To trzeba sprawdzić właśnie teraz, przed końcem roku. Jeśli nie, w rocznym rozliczeniu możesz stracić ponad 7000,00 zł. Dlaczego?

Przełom roku to moment, w którym przedsiębiorców obciąża wiele specyficznych obowiązków. Dotyczą podatków, ubezpieczeń społecznych i wielu innych kwestii. Niektóre z nich mają jedynie charakter porządkowy, jednak od innych zależą kwestie finansowe.

Wysokość składki zależy od wysokości przychodu

Wysokość przychodu osiąganego w trakcie roku jest istotna nie tylko w kontekście tego, ile podatku trzeba będzie zapłacić. Dla osób, które zdecydowały się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma ona znaczenie również w kontekście składki zdrowotnej. Jej wysokość jest bowiem w przypadku tych podatników uzależniona właśnie od wysokości przychodów, które osiągają. Możemy w tym przypadku wyróżnić trzy progi:

- do 60 000 zł przychodu – składka w wysokości 461,66 zł miesięcznie (5539,92 zł za rok),

- powyżej 60 000 zł, ale poniżej 300 000 zł przychodu – składka w wysokości 769,43 zł miesięcznie (9233,16 zł za rok),

- powyżej 300 000 zł przychodu – składka w wysokości 1384,97 zł miesięcznie (16 619,64 zł za rok).

Część podatników może w trakcie roku korzystać z możliwości opłacania składki w sposób uproszczony. Dlaczego nie dotyczy to wszystkich podatników opodatkowanych w tej formie? Bo jednym z warunków, który trzeba spełnić jest prowadzenie działalności przez cały poprzedni rok kalendarzowy. Pozostałe warunki to oczywiście rozliczanie w bieżącym roku przychodów z działalności na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskiwanie przez cały poprzedni rok kalendarzowy przychodów opodatkowanych skalą podatkową, podatkiem liniowym (w tym również IP BOX) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W rocznym rozliczeniu można stracić ponad 7000,00 zł

Na czym polega wskazane uproszczenie? Pozwala ono na ustalenie wysokości składki na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku. To jednak wcale nie oznacza, że podatnik nie będzie miał obowiązku opłacania wyższej składki, jeśli osiągnie wyższy przychód. Uproszczenie polega na tym, że podatnik opłaca przez cały rok składkę w tej samej wysokości (ustalonej na podstawie przychodu z roku poprzedniego), jednak nie oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczy próg przychodów, to nie będzie musiał zapłacić składki w wyższej wysokości. Jeśli po dokonaniu rocznej kalkulacji okaże się, że składka jest nadpłacona, bo przedsiębiorca osiągnął niższe przychody niż w roku poprzednim, ZUS zwróci odpowiednią kwotę na konto podatnika, a ten będzie mógł wykorzystać ją przy płatności składek za kolejne miesiące. Jeśli jednak okaże się, że osiągnięty przychód był wyższy, niż w poprzednim roku, różnicę trzeba będzie dopłacić (wyrównać wysokość składki za cały rok). To zaś oznacza, że w przypadku przekroczenia progu przychodów podatnik może być zobowiązany do dopłacenia 3693,24 zł (różnica między I a II progiem przychodów) albo nawet 7386,48 zł (różnica między II i III progiem przychodów). Dlatego to właśnie teraz, pod koniec roku, warto aby podatnik uważnie śledził wysokość osiąganych przychodów. Może się bowiem okazać, że przekroczy nieznacznie wartość progu, a wysokość dopłaty, której w związku z tym będzie musiał dokonać sprawi, że finansowo nie tylko nie zyska, ale wręcz straci.

