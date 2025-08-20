Masz lekki stopień niepełnosprawności? Sprawdź, co Ci się należy w 2025 roku

Masz lekki stopień niepełnosprawności? Nie rezygnuj z pieniędzy, które mogą Ci się należeć w 2025 roku. To nie tylko kilka ulg podatkowych, ale konkretne świadczenia z MOPS, dopłaty z PFRON, refundacje składek ZUS i dofinansowania rehabilitacji czy sprzętu. Wiele osób wciąż nie wie, że nawet przy lekkim stopniu można uzyskać realne wsparcie finansowe. Sprawdź, jak nie stracić szansy na dodatkowe pieniądze.

Ilu Polaków ma lekki stopień niepełnosprawności?

Statystyki GUS, pokazują, że osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności stanowią około jedną czwartą wszystkich posiadaczy orzeczeń. Oznacza to, że w tej grupie znajduje się od 800 tys. do nawet 1 miliona osób. To bardzo liczna część społeczeństwa, niemal co czwarta osoba z orzeczeniem należy właśnie do tej kategorii.

Jeśli należysz do tej grupy, warto wiedzieć, że lekki stopień nie oznacza braku wsparcia. Wręcz przeciwnie, otwiera drogę do świadczeń z MOPS, dopłat z PFRON, ulg podatkowych czy refundacji składek ZUS. W praktyce wiele osób nie korzysta z przysługujących im praw, tylko dlatego, że nie składają odpowiednich wniosków.

Zasiłki i wsparcie z MOPS w 2025 roku

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może liczyć na różne formy wsparcia z ośrodków pomocy społecznej. Najczęściej są to:

Rodzaj świadczenia Opis Kryterium dochodowe / warunki Kwota (2025) Zasiłek okresowy Wsparcie dla osób/rodzin o niskich dochodach, wypłacane na czas określony Dochód poniżej 823 zł/os. w rodzinie lub 1010 zł/os. samotnie gospodarującej Różnica między kryterium a dochodem, min. 20 zł, maks. 823 zł miesięcznie Zasiłek celowy Jednorazowe wsparcie np. na zakup leków, żywności, opału, odzieży Decyzja MOPS, zwykle wymagane spełnienie kryterium dochodowego Zależna od potrzeb, zwykle od 100 zł do 1500 zł Dodatek mieszkaniowy Dla osób o niskich dochodach i z tytułem prawnym do lokalu Średni dochód ≤ 40% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 3272,69 zł/os.) Średnio 200–400 zł miesięcznie (ustala gmina) Dodatek energetyczny Dla odbiorców wrażliwych, czyli osób pobierających dodatek mieszkaniowy Musi być przyznany dodatek mieszkaniowy W 2025 r. od 13,82 zł do 20,71 zł miesięcznie Specjalny zasiłek celowy W sytuacjach nagłych (np. choroba, wypadek, klęska żywiołowa) Może być przyznany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego Zwykle do 1000 zł jednorazowo

Warto pamiętać: wnioski składa się w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca.

Dofinansowania z PFRON w 2025 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje szerokie wsparcie finansowe także dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pomoc obejmuje różne obszary życia – od rehabilitacji, przez likwidację barier, aż po edukację.

Turnusy rehabilitacyjne

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności:

lekki stopień – 25% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 2240 zł ,

– 25% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. , umiarkowany – 27%, czyli ok. 2419 zł ,

– 27%, czyli ok. , znaczny – 30%, czyli ok. 2688 zł ,

– 30%, czyli ok. , opiekunowie – 20%, czyli ok. 1792 zł.

W wyjątkowych sytuacjach (np. trudna sytuacja życiowa) możliwe jest zwiększenie wsparcia nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Obowiązuje również kryterium dochodowe – maksymalnie 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub 65% dla osoby samotnej.

Likwidacja barier

Dofinansowanie obejmuje bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się. PFRON pokrywa do 95% kosztów, maksymalnie do:

30 000 zł – bariery w mieszkaniu (np. montaż wind, poręczy),

– bariery w mieszkaniu (np. montaż wind, poręczy), 73 500 zł – bariery transportowe (przystosowanie samochodu),

– bariery transportowe (przystosowanie samochodu), 27 825 zł – specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych,

– specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych, 28 875 zł – zakup wózka elektrycznego,

– zakup wózka elektrycznego, 33 000 zł – nowoczesne protezy.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Na zakup wózków, aparatów słuchowych czy komputerów ze specjalnym oprogramowaniemDofinansowanie może wynosić do 80% kosztu sprzętu, ale maksymalna kwota to pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie ok. 44 800 zł. (wysokość zależy od zasad przyjętych w PCPR/MOPS).

Wsparcie w edukacji – program Aktywny Samorząd

Osoby uczące się z orzeczeniem mogą otrzymać:

do 1733 zł na semestr – pokrycie kosztów kształcenia,

– pokrycie kosztów kształcenia, do 4620 zł – wsparcie w przypadku przewodu doktorskiego,

– wsparcie w przypadku przewodu doktorskiego, dopłatę do czesnego – nawet do pełnej kwoty,

– nawet do pełnej kwoty, dodatkowe środki na pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny – od 1000 do 4000 zł.

Refundacje i ulgi dla przedsiębiorców – wsparcie z PFRON w 2025 roku

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które prowadzą własną działalność gospodarczą, także mogą skorzystać ze wsparcia. W 2025 roku PFRON zwraca do 30% obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych ZUS. Pod warunkiem, że składki zostały opłacone w terminie lub maksymalnie z 14-dniowym opóźnieniem. Refundacja dotyczy wyłącznie składek niepokrytych z innych źródeł publicznych i jest traktowana jako pomoc de minimis oraz przychód podatkowy.

Z kolei pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na comiesięczne dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości 575 zł. Jeżeli pracownik posiada tzw. schorzenia szczególne (np. epilepsja, choroby psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, niewidomi), dopłata wzrasta do 690 zł miesięcznie.

Nie w każdej sytuacji jednak takie wsparcie przysługuje. PFRON nie wypłaci dopłat m.in., gdy:

pracodawca zatrudnia co najmniej 25 osób i nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,

pracownik ma prawo do emerytury,

wynagrodzenie nie zostało wypłacone zgodnie z przepisami.

Wnioski o dopłaty składa się przez system SODiR, a od 2025 roku obowiązują już nowe, wyższe stawki z możliwością korekty wstecznej (od lipca 2024 r.).

Jak złożyć wniosek o świadczenia? Praktyczny przewodnik na 2025 rok

Droga do uzyskania wsparcia zawsze zaczyna się od orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON/MZON). Do formularza należy dołączyć:

aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni),

dokumentację medyczną,

dowód osobisty,

pełnomocnictwo (jeśli ktoś działa w Twoim imieniu).

Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą, a w wielu miejscach także elektronicznie przez ePUAP.

Po uzyskaniu orzeczenia można ubiegać się o konkretne formy pomocy – w MOPS, GOPS lub PCPR. W zależności od świadczenia urzędy mogą wymagać m.in. zaświadczeń o dochodach, dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunków, faktur) czy dodatkowej dokumentacji medycznej.

Osobny tryb obowiązuje w przypadku programów PFRON. Wnioski o dofinansowania – np. turnusy rehabilitacyjne, sprzęt czy likwidację barier – składa się przez System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępny pod adresem sow.pfron.org.pl. System pozwala wypełnić formularz online, podpisać go profilem zaufanym i rozliczyć dofinansowanie bez wychodzenia z domu. Istnieje też możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej w PCPR lub MOPS, jeśli dana jednostka nadal prowadzi obsługę tradycyjną.

Lekki stopień niepełnosprawności – co daje w praktyce

Lekki stopień niepełnosprawności w 2025 roku to nie tylko ochrona w pracy czy ulgi podatkowe, ale także szerokie wsparcie socjalne i finansowe. Zasiłki z MOPS, dofinansowania PFRON, refundacje składek ZUS i programy rehabilitacyjne mogą realnie pomóc w codziennym życiu. Warunek jest jeden – trzeba pamiętać o złożeniu wniosku i przedstawieniu aktualnego orzeczenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do renty?

Co do zasady renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Samo orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie daje automatycznie prawa do renty. Można jednak korzystać z innych form wsparcia. zasiłków, dopłat i ulg.

Jakie ulgi podatkowe przysługują przy lekkim stopniu?

Osoby z lekkim stopniem mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej w rocznym PIT. Obejmuje ona m.in. wydatki na:

leki,

używanie samochodu do celów związanych z leczeniem,

sprzęt rehabilitacyjny,

adaptację mieszkania.

Wysokość odliczenia zależy od faktycznie poniesionych wydatków i obowiązujących limitów (np. 2280 zł rocznie w przypadku samochodu).

Czy pracodawca musi zatrudniać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia konkretnej osoby z niepełnosprawnością. Istnieje jednak system zachęt i obowiązkowych wskaźników:

firmy powyżej 25 pracowników muszą osiągnąć 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami albo płacą składki na PFRON,

zatrudnienie osoby z lekkim stopniem wiąże się z dopłatą do wynagrodzenia w wysokości 575 zł miesięcznie (690 zł przy tzw. schorzeniach szczególnych).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901 z późn. zm.)