miejscach. Zatem obowiązują nas nie tylko przepisy prawa powszechnego, ale także przepisy lokalne, które powinniśmy sprawdzić przed udaniem się na plażę. Zwłaszcza należy być ostrożnym w kwestii przyprowadzania zwierząt – może się okazać, że zaplanowana przez nas w morzu kąpiel z czworonogiem, zakończy się koniecznością pozostawienia go w miejscu noclegowym.