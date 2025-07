Znaczny stopień niepełnosprawności – sprawdź, jakie świadczenia z MOPS przysługują w 2025 roku

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2025 roku i jak go uzyskać? Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury? Komu przysługuje to świadczenie i jakie trzeba spełniać kryteria dochodowe? Jakie dokumenty złożyć, by dostać zasiłek stały z pomocy społecznej? Czy można łączyć zasiłek stały z innymi świadczeniami z MOPS? Sprawdź aktualne zasady przyznawania zasiłku stałego, wysokość kryterium dochodowego na 2025 rok oraz zobacz, czy masz prawo do wsparcia finansowego z pomocy społecznej!