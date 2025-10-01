Lista dodatków do emerytury dla seniorów 80+. Ile wynoszą? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

Osoby, które ukończyły 80 lat, mogą otrzymać dodatki do emerytury. Część z nich przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, a część jest uzależniona od spełnienia określonych warunków. Niektóre z nich są wypłacane automatycznie, a o inne trzeba złożyć wniosek. Oto szczegóły.

rozwiń >

Wśród świadczeń pieniężnych, do których uprawnione są osoby po osiągnięciu 80. roku życia, znajduje się między innymi dodatek pielęgnacyjny. Jego wartość po marcowej aktualizacji (waloryzacji) wynosi obecnie 348,22 zł brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dokonuje wypłaty tego dodatku automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest jednak, aby emeryt nie przebywał w placówce opiekuńczej (takiej jak dom opieki) przez okres dłuższy niż dwa tygodnie (czyli 14 dni) w danym miesiącu kalendarzowym.

REKLAMA

REKLAMA

W kwietniu wszyscy emeryci dostali dodatkowo tak zwaną trzynastą emeryturę. Jej kwota będzie równa najniższej emeryturze, która wynosi 1878,91 zł brutto. Natomiast czternasta emerytura jest uzależniona od wysokości dochodów. Pełną kwotę tego świadczenia otrzymają ci emeryci, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

Osoby posiadające oficjalny status kombatanta mają prawo do dwóch rodzajów świadczeń finansowych. Pierwszym z nich jest dodatek kombatancki, którego aktualna wysokość to 348,22 zł brutto. Drugim świadczeniem jest dodatek kompensacyjny, wynoszący 52,23 zł brutto. Wypłata obu tych dodatków następuje po uprzednim dostarczeniu do ZUS urzędowego dokumentu (zaświadczenia), który potwierdza posiadanie statusu kombatanta i związanych z nim uprawnień.

Ponadto, kombatanci mają możliwość skorzystania z tak zwanego ryczałtu energetycznego. Jest to forma wsparcia finansowego, która ma na celu pokrycie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej oraz cieplnej. Maksymalna miesięczna kwota tego świadczenia wynosi 312,71 zł brutto. Istotną informacją jest fakt, że to świadczenie jest przyznawane kombatantom automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

REKLAMA

Osoby, które w czasie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie, mogą otrzymać dodatek do świadczenia w wysokości 348,22 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Takie samo świadczenie przysługuje byłym żołnierzom, którzy byli przymusowo zatrudniani w przemyśle ciężkim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość świadczeń dla osób deportowanych jest uzależniona od długości ich pobytu na zesłaniu. Najwyższa możliwa kwota to 348,22 zł brutto miesięcznie, a za niepełny miesiąc deportacji wypłacana jest proporcjonalna część tej sumy.

Weterani, którzy w wyniku służby wojskowej doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzymają dodatek w wysokości 14,07 zł miesięcznie za każdy procent tego uszczerbku. Decyzję o przyznaniu tego dodatku podejmuje Wojskowe Biuro Emerytalne lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.