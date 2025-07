Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Auto elektryczne za ułamek ceny brzmi kusząco, prawda? To gorący temat, szczególnie gdy rząd obiecuje nawet 40 000 zł w programie NaszEauto 2025. Jednak zanim zaczniesz planować zakup nowego EV, warto wiedzieć jedno: to nie zniżka przy kasie, tylko refundacja. Oznacza to, że najpierw musisz wyłożyć własne pieniądze – i to niemało. Co więcej, do tej pory wypłacono zaledwie 63 dopłaty, mimo tysięcy złożonych wniosków! Kto więc realnie zyska na tym programie, a kto tylko pomarzy o elektryku za ułamek ceny?