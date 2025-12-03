REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lekki stopień niepełnosprawności 2025 - zasiłek z MOPS, przywileje [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 - zasiłek z MOPS, przywileje [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 14:28
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]. Zasiłek z MOPS
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza niewielkie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu oraz pracy zawodowej. Choć osoby z takim orzeczeniem nie potrzebują stałej pomocy innych, mają prawo do ulg, zniżek i wsparcia. Sprawdź, co to znaczy lekki stopień niepełnosprawności, na jakie choroby można go uzyskać i jakie przywileje przysługują w 2025 roku.

rozwiń >

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobom, u których występują niewielkie ograniczenia w zakresie zdolności do wykonywania pracy lub pełnienia ról społecznych. Zazwyczaj osoby te są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień, choć mogą wymagać okresowego wsparcia technicznego, np. w postaci sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych czy okularów.

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Z reguły osoby te mogą wykonywać obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, choć ich prawa pracownicze są dodatkowo chronione.

Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]

Najczęstsze schorzenia, które mogą być podstawą do uzyskania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, to:

  • Przewlekłe choroby układu krążenia – nadciśnienie, początkowe stadia niewydolności serca.
  • Cukrzyca – szczególnie przy trudnościach z kontrolą poziomu cukru, bez powikłań.
  • Choroby narządu ruchu – np. zwyrodnienia stawów, amputacje palców, ograniczona ruchomość kończyn.
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane (w początkowej fazie), padaczka, neuropatie.
  • Wady wzroku i słuchu – znaczące pogorszenie słuchu lub widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  • Zaburzenia psychiczne – łagodna depresja, zaburzenia lękowe, fobie utrudniające funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności może być przyznawany dzieciom, osobom w wieku produkcyjnym, jak również seniorom. Orzeczenie wydawane jest po złożeniu wniosku i odbyciu komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej lista przywilejów jakie przysługują w 2025 roku

REKLAMA

1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności korzystają z ustawowych przywilejów w miejscu pracy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 15 minut dziennie dodatkowej przerwy w pracy –  na odpoczynek lub gimnastykę, wliczana do czasu pracy.
  • maksymalnie 8 godzin dziennie czasu pracy i 40 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (wyjątki dotyczą pilnowania mienia lub gdy pracownik sam wystąpi z wnioskiem i ma zgodę lekarza).
  • Pracodawca musi uwzględnić zgłoszone przez pracownika potrzeby, jeśli są uzasadnione.

2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli:

  • ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania,
  • utrzymują osobę z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw czy usług medycznych. Limit dochodów dla osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu wynosi w 2025 roku 21 371,52 zł.

3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

W 2025 roku przysługują m.in.:

  • Zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – wózki, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny (po spełnieniu kryteriów dochodowych).
  • Ulga paszportowa – 50% zniżki, koszt paszportu 70 zł zamiast 140 zł.
    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dostosowania budynków do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wnioski składa się zgodnie z procedurami PFRON.

4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców

  • 575 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • Refundacja składek ZUS – 30% składek emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.

Ważne: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników będących emerytami lub u pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością.

5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności

Zakres ulg zależy od uchwał lokalnych władz. W wielu miastach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tańszych lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (np. Warszawa – bezpłatne przejazdy dla osób poniżej 26. roku życia z orzeczeniem).

6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek

W 2025 roku można się ubiegać o zasiłek okresowy. Przysługuje on osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie. 

7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych – na poziomie szkolnym i akademickim.
  • Dostosowanie egzaminów – wydłużony czas, zmieniona forma (np. audio), sprzęt wspomagający.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1.Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Komisja w terminie do 14 dni wydaje decyzję. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.

Powiązane
MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 - jakie przywileje w pracy? [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2025 - jakie przywileje w pracy? [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Dofinansowanie z PFRON 2025: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Dofinansowanie z PFRON 2025: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
1500 lub 1900 zł dla każdego, dochód bez znaczenia. Najbliższa wypłata już 19 grudnia
03 gru 2025

Już 20 grudnia będzie najbliższy transfer pieniędzy, które mają wspierać dzietność Polaków. Do kogo trafią pieniądze? Może to być 1500 albo 1900 złotych. Od czego jest uzależniona wysokość przelewanego świadczenia?
Prezydent podpisał ważną ustawę. Te zmiany dotkną wielu z nas - dotyczą płynów do dezynfekcji, środków na komary, środków przeciw pleśni, innej chemii domowej i nie tylko
03 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o produktach biobójczych. Nowe przepisy znacząco ułatwią dostęp do informacji o środowisku i ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą procedur związanych z pozwoleniami na obrót produktami biobójczymi stosowanymi w polskich domach i firmach. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed niemal dekady.
Masz takie prawo jazdy? Za chwilę stanie się nieważne. Dokumenty z lat 1999–2001 tracą ważność błyskawicznie
03 gru 2025

Setki tysięcy kierowców właśnie dowiaduje się, że ich plastikowe prawa jazdy przestaną być ważne wcześniej, niż myśleli. Czas na wymianę jest wyjątkowo krótki, mowa o tygodniach, a nie miesiącach. Najbardziej zagrożone są konkretne roczniki, które lada chwila stracą możliwość legalnej jazdy.
List do władzy w sprawie KSeF w 2026 r. Prof. W. Modzelewski: Dajcie podatnikom możliwość rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF przy wystawianiu i odbieraniu faktur VAT
03 gru 2025

Profesor Witold Modzelewski apeluje do Ministra Finansów i Gospodarki oraz całego rządu, aby w roku 2026 dać wszystkim wystawcom i adresatom faktur VAT możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur przy pomocy KSeF.

REKLAMA

Urlopowe kombinacje Polaków: tylko 48% pracowników korzysta z pełnego urlopu, a dwa tygodnie odpoczynku ma 37% zatrudnionych
03 gru 2025

Z końcem roku wielu pracowników próbuje nadrobić zaległy wypoczynek, ale najnowszy raport enel-med „Łączy nas zdrowie 2025” pokazuje, że Polakom wciąż trudno jest w pełni korzystać z przysługujących im dni wolnych. Tylko co drugi zatrudniony (48%) wykorzystuje cały urlop, co trzeci (34%) nie jest w stanie tego zrobić, a 7% nie odpoczywa w ogóle. Problem dotyczy zwłaszcza dużych firm, gdzie niewykorzystanie urlopu deklaruje 39% pracowników, w mikrofirmach ten odsetek wynosi tylko 24%. Luksusem natomiast w najmniejszych firmach okazuje się regularny 14-dniowy wypoczynek, gdzie tylko 40% pracowników z niego korzysta, w dużych organizacjach 71%. Jednocześnie Polacy jasno sygnalizują, że chcą jeszcze więcej czasu na regenerację: aż 67% badanych chciałoby zwiększenia liczby dni wolnych.

Tysiące emerytów nadal czeka. Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur. Co dalej?
03 gru 2025

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi odroczył wydanie długo oczekiwanego wyroku w sprawie prawa do ponownego przeliczenia tak zwanych emerytur mieszanych. Rozstrzygnięcie, które miało zapaść 2 grudnia, jest bardzo istotne dla tysięcy emerytów. Oto szczegóły.
Komu rząd da podwyżki w 2026 roku, a kogo pominie? Duża grupa pracowników czuje się oszukana
03 gru 2025

Rozmowy o podwyżkach zakończyły się fiaskiem. 2 grudnia przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, resortów finansowych, strona społeczna i pracodawcy. Mimo pełnego składu nie udało się ustalić absolutnie nic. Nie ma porozumienia w sprawie mechanizmu waloryzacji, nie ma terminu podwyżek, a rząd wciąż nie pokazuje żadnych środków na ich sfinansowanie. Związki mówią o poczuciu zdrady i próbie zamrożenia płac kosztem zwykłych pracowników. Rząd odpowiada, że budżet pęka w szwach. Emocje rosną, konflikt narasta, a cały system wchodzi w najbardziej napięty moment od lat.
Rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd ogłasza zmiany, które mają powstrzymać likwidację placówek
03 gru 2025

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który ma pomóc gminom w utrzymaniu małych szkół mimo spadku liczby uczniów. Placówki zyskają nowe funkcje – od opieki nad dziećmi do lat 3 po zajęcia dla seniorów – a samorządy większą elastyczność w organizacji edukacji.

REKLAMA

Podwyżki w wojsku przesądzone: od 6489 zł do 22609 zł dla żołnierzy od 1 stycznia 2026. Oto wyliczenia brutto i netto [TABELA]
03 gru 2025

W 2026 roku polskie wojsko ponownie odczuje wzrost wynagrodzeń. Projekt budżetu państwa na przyszły rok jasno pokazuje, że obronność i bezpieczeństwo narodowe pozostają priorytetem rządu. Planowany wzrost wydatków na wojsko o ponad 13 miliardów złotych oznacza nie tylko większe inwestycje w sprzęt i modernizację armii, ale także wyższe pensje dla żołnierzy zawodowych już od 1 stycznia.
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
03 gru 2025

Barbórka w 2025 roku wypada w czwartek. Choć pracownicy np. z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mają zagwarantowane wypłaty, związkowcy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nadal protestują przeciwko obcięciu świadczeń, mimo że część górników już odebrała swoje roczne nagrody. Oto szczegóły.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA