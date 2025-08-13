300 plus z programu "Dobry Start" należy się także dorosłym. Nie tylko uczniowie mogą otrzymać te pieniądze

Popularnie nazywany program "300 plus", oficjalnie "Dobry start", zapewnia polskim uczniom wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na początku roku szkolnego. Celem programu jest pokrycie kosztów związanych z edukacją, głównie dla najmłodszych. Istnieje jednak możliwość, aby ze świadczenia skorzystały również osoby dorosłe.

300 plus, formalnie znany jako program "Dobry Start", to inicjatywa wspierająca finansowo polskich uczniów, którą ustawodawcy określają mianem "inwestycji w edukację polskich dzieci". Program cieszy się dużym zainteresowaniem – w ubiegłym roku, zaledwie dwa tygodnie po uruchomieniu naboru, ZUS otrzymał 1,5 miliona wniosków. Do 22 lipca 2024 roku (trzy tygodnie po starcie) wypłacono świadczenia dla blisko 200 tysięcy dzieci, a do końca lipca tego samego roku łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła 360 milionów złotych, trafiając do 1,2 miliona dzieci.

Terminy składania wniosków o 300 plus w 2025 roku

Zazwyczaj świadczenie w ramach programu 300 plus wypłacane jest na początku roku szkolnego. Aby otrzymać jednorazową kwotę 300 zł jak najszybciej, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie. ZUS otwiera możliwość składania wniosków 1 lipca, a nabór trwa do 30 listopada 2025 roku.

Kto może otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną?

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko, które uczy się w szkole i nie ukończyło 20 lat. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością, limit wieku jest wyższy i wynosi 24 lata. Oznacza to, że wsparcie finansowe mogą otrzymać zarówno uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej, jak i licealiści czy uczniowie technikum. Ważne jest, aby pamiętać, że program 300 plus nie obejmuje studentów uczelni wyższych ani przedszkolaków , ponieważ polskie prawo nie kwalifikuje przedszkoli i uczelni jako szkół w kontekście tego programu.

300 zł dla dorosłych uczniów

Rozporządzenie z 2019 roku rozszerzyło grono beneficjentów programu "Dobry Start", włączając w nie również uczniów szkół policealnych oraz uczęszczających do szkół dla dorosłych. Kluczowym warunkiem jest spełnienie kryteriów wiekowych. Przykładowo, 19-letni student nie otrzyma wsparcia z 300 plus, ale 23-letni uczeń z niepełnosprawnością, uczęszczający do szkoły dla dorosłych, już tak.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Program 300 plus nie wymaga spełnienia kryteriów dochodowych. Wniosek o świadczenie składa się wyłącznie drogą elektroniczną - nie ma możliwości złożenia go w formie papierowej. Dostępne są cztery ścieżki elektroniczne:

portal Emp@tia,

eZUS (dawniej PUE ZUS),

aplikacja mZUS,

bankowość elektroniczna.

Kiedy następuje wypłata 300 plus?

Mimo że wnioski o 300 plus można składać do 30 listopada, program działa na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 września. Często jednak pieniądze są wypłacane już w wakacje, jeśli wniosek zostanie złożony odpowiednio wcześnie. Osoby, które złożą wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, mogą czekać na wypłatę nawet do dwóch miesięcy. W skrajnych przypadkach, wniosek złożony w listopadzie może skutkować otrzymaniem środków dopiero w styczniu 2026 roku.