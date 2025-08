Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Twoje dziecko ma trudności w nauce, nie radzi sobie z emocjami albo zachowuje się inaczej niż rówieśnicy? Może nauczyciel zasugerował diagnozę lub szkoła wymaga opinii z poradni? W takich sytuacjach rodzice często czują się zagubieni. Nie wiedzą, od czego zacząć, gdzie się zgłosić i czy w ogóle ich dziecko kwalifikuje się do jakiejkolwiek pomocy. Z naszego poradnika dowiesz się jak działają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kiedy i z jakiego powodu warto się do nich zgłosić, co można tam załatwić – i jak przygotować się do pierwszej wizyty krok po kroku.