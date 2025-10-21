Dodatkowy dzień wolny od pracy. I to już na przełomie października i listopada 2025. Nie trzeba brać urlopu. O jaki dzień chodzi?
Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
- Długi weekend w 2025 roku: Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada
- Kiedy i na jakich zasadach otrzymasz dodatkowy dzień wolny od pracy?
- Dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada 2025 roku. Nie musisz brać urlopu
Długi weekend w 2025 roku: Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawcy są zobowiązani do przyznania dodatkowego dnia wolnego pracownikom, jeśli święto przypada w sobotę. Taka sytuacja będzie miała miejsce w 2025 roku, kiedy uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada właśnie w sobotę. Dzięki temu, pracownicy mogą liczyć na długi weekend bez konieczności składania wniosku o urlop.
Kiedy i na jakich zasadach otrzymasz dodatkowy dzień wolny od pracy?
- Brak konieczności składania wniosku: Dodatkowy dzień wolny przyznawany jest automatycznie. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto, które nie przypada w niedzielę, zmniejsza wymiar czasu pracy o 8 godzin.
- Decyzja pracodawcy: To pracodawca decyduje, kiedy wyznaczy ten dodatkowy dzień wolny. Może on przypaść w listopadzie (w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego) lub nawet w piątek, 31 października, co pozwoli na wydłużenie weekendu.
- Ważne dla zaplanowanych urlopów: Jeśli złożyłeś już wniosek o urlop na 31 października 2025 roku, a pracodawca wyznaczy ten dzień jako wolny za święto, być może będziesz musiał wycofać swój wniosek. Warto śledzić komunikaty i zarządzenia w swojej firmie.
Dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada 2025 roku. Nie musisz brać urlopu
W 2025 roku Dzień Wszystkich Świętych przypadający w sobotę to szansa na dodatkowy dzień wolny, który można wykorzystać do stworzenia długiego, jesiennego weekendu. Upewnij się, że znasz zasady obowiązujące w twojej firmie, aby odpowiednio zaplanować swój wypoczynek.
