Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Aplikacja mObywatel ułatwi Ci codzienne sprawy

Od 30 lipca 2025 r. osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z cyfrowej wersji legitymacji w aplikacji mObywatel. To ułatwienie także dla rodziców i opiekunów. Cyfrowa legitymacja osoby z niepełnosprawnością to kolejny krok w stronę nowoczesnych, dostępnych usług publicznych. Od teraz możesz ją mieć zawsze przy sobie, w swoim telefonie. Co więcej, dokument może być dostępny również dla Twojego opiekuna. Sprawdź, jak ją dodać, co daje i kto może z niej skorzystać.