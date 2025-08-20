REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 10:21
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON
Masz lekki stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy w 2025 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Masz lekki stopień niepełnosprawności? Nie rezygnuj z pieniędzy, które mogą Ci się należeć w 2025 roku. To nie tylko kilka ulg podatkowych, ale konkretne świadczenia z MOPS, dopłaty z PFRON, refundacje składek ZUS i dofinansowania rehabilitacji czy sprzętu. Wiele osób wciąż nie wie, że nawet przy lekkim stopniu można uzyskać realne wsparcie finansowe. Sprawdź, jak nie stracić szansy na dodatkowe pieniądze.

rozwiń >

Ilu Polaków ma lekki stopień niepełnosprawności?

REKLAMA

Statystyki GUS, pokazują, że osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności stanowią około jedną czwartą wszystkich posiadaczy orzeczeń. Oznacza to, że w tej grupie znajduje się od 800 tys. do nawet 1 miliona osób. To bardzo liczna część społeczeństwa, niemal co czwarta osoba z orzeczeniem należy właśnie do tej kategorii.

REKLAMA

Jeśli należysz do tej grupy, warto wiedzieć, że lekki stopień nie oznacza braku wsparcia. Wręcz przeciwnie, otwiera drogę do świadczeń z MOPS, dopłat z PFRON, ulg podatkowych czy refundacji składek ZUS. W praktyce wiele osób nie korzysta z przysługujących im praw, tylko dlatego, że nie składają odpowiednich wniosków.

Zasiłki i wsparcie z MOPS w 2025 roku

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może liczyć na różne formy wsparcia z ośrodków pomocy społecznej. Najczęściej są to:

Rodzaj świadczenia

Opis

Kryterium dochodowe / warunki

Kwota (2025)

Zasiłek okresowy

Wsparcie dla osób/rodzin o niskich dochodach, wypłacane na czas określony

Dochód poniżej 823 zł/os. w rodzinie lub 1010 zł/os. samotnie gospodarującej

Różnica między kryterium a dochodem, min. 20 zł, maks. 823 zł

miesięcznie

Zasiłek celowy

Jednorazowe wsparcie np. na zakup leków, żywności, opału, odzieży

Decyzja MOPS, zwykle wymagane spełnienie kryterium dochodowego

Zależna od potrzeb, zwykle od

100 zł do 1500 zł

Dodatek mieszkaniowy

Dla osób o niskich dochodach i z tytułem prawnym do lokalu

Średni dochód ≤ 40% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 3272,69/os.)

Średnio

200–400 zł

miesięcznie (ustala gmina)

Dodatek energetyczny

Dla odbiorców wrażliwych, czyli osób pobierających dodatek mieszkaniowy

Musi być przyznany dodatek mieszkaniowy

W 2025 r. od

13,82 zł do 20,71 zł

miesięcznie

Specjalny zasiłek celowy

W sytuacjach nagłych (np. choroba, wypadek, klęska żywiołowa)

Może być przyznany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego

Zwykle

do 1000 zł

jednorazowo

Warto pamiętać: wnioski składa się w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca.

Dofinansowania z PFRON w 2025 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje szerokie wsparcie finansowe także dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pomoc obejmuje różne obszary życia – od rehabilitacji, przez likwidację barier, aż po edukację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Turnusy rehabilitacyjne

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności:

  • lekki stopień – 25% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 2240 zł,
  • umiarkowany – 27%, czyli ok. 2419 zł,
  • znaczny – 30%, czyli ok. 2688 zł,
  • opiekunowie – 20%, czyli ok. 1792 zł.

W wyjątkowych sytuacjach (np. trudna sytuacja życiowa) możliwe jest zwiększenie wsparcia nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Obowiązuje również kryterium dochodowe – maksymalnie 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub 65% dla osoby samotnej.

Likwidacja barier

Dofinansowanie obejmuje bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się. PFRON pokrywa do 95% kosztów, maksymalnie do:

  • 30 000 zł – bariery w mieszkaniu (np. montaż wind, poręczy),
  • 73 500 zł – bariery transportowe (przystosowanie samochodu),
  • 27 825 zł – specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych,
  • 28 875 zł – zakup wózka elektrycznego,
  • 33 000 zł – nowoczesne protezy.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Na zakup wózków, aparatów słuchowych czy komputerów ze specjalnym oprogramowaniemDofinansowanie może wynosić do 80% kosztu sprzętu, ale maksymalna kwota to pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie ok. 44 800 zł. (wysokość zależy od zasad przyjętych w PCPR/MOPS).

Wsparcie w edukacji – program Aktywny Samorząd

Osoby uczące się z orzeczeniem mogą otrzymać:

  • do 1733 zł na semestr – pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4620 zł – wsparcie w przypadku przewodu doktorskiego,
  • dopłatę do czesnego – nawet do pełnej kwoty,
  • dodatkowe środki na pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny – od 1000 do 4000 zł.

Refundacje i ulgi dla przedsiębiorców – wsparcie z PFRON w 2025 roku

REKLAMA

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które prowadzą własną działalność gospodarczą, także mogą skorzystać ze wsparcia. W 2025 roku PFRON zwraca do 30% obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych ZUS. Pod warunkiem, że składki zostały opłacone w terminie lub maksymalnie z 14-dniowym opóźnieniem. Refundacja dotyczy wyłącznie składek niepokrytych z innych źródeł publicznych i jest traktowana jako pomoc de minimis oraz przychód podatkowy.

Z kolei pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na comiesięczne dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości 575 zł. Jeżeli pracownik posiada tzw. schorzenia szczególne (np. epilepsja, choroby psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, niewidomi), dopłata wzrasta do 690 zł miesięcznie.

Nie w każdej sytuacji jednak takie wsparcie przysługuje. PFRON nie wypłaci dopłat m.in., gdy:

  • pracodawca zatrudnia co najmniej 25 osób i nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
  • pracownik ma prawo do emerytury,
  • wynagrodzenie nie zostało wypłacone zgodnie z przepisami.

Wnioski o dopłaty składa się przez system SODiR, a od 2025 roku obowiązują już nowe, wyższe stawki z możliwością korekty wstecznej (od lipca 2024 r.).

Jak złożyć wniosek o świadczenia? Praktyczny przewodnik na 2025 rok

Droga do uzyskania wsparcia zawsze zaczyna się od orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON/MZON). Do formularza należy dołączyć:

  • aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni),
  • dokumentację medyczną,
  • dowód osobisty,
  • pełnomocnictwo (jeśli ktoś działa w Twoim imieniu).

Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą, a w wielu miejscach także elektronicznie przez ePUAP.

Po uzyskaniu orzeczenia można ubiegać się o konkretne formy pomocy – w MOPS, GOPS lub PCPR. W zależności od świadczenia urzędy mogą wymagać m.in. zaświadczeń o dochodach, dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunków, faktur) czy dodatkowej dokumentacji medycznej.

Osobny tryb obowiązuje w przypadku programów PFRON. Wnioski o dofinansowania – np. turnusy rehabilitacyjne, sprzęt czy likwidację barier – składa się przez System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępny pod adresem sow.pfron.org.pl. System pozwala wypełnić formularz online, podpisać go profilem zaufanym i rozliczyć dofinansowanie bez wychodzenia z domu. Istnieje też możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej w PCPR lub MOPS, jeśli dana jednostka nadal prowadzi obsługę tradycyjną.

Lekki stopień niepełnosprawności – co daje w praktyce

Lekki stopień niepełnosprawności w 2025 roku to nie tylko ochrona w pracy czy ulgi podatkowe, ale także szerokie wsparcie socjalne i finansowe. Zasiłki z MOPS, dofinansowania PFRON, refundacje składek ZUS i programy rehabilitacyjne mogą realnie pomóc w codziennym życiu. Warunek jest jeden – trzeba pamiętać o złożeniu wniosku i przedstawieniu aktualnego orzeczenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do renty?

Co do zasady renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Samo orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie daje automatycznie prawa do renty. Można jednak korzystać z innych form wsparcia. zasiłków, dopłat i ulg.

Jakie ulgi podatkowe przysługują przy lekkim stopniu?

Osoby z lekkim stopniem mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej w rocznym PIT. Obejmuje ona m.in. wydatki na:

  • leki,
  • używanie samochodu do celów związanych z leczeniem,
  • sprzęt rehabilitacyjny,
  • adaptację mieszkania.

Wysokość odliczenia zależy od faktycznie poniesionych wydatków i obowiązujących limitów (np. 2280 zł rocznie w przypadku samochodu).

Czy pracodawca musi zatrudniać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia konkretnej osoby z niepełnosprawnością. Istnieje jednak system zachęt i obowiązkowych wskaźników:

  • firmy powyżej 25 pracowników muszą osiągnąć 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami albo płacą składki na PFRON,
  • zatrudnienie osoby z lekkim stopniem wiąże się z dopłatą do wynagrodzenia w wysokości 575 zł miesięcznie (690 zł przy tzw. schorzeniach szczególnych).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901 z późn. zm.)

Powiązane
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania od sierpnia 2025 r.
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania od sierpnia 2025 r.
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowy podatek uderzy w kieszenie Polaków. Od 2026 r. ceny elektroniki mocno w górę
20 sie 2025

Rząd szykuje nowy podatek, który uderzy w portfele konsumentów. Od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać tzw. opłata reprograficzna – dodatkowe 2% doliczane do ceny sprzętu elektronicznego. Oznacza to, że droższe będą nie tylko smartfony, laptopy czy telewizory, ale nawet papier biurowy. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak fakt, że regulacja zostanie wprowadzona nie ustawą, lecz rozporządzeniem ministra kultury – bez debaty sejmowej i bez możliwości weta prezydenta.
Ograniczenia budżetowe powodem odmowy przyznania dofinansowania z PFRON
19 sie 2025

Samorządy odmawiają przyznania dofinansowania z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych pomimo spełniania wymaganych kryteriów. Powodem jest brak środków. Czy powiat może uzyskać dodatkowe środki w przypadku wyczerpania przyznanego limitu? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na ważną interpelację.
Rola płatności bezgotówkowych w nowoczesnym biznesie
19 sie 2025

Współczesny polski sektor handlowo-usługowy przechodzi dynamiczną transformację, napędzaną przez cyfryzację i zmieniające się preferencje konsumentów. Jednym z czynników odgrywających kluczową rolę w tym procesie są płatności bezgotówkowe.
Pracodawca zapłaci automatyczne odsetki na konto pracownika za każde opóźnienie [Nowelizacja kodeksu pracy]
19 sie 2025

Rząd mówi STOP kantom na terminach wypłaty pensji, a zwłaszcza nadgodzin. Kanty polegają na tym, że pracodawca owszem wypłaca pieniądze za nadgodziny, ale z miesięcznym opóźnieniem (czasami większym np. rozlicza nadgodziny kwartalnie). Mówi pracownikom – „potrzebuję czasu, aby wszystko zliczyć, przeliczyć, obliczyć”. I nadgodziny za styczeń wypłaca w lutym. Pensja za styczeń „leci” na konto kodeksowo, a pracownik jest pokrzywdzony opóźnieniem wypłaty nadgodzin. W obecnym stanie prawnym po odsetki musi się upomnieć (wniosek, pozew, sąd). W 2026 r. odsetki będą przysługiwały mu automatycznie z mocy prawa. 

REKLAMA

Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
19 sie 2025

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300+? Czas ucieka, a tysiące rodzin wciąż nie skorzystało z programu „Dobry Start”. To 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Pieniądze, które mogą realnie odciążyć domowy budżet przy rosnących kosztach wyprawki. Wniosek składa się wyłącznie online i cała procedura zajmuje kilka minut. Sprawdź, kto może liczyć na wsparcie, jak wygląda składanie dokumentów w 2025 roku i kiedy środki trafią na konto.
Duże zmiany w zawodzie psychologa. Co się zmieni? Nowe regulacje prawne to m.in. rejestr psychologów, samorząd, kary
19 sie 2025

Co się zmieni w zawodzie psychologa? Jest projekt ustawy. Najważniejsze zmiany to powstanie rejestru psychologów, samorządu zawodowego psychologów i uregulowanie kar m.in. za podszywanie się pod psychologa.
Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
19 sie 2025

Zbliża się ważny termin płatności za abonament RTV – 25 sierpnia 2025 roku. Wielu Polaków nadal zapomina o tym obowiązku, co może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym karą finansową i egzekucją z wynagrodzenia lub emerytury. Oto szczegóły.
Faktura elektroniczna w rozumieniu art. 106nda ustawy o VAT nie jest fakturą ustrukturyzowaną. Prof. W. Modzelewski: wewnętrznie sprzeczne nowe przepisy ustawy o VAT trzeba zmienić
19 sie 2025

Profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych zwraca uwagę na wewnętrzną sprzeczność niedawno uchwalonych nowych przepisów ustawy o VAT dot. nowego rodzaju faktury elektronicznej, która będzie mogła skutecznie zastąpić obowiązkowo wystawianą fakturę ustrukturyzowaną.

REKLAMA

Kiedy nie przysługuje odprawa emerytalna?
19 sie 2025

Komu pracodawca wypłaca odprawę emerytalną? Czy ma do niej prawo osoba zatrudniona w jednostce na pół etatu? Kiedy odprawa nie przysługuje?
Rząd dopłaci do ogrzewania w 2025 i 2026 roku. Komu, ile? Ministerstwo Energii pisze ustawę o bonie ciepłowniczym
19 sie 2025

Wprowadzenie bonu ciepłowniczego, wypłacanego gospodarstwom domowym o niższych dochodach na pokrycie kosztów wysokich cen ciepła systemowego, przewidują opublikowane 19 sierpnia 2025 r. przez Ministerstwo Energii założenia projektu ustawy.

REKLAMA