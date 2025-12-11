REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz taki dowód osobisty? Nie wyrzucaj go! Może zapewnić Ci wyższą emeryturę. Świadczenie nawet kilkaset złotych wyższe

Masz taki dowód osobisty? Nie wyrzucaj go! Może zapewnić Ci wyższą emeryturę. Świadczenie nawet kilkaset złotych wyższe

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 14:38
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Masz taki dowód osobisty? Nie wyrzucaj go! Może zapewnić Ci wyższą emeryturę. Świadczenie nawet kilkaset złotych wyższe
Mimo że stare dowody osobiste często traktowane są jako zwykłe pamiątki, to mało kto wie, że ich posiadanie może przynieść konkretne korzyści. W niektórych przypadkach mogą one stanowić wartościowe źródło informacji i pomóc zyskać wyższe świadczenie. Jak to możliwe? Oto szczegóły. 

Nie wyrzucaj starego dowodu osobistego! Może zapewnić Ci wyższą emeryturę. Nawet kilkaset złotych więcej

Choć wydaje się to mało prawdopodobne, stary dowód osobisty może kryć w sobie wartość, o której wielu z nas nie ma pojęcia. Podczas załatwiania formalności w urzędach, ten pozornie niepotrzebny dokument może okazać się niezwykle pomocny. Warto poświęcić chwilę na dokładne przeszukanie swoich rzeczy i odnaleźć stary dowód, zwracając szczególną uwagę na jedną, konkretną informację. 

Jeżeli masz ten dokument, to możesz mieć wyższą emeryturę

Okazuje się, że stary dowód osobisty może mieć wpływ na wysokość twojej przyszłej emerytury. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowości wyliczenia stażu pracy, warto zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stary dokument tożsamości, szczególnie w formie książeczki, może posłużyć jako dodatkowe potwierdzenie okresów zatrudnienia, które nie zostały uwzględnione we wcześniejszych obliczeniach. Dzięki temu istnieje szansa na zwiększenie wysokości świadczenia emerytalnego.

Dzięki tym dokumentom również możesz zwiększyć swoją emeryturę

Posiadanie starego dowodu osobistego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wyższej emerytury. Jednak może on stanowić cenne uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej nasz staż pracy. Należy pamiętać, że nie jest to jedyny dokument, który może spełniać taką rolę. Brak formalnej dokumentacji zatrudnienia nie oznacza braku możliwości jego potwierdzenia. Dowodami pośrednimi mogą być m.in. wpisy w starych dokumentach tożsamości, książeczki zdrowia czy dokumenty świadczące o awansach i zmianach wynagrodzenia.

Wyższa emerytura. Czy to również może pomóc potwierdzić staż pracy?

Czy zeznania świadków mogą być wystarczającym dowodem na potwierdzenie naszego stażu pracy? Zgodnie z wypowiedzią rzecznika ZUS, choć świadectwa osób trzecich mogą potwierdzić fakt wykonywania przez nas pracy, nie są wystarczające do udokumentowania pełnego okresu zatrudnienia. Wynika to z faktu, że zeznania świadków nie zawierają informacji na temat wysokości zarobków, co jest istotnym elementem przy ustalaniu stażu pracy.

Masz taki dowód osobisty? Nie wyrzucaj go! Możesz otrzymać nawet kilkaset złotych wyższą emeryturę - podsumowanie

Jeśli masz w domu stary dowód osobisty, nie wyrzucaj go, ponieważ może on pomóc Ci otrzymać wyższe świadczenie emerytalne. Stary dowód, zwłaszcza w formie książeczki sprzed wprowadzenia plastikowych kart w 2001 roku, może stanowić ważny dokument potwierdzający okresy zatrudnienia lub inne dane nieujęte wcześniej w ZUS, co może zwiększyć wysokość Twojej emerytury. Warto zachować takie dokumenty, bo podczas weryfikacji emerytury ZUS może potrzebować ich do potwierdzenia okresów pracy lub tożsamości. Dodatkowo w 2025 roku wielu Polaków (około 3,3-3,5 mln) musi wymienić swoje dowody osobiste z powodu upływu 10-letniego terminu ważności dokumentu. Nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi grzywną do 5 tys. zł. Dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z wymianą ważnego dowodu. Podsumowując:

  • Nie wyrzucaj starych dowodów osobistych, mogą być potrzebne przy załatwianiu spraw emerytalnych i wpłynąć na wyższą emeryturę.
  • W 2025 roku wymiana dowodu osobistego jest obowiązkowa dla milionów Polaków, szczególnie tych, którzy mają dowód wydany 10 lat temu.
  • Posługiwanie się nieważnym dowodem grozi karą finansową do 5000 zł.

Zachowaj więc stary dowód i sprawdź termin ważności obecnego, by uniknąć kar i ewentualnie zwiększyć świadczenia.

Źródło: INFOR
