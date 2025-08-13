REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym wie niewielu. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności

Dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym wie niewielu. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności

13 sierpnia 2025, 14:20
[Data aktualizacji 14 sierpnia 2025, 09:05]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, zasiłek, zasiłek okresowy
Dodatkowe wsparcie finansowe po utracie pracy, o którym wie niewielu. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to można otrzymać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności
Shutterstock

Osoby, które straciły pracę, często nie zdają sobie sprawy, że oprócz zasiłku dla bezrobotnych mogą starać się o dodatkową pomoc finansową z opieki społecznej - zasiłek okresowy. Aby ją otrzymać, muszą jednak spełnić określone kryteria. Kto więc kwalifikuje się do otrzymania zasiłku po utracie zatrudnienia? Oto szczegóły.

Zasiłek okresowy po utracie pracy: dla kogo i na jakich zasadach?

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne przyznawane w Polsce na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Przysługuje w szczególności osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury). Zasiłek okresowy może być przyznany: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego (w 2025 roku jest to 1010 zł); rodzinie, której dochód jest niższy od kwoty otrzymywanej przez pomnożenie kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w 2025 roku 823 zł na osobę).

Zasiłek okresowy - nowe kryteria dochodowe na 2025 rok

Od 1 stycznia 2025 roku limity dochodowe, uprawniające do zasiłku okresowego, zostały podniesione:

  • Osoba samotna: miesięczny dochód nie może przekroczyć 1010 zł.
  • Osoba w rodzinie: dochód na jedną osobę nie może być wyższy niż 823 zł miesięcznie.

Jeśli dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie mieści się w tych limitach, można ubiegać się o zasiłek okresowy. Stanowi on wsparcie dla osób, które straciły pracę i nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub już go wyczerpały, a ich dochód spadł poniżej ustalonego minimum. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie – trzeba złożyć odpowiedni wniosek i spełnić wszystkie wymogi.

Jak obliczana jest wysokość zasiłku okresowego?

Wysokość zasiłku okresowego jest ustalana indywidualnie i zależy od dochodów wnioskodawcy:

  • Osoba samotna: kwota zasiłku to różnica między dochodem a kryterium dochodowym (1010 zł). Pamiętaj jednak, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, czyli 823 zł.
  • Rodzina: zasiłek to różnica między sumą dochodów wszystkich członków a łącznym kryterium dochodowym dla całej rodziny (823 zł pomnożone przez liczbę osób w rodzinie).

Minimalna kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium a dochodem, przy czym świadczenie nie może być niższe niż 20 zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek okresowy?

Wniosek o zasiłek okresowy należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej (GOPS lub MOPS) odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub online. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, takie jak:

  • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną lub społeczną, jeśli jest to istotne.
  • Inne dokumenty, które pomogą ocenić sytuację życiową, np. rachunki czy umowy najmu.

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi obowiązkowy wywiad środowiskowy, aby ocenić sytuację i podjąć decyzję o przyznaniu świadczenia. Zasiłek okresowy może być przyznany na określony czas, zależny od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby ubiegającej się.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

